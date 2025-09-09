‘कार से कुचलने की कोशिश करता है पति’, ‘गर्लफ्रेंड’ के साथ मिलकर फोटो कर रहा वायरल…

एसपी की जनसुनवाई में फरियाद लेकर पहुंची पीड़ित पत्नी शिखा (बदला हुआ नाम) ने बताया कि उसके पति रवि (बदला हुआ नाम) ने उसे धोखा देकर उसके साथ शादी की है। वो पहले से शादीशुदा था और उसके दो बच्चे थे जो बात उसने उससे छिपाई। शादी के बाद जब उसे इस बात का पता चला तो उसने विरोध किया तब पति रवि व उसकी महिला मित्र ने 16 नवंबर 2024 को उस पर हमला किया जिसकी शिकायत उसने पुलसि में दर्ज कराई थी वो मामला अभी खोर्ट में है। इसके बाद वो पति से अलग रहने लगी एक दिन जब वो बेटे व माता-पिता के साथ पैदल जा रही थी तब पति ने उसे कार से कुचलने की कोशिश की। इस घटना में उसे गंभीर चोट आई थी जिसकी शिकायत भी उसने पुलिस में दर्ज कराई थी।