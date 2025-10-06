Patrika LogoSwitch to English

ग्वालियर

गिरावट: अब लगाइए खूब तड़का, तुअर,चना, उड़द-मूंग के घट गए दाम…

MP News: त्योहारी सीजन में अच्छी खबर यह है कि दालों और खाद्य तेलो में मंदी का माहौल है। दालों के फुटकर दामों में पिछले एक महीने में गिरावट आई है। देखें कितना घटा दाम...।

2 min read

ग्वालियर

image

Avantika Pandey

Oct 06, 2025

pulses price decreased

pulses price decreased (फोटो सोर्स : AI जेनरेटेड)

MP News:प्रदेश में त्योहारी सीजन में अच्छी खबर यह है कि दालों और खाद्य तेलो में मंदी का माहौल है। दालों के फुटकर दामों में पिछले एक महीने में 5 से 10 रुपए किलो तक की गिरावट आई है। जो तुअर दाल मई में 160 रुपए किलो तक बिकी थी, वो अब 120 रुपए किलो में आसानी से मिल रही है। यही हाल दूसरी दाल-दलहनों का भी है। दाल कारोबारियों की माने तो आने वाले दिनों में मंदी का ये दौर जारी रह सकता है। खेरिज किराना व्यवसायी संघ के मुख्य संरक्षक दिलीप खंडेलवाल ने बताया कि दालों(Pulses News) के साथ-साथ इन दिनों सरसों का तेल, रिफाइंड व अन्य खाद्य तेल भी सस्ते है। त्योहारी खरीदारी की मांग भी निकल चुकी है।

त्योहारी सीजन में राहत

pulses price decreased (फोटो सोर्स : पत्रिका)

120 टन रोजाना है खाद्य तेलों की खपत

खाद्य तेलों के थोक कारोबारी अनिल पंजवानी ने बताया कि खाद्य तेलों के दामों में कमी देखी जा रही है। थोक में रिफाइंड तेल 138-140 रुपए किलो बिक रहा था, वो अब 135 रुपए किलो हो गया है। सनफ्लॉवर ऑयल 155 रुपए किलो था, जो अब 150 रुपए किलो हो चुका है। शहर में रोजाना 100 से 120 टन खाद्य तेलों की खपत होती है, जो त्योहारी सीजन में 175 टन तक पहुंच जाती है।

सरसों के तेल के दाम भी 165 रुपए किलो से कम होकर 155 रुपए किलो हो गए हैं। इसी तरह से पामोलिन ऑयल भी 145 रुपए से घटकर 140 रुपए किलो हो गया है। पंजवानी ने बताया कि सोयाबीन की फसल अच्छी होने से दामों में कमी है। साथ ही विदेशों में भी मंदी छाई हुई है, सरकार ने दो महीने पूर्व ड्यूटी में कमी की थी. इन सभी कारणों से तेल सस्ते बने हुए हैं। हालांकि त्योहारी सीजन में 5 रुपए लीटर तक बढ़त देखी जा सकती है।

