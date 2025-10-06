गिरावट: अब लगाइए खूब तड़का, तुअर,चना, उड़द-मूंग के घट गए दाम…

MP News:प्रदेश में त्योहारी सीजन में अच्छी खबर यह है कि दालों और खाद्य तेलो में मंदी का माहौल है। दालों के फुटकर दामों में पिछले एक महीने में 5 से 10 रुपए किलो तक की गिरावट आई है। जो तुअर दाल मई में 160 रुपए किलो तक बिकी थी, वो अब 120 रुपए किलो में आसानी से मिल रही है। यही हाल दूसरी दाल-दलहनों का भी है। दाल कारोबारियों की माने तो आने वाले दिनों में मंदी का ये दौर जारी रह सकता है। खेरिज किराना व्यवसायी संघ के मुख्य संरक्षक दिलीप खंडेलवाल ने बताया कि दालों(Pulses News) के साथ-साथ इन दिनों सरसों का तेल, रिफाइंड व अन्य खाद्य तेल भी सस्ते है। त्योहारी खरीदारी की मांग भी निकल चुकी है।