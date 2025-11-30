मैरिज गार्डन में नेहा के पहुंचते ही मचा हंगामा, स्टेज छोड़कर भागा दूल्हा जीशान

शहर के बहोड़ापुर स्थित मयूर गार्डन में शनिवार रात जीशान मिर्जा नाम के युवक की शादी हो रही थी। मेहमान पहुंच चुके थे और स्टेज पर दुल्हन की एंट्री होने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले एक महिला ने गार्डन में एंट्री की और हंगामा मच गया। महिला नेहा सीधे स्टेज के पास पहुंची और दूल्हे जीशान को पकड़कर नीचे खींच लिया। हंगामा होने के बाद नेहा ने बताया कि वह जीशान की पहली पत्नी है और उनका निकाह 17 दिसंबर 2023 को हुआ था। शादी के एक महीने बाद ही जीशान ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था और वह अपने मायके में अपनी मां के साथ रह रही थी। उनके तलाक का मामला अभी कोर्ट में चल रहा है।