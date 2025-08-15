जन्माष्टमी पर रेलवे की खास सौगात, मथुरा में बढ़ाया गया इन ट्रेनों का स्टॉपेज

Janmashtami Special Trains: रेलवे द्वारा जन्माष्टमी के अवसर पर मथुरा जाने वाले यात्रियों की सुविधा को देखते हुए विशेष अनारक्षित ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा कई ट्रेनों का विस्तार भी मथुरा (Mathura Railway Station) तक किया जा रहा है। वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन से आगरा के बीच चलने वाली मेमू और पैसेंजर ट्रेनों का विस्तार आगामी 17 और 18 अगस्त को मथुरा तक किया जाएगा। नई दिल्ली से आगरा तक चलने वाली इंटरसिटी ट्रेन भी 13 अगस्त तक ग्वालियर तक संचालित होगी। इसके अलावा रेलवे ने आगामी 17 अगस्त तक नई दिल्ली से वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन तक एक विशेष आरक्षित ट्रेन के संचालन का भी निर्णय लिया है।