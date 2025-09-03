आयुर्वेद चिकित्सा का चमत्कार: सड़कों के गड्ढे बढ़ा रहे कमर दर्द, पंचकर्म बना सहारा

ग्वालियर. जर्जर सड़कों और गड्ढों ने लोगों की सेहत पर असर डालना शुरू कर दिया है। रोजाना दोपहिया वाहनों से सफर करने वाले लोग कमर और गर्दन के दर्द की समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे लोग अब एलोपैथिक दवाओं की जगह आयुर्वेदिक पंचकर्म थैरेपी की ओर रुख कर रहे हैं। आयुर्वेद कॉलेज में इन दिनों ऐसे मरीजों की संख्या में तेजी आई है। प्रबंधन के अनुसार एक महीने में ही कमर दर्द, रीढ़ की हड्डी (स्पॉन्डिलाइटिस) और जोड़ों के दर्द के मरीजों की संख्या 50 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। इसमें अधिकतर लोग शहर की सड़कों पर हुए गड्ढों को मुख्य वजह बता रहे है।
डॉ. जितेंद्र श्रीवास्तव, पंचकर्म विशेषज्ञ, आयुर्वेदिक कॉलेज