Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

ग्वालियर

जन्माष्टमी पर रेलवे की खास सौगात, मथुरा में बढ़ाया गया इन ट्रेनों का स्टॉपेज

MP News: MP में जन्माष्टमी और शनिचरा अमावस्या पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने विशेष ट्रेनें चलाने और कई ट्रेनों के ठहराव बढ़ाने की घोषणा की है।

ग्वालियर

Akash Dewani

Aug 15, 2025

mathura railway station janmashtami special trains extended halts mp news
mathura railway station janmashtami special trains extended halts (फोटो- सोशल मीडिया)

Janmashtami Special Trains: रेलवे द्वारा जन्माष्टमी के अवसर पर मथुरा जाने वाले यात्रियों की सुविधा को देखते हुए विशेष अनारक्षित ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा कई ट्रेनों का विस्तार भी मथुरा (Mathura Railway Station) तक किया जा रहा है। वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन से आगरा के बीच चलने वाली मेमू और पैसेंजर ट्रेनों का विस्तार आगामी 17 और 18 अगस्त को मथुरा तक किया जाएगा। नई दिल्ली से आगरा तक चलने वाली इंटरसिटी ट्रेन भी 13 अगस्त तक ग्वालियर तक संचालित होगी। इसके अलावा रेलवे ने आगामी 17 अगस्त तक नई दिल्ली से वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन तक एक विशेष आरक्षित ट्रेन के संचालन का भी निर्णय लिया है।

इन ट्रेनों का बढ़ा स्टॉपेज

ट्रेन 04413 नई दिल्ली-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्पेशल शाम 5.35 बजे नई दिल्ली से रवाना होगी। ये ट्रेन फरीदाबाद, पलवल, कोसीकलां, मथुरा, आगरा, धौलपुर होते हुए रात 10.55 बजे ग्वालियर आएगी। ये ट्रेन 3.10 बजे झांसी पहुंचेगी। इसके बाद ट्रेन 04417 वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन से रात 3.45 बजे रवाना होकर सुबह 5.05 बजे ग्वालियर आएगी। ये ट्रेन आगरा, मथुरा आदि स्टेशनों से होते हुए दोपहर 12.45 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। नई दिल्ली से ये ट्रेन 15 व 16 अगस्त तथा झांसी से 15, 16 व 17 अगस्त को रवाना होगी।

ये भी पढ़ें

यात्रीगण कृपया ध्यान दें…रेलवे ने 8 ट्रेनों के बदले प्लेटफॉर्म! यहां पढ़े लिस्ट
इंदौर
indore railway station redevelopment 8 trains platforms changed mp news

वहीं ट्रेन 11057-11058 सीएसएमटी-अमृतसर एक्सप्रेस, ट्रेन 18237-18238 छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, ट्रेन 18477-18478 उत्कल एक्सप्रेस, ट्रेन 14211-14212 आगरा छावनी-नई दिल्ली एक्सप्रेस का 15 से लेकर 13 अगस्त तक भूतेश्वर स्टेशन पर एक मिनट का अस्थायी ठहराव दिया गया है। (mp news)

शनिचरा अमावस्या के लिए तीन दिन ट्रेन का रहेगा ठहराव

शनिचरा अमावस्या मेले के अवसर पर यात्रियों की सुविधा एवं मेले में आने-जाने वालों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन ने विशेष व्यवस्था की है। ट्रेन 11903-11904 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-इटावा दैनिक एक्सप्रेस ट्रेन का शनिचरा स्टेशन पर अस्थायी ठहराव प्रदान किया जाएगा। यह ठहराव 22 से 24 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि में ये ट्रेन शनिचरा स्टेशन पर दो मिनट के लिए रुकेगी। जिससे मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को सुगम यात्रा की सुविधा मिलेगी।

ये भी पढ़ें

Good News: MP में शुरू होगी सस्ती ‘टैक्सी सेवा’, ओला-उबर को देगी टक्कर
भोपाल
sahkar taxi service home minister Amit Shah Vishwas Sarang bhopal mp news

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Railway news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

15 Aug 2025 12:12 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / जन्माष्टमी पर रेलवे की खास सौगात, मथुरा में बढ़ाया गया इन ट्रेनों का स्टॉपेज

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.