दहेज में भैंस न मिलने पर ससुरालवाले करने लगे प्रताड़ित, बहू ने एसिड पीकर दी जान

मृतका विमलेश के भाई का कहना है बहन के जन्म के एक साल बाद ही माता-पिता की मौत हो गई थी। वो हम तीन भाई-बहनों में सबसे छोटी थी हमने बड़े प्यार से उसे पाला था शादी के बाद ससुरालवालों के द्वारा प्रताड़ित करने की बात उसने एसिड पीने के बाद अस्पताल ले जाते वक्त बताई थी। पुलिस ने मरने से पूर्व दिए गए बयान और मृतका के भाई के बयान के आधार पर अब 26 दिन बाद पति दिनेश बघेल, ससुर इमरत बघेल, सास विद्या बाई, जेठ हरिसिंह और जेठानी भावना बघेल पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है, सभी आरोपी फरार हैं।