एमपी में गरबों में हिंदू बनकर घुस रहे मुस्लिम युवक, पकड़ कर FIR करा रहे लोग

Garba- नवरात्र का पर्व चरम पर है और धीरे धीरे समापन की ओर बढ़ रहा है। पर्व पर गरबा पंडालों में सबसे ज्यादा रौनक देखी जा रही है। युवक युवतियां देर रात तक गरबा खेल रहे हैं। खास बात यह है कि एमपी में इनमें मुस्लिमों के प्रवेश पर पाबंदी लगी है। गरबा पंडालों में हर हाल में केवल सनातनियों को ही एंट्री देने की अनुमति है। हालांकि यह अलिखित आदेश है पर इसका सख्ती से पालन किया जा रहा है। इसके बावजूद कई जगहों पर मुस्लिम युवक हिंदू बनकर गरबा पंडालों में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे युवकों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर केस दर्ज कराए जा रहे हैं।