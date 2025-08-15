जन्माष्टमी पर रेलवे की खास सौगात, मथुरा में बढ़ाया गया इन ट्रेनों का स्टॉपेज

Janmashtami Special Trains: रेलवे द्वारा जन्माष्टमी के अवसर पर मथुरा जाने वाले यात्रियों की सुविधा को देखते हुए विशेष अनारक्षित ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा कई ट्रेनों का विस्तार भी मथुरा (Mathura Railway Station) तक किया जा रहा है। वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन से आगरा के बीच चलने वाली मेमू और पैसेंजर ट्रेनों का विस्तार आगामी 17 और 18 अगस्त को मथुरा तक किया जाएगा। नई दिल्ली से आगरा तक चलने वाली इंटरसिटी ट्रेन भी 13 अगस्त तक ग्वालियर तक संचालित होगी। इसके अलावा रेलवे ने आगामी 17 अगस्त तक नई दिल्ली से वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन तक एक विशेष आरक्षित ट्रेन के संचालन का भी निर्णय लिया है।
ट्रेन 04413 नई दिल्ली-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्पेशल शाम 5.35 बजे नई दिल्ली से रवाना होगी। ये ट्रेन फरीदाबाद, पलवल, कोसीकलां, मथुरा, आगरा, धौलपुर होते हुए रात 10.55 बजे ग्वालियर आएगी। ये ट्रेन 3.10 बजे झांसी पहुंचेगी। इसके बाद ट्रेन 04417 वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन से रात 3.45 बजे रवाना होकर सुबह 5.05 बजे ग्वालियर आएगी। ये ट्रेन आगरा, मथुरा आदि स्टेशनों से होते हुए दोपहर 12.45 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। नई दिल्ली से ये ट्रेन 15 व 16 अगस्त तथा झांसी से 15, 16 व 17 अगस्त को रवाना होगी।
वहीं ट्रेन 11057-11058 सीएसएमटी-अमृतसर एक्सप्रेस, ट्रेन 18237-18238 छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, ट्रेन 18477-18478 उत्कल एक्सप्रेस, ट्रेन 14211-14212 आगरा छावनी-नई दिल्ली एक्सप्रेस का 15 से लेकर 13 अगस्त तक भूतेश्वर स्टेशन पर एक मिनट का अस्थायी ठहराव दिया गया है। (mp news)
शनिचरा अमावस्या मेले के अवसर पर यात्रियों की सुविधा एवं मेले में आने-जाने वालों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन ने विशेष व्यवस्था की है। ट्रेन 11903-11904 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-इटावा दैनिक एक्सप्रेस ट्रेन का शनिचरा स्टेशन पर अस्थायी ठहराव प्रदान किया जाएगा। यह ठहराव 22 से 24 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि में ये ट्रेन शनिचरा स्टेशन पर दो मिनट के लिए रुकेगी। जिससे मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को सुगम यात्रा की सुविधा मिलेगी।