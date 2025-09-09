Patrika LogoSwitch to English

‘कार से कुचलने की कोशिश करता है पति’, ‘गर्लफ्रेंड’ के साथ मिलकर फोटो कर रहा वायरल…

mp news: पत्नी का आरोप, पहले तो पति ने धोखे से शादी की और फिर कार से कुचलने की कोशिश की, अब अश्लील फोटो वायरल कर रहा है...।

ग्वालियर

Shailendra Sharma

Sep 09, 2025

gwalior news
demo pic

mp news: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में एक महिला ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए एसपी की जनसुनवाई में न्याय की गुहार लगाई है पीड़ित पत्नी का आरोप है कि पहले तो पति ने उससे धोखे से शादी की जबकि वो पहले से शादीशुदा था और उसके दो बच्चे थे और जब वो पति को छोड़कर अलग रहने लगी तो उसे कार से कुचलने की कोशिश की इतना ही नहीं अब पति अपनी एक महिला मित्र के साथ मिलकर उसके फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर उसे बदनाम कर रहा है।

धोखे से शादी, जान से मारने की कोशिश

एसपी की जनसुनवाई में फरियाद लेकर पहुंची पीड़ित पत्नी शिखा (बदला हुआ नाम) ने बताया कि उसके पति रवि (बदला हुआ नाम) ने उसे धोखा देकर उसके साथ शादी की है। वो पहले से शादीशुदा था और उसके दो बच्चे थे जो बात उसने उससे छिपाई। शादी के बाद जब उसे इस बात का पता चला तो उसने विरोध किया तब पति रवि व उसकी महिला मित्र ने 16 नवंबर 2024 को उस पर हमला किया जिसकी शिकायत उसने पुलसि में दर्ज कराई थी वो मामला अभी खोर्ट में है। इसके बाद वो पति से अलग रहने लगी एक दिन जब वो बेटे व माता-पिता के साथ पैदल जा रही थी तब पति ने उसे कार से कुचलने की कोशिश की। इस घटना में उसे गंभीर चोट आई थी जिसकी शिकायत भी उसने पुलिस में दर्ज कराई थी।

महिला मित्र के साथ मिलकर कर रहा बदनाम

पीड़िता शिखा (बदला हुआ नाम) ने बताया कि अब पति रवि (बदला हुआ नाम) अपनी महिला मित्र के साथ मिलकर उसे बदनाम करने में लगा है। वो सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें वायरल कर रहा है और परिवार वालों को भी भेज रहा है। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दे रहा है। उसका कहना है कि अगर वापस उसके पास नहीं गई तो वो जान से मार देगा। इस पूरे मामले पर पुलिस अधिकारी का कहना है कि महिला ने अपने पति व उसकी महिला मित्र के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है जिसकी जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

09 Sept 2025 10:13 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / 'कार से कुचलने की कोशिश करता है पति', 'गर्लफ्रेंड' के साथ मिलकर फोटो कर रहा वायरल…

