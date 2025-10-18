Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

दहेज में भैंस न मिलने पर ससुरालवाले करने लगे प्रताड़ित, बहू ने एसिड पीकर दी जान

MP NEWS: 31 जनवरी 2024 को हुई थी शादी, नवविवाहिता की मौत के बाद पति के साथ जेठ-जेठानी और सास ससुर पर दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज...

2 min read

ग्वालियर

image

Shailendra Sharma

Oct 18, 2025

GWALIOR

dowry harassment newly married woman committed suicide by drinking acid

MP NEWS: मध्यप्रदेश के ग्वालियर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है यहां एक नवविवाहिता ने पति व ससुरालवालों की प्रताड़ना से तंग आकर एसिड पीकर खुदकुशी कर ली। नवविवाहिता को दहेज में मुर्रा भैंस न मिलने के कारण प्रताड़ित किया जाता था और मारपीट की जाती थी। पुलिस ने मृतका के पति, जेठ-जेठानी व सास-ससुर पर दहेज प्रताड़ना व आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं जिनकी तलाश की जा रही है।

मुर्रा भैंस दहेज में मिलने पर किया प्रताड़ित

आरोर डमौर की रहन वाली 21 साल की विमलेश बघेल की शादी 31 जनवरी 2024 को दिनेश बघेल निवासी माधौगंज के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही पति दिनेश व उसके परिवारवाले विमलेश को दहेज में मुर्रा भैंस न मिलने के कारण प्रताड़ित करते थे। बताया गया है कि विमलेश के भाई के पास कई भैंसे हैं जिसके कारण पति व ससुरालवाले एक मुर्रा भैंस की डिमांड करते थे जिससे की उनका डेयरी का व्यवसाय चलता रहे। 20 सितंबर 2025 को पति और ससुरालवालों ने विमलेश के साथ मारपीट भी की थी जिसके अगले ही दिन विमलेश ने एसिड पी लिया था।

मरने से पहले ससुरालवालों पर लगाए थे आरोप

मृतका विमलेश के भाई का कहना है बहन के जन्म के एक साल बाद ही माता-पिता की मौत हो गई थी। वो हम तीन भाई-बहनों में सबसे छोटी थी हमने बड़े प्यार से उसे पाला था शादी के बाद ससुरालवालों के द्वारा प्रताड़ित करने की बात उसने एसिड पीने के बाद अस्पताल ले जाते वक्त बताई थी। पुलिस ने मरने से पूर्व दिए गए बयान और मृतका के भाई के बयान के आधार पर अब 26 दिन बाद पति दिनेश बघेल, ससुर इमरत बघेल, सास विद्या बाई, जेठ हरिसिंह और जेठानी भावना बघेल पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है, सभी आरोपी फरार हैं।

ये भी पढ़ें

एमपी में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के समर्थक बिल्डर का मर्डर…
इंदौर
buider ankit rathore

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

18 Oct 2025 06:26 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / दहेज में भैंस न मिलने पर ससुरालवाले करने लगे प्रताड़ित, बहू ने एसिड पीकर दी जान

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में टीआई की गाड़ी से लगे जाम में फंसे SSP तो तुरंत किया लाइन अटैच

gwalior news
ग्वालियर

नियोटेरिक बिल्डर का ‘डबल गेम’ 3 करोड़ की सरकारी जमीन पर स्कूल-टाउनशिप, शैक्षणिक भूमि का भी दुरुपयोग

ग्वालियर

दीपावली पर घर वापसी हुआ महंगा! किराए में 4 गुना बढ़ोत्तरी

ग्वालियर

दिवाली पर पटाखे चलाने का समय तय वो भी सिर्फ ‘ग्रीन पटाखे’, आदेश जारी

Gwalior Administration Order
ग्वालियर

पटवारी भर्ती मामले में बड़ा फैसला, इन्हें मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ

MP High Court Gwalior
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.