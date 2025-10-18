दहेज में भैंस न मिलने पर ससुरालवाले करने लगे प्रताड़ित, बहू ने एसिड पीकर दी जान

dowry harassment newly married woman committed suicide by drinking acid
MP NEWS: मध्यप्रदेश के ग्वालियर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है यहां एक नवविवाहिता ने पति व ससुरालवालों की प्रताड़ना से तंग आकर एसिड पीकर खुदकुशी कर ली। नवविवाहिता को दहेज में मुर्रा भैंस न मिलने के कारण प्रताड़ित किया जाता था और मारपीट की जाती थी। पुलिस ने मृतका के पति, जेठ-जेठानी व सास-ससुर पर दहेज प्रताड़ना व आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं जिनकी तलाश की जा रही है।
आरोर डमौर की रहन वाली 21 साल की विमलेश बघेल की शादी 31 जनवरी 2024 को दिनेश बघेल निवासी माधौगंज के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही पति दिनेश व उसके परिवारवाले विमलेश को दहेज में मुर्रा भैंस न मिलने के कारण प्रताड़ित करते थे। बताया गया है कि विमलेश के भाई के पास कई भैंसे हैं जिसके कारण पति व ससुरालवाले एक मुर्रा भैंस की डिमांड करते थे जिससे की उनका डेयरी का व्यवसाय चलता रहे। 20 सितंबर 2025 को पति और ससुरालवालों ने विमलेश के साथ मारपीट भी की थी जिसके अगले ही दिन विमलेश ने एसिड पी लिया था।
मृतका विमलेश के भाई का कहना है बहन के जन्म के एक साल बाद ही माता-पिता की मौत हो गई थी। वो हम तीन भाई-बहनों में सबसे छोटी थी हमने बड़े प्यार से उसे पाला था शादी के बाद ससुरालवालों के द्वारा प्रताड़ित करने की बात उसने एसिड पीने के बाद अस्पताल ले जाते वक्त बताई थी। पुलिस ने मरने से पूर्व दिए गए बयान और मृतका के भाई के बयान के आधार पर अब 26 दिन बाद पति दिनेश बघेल, ससुर इमरत बघेल, सास विद्या बाई, जेठ हरिसिंह और जेठानी भावना बघेल पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है, सभी आरोपी फरार हैं।
