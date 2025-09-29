Patrika LogoSwitch to English

ग्वालियर

एमपी में गरबों में हिंदू बनकर घुस रहे मुस्लिम युवक, पकड़ कर FIR करा रहे लोग

Muslims are entering Garba festivals in MP disguised as Hindus

2 min read

ग्वालियर

image

deepak deewan

Sep 29, 2025

Muslims are entering Garba festivals in MP disguised as Hindus

Muslims are entering Garba festivals in MP disguised as Hindus- File pic

Garba- नवरात्र का पर्व चरम पर है और धीरे धीरे समापन की ओर बढ़ रहा है। पर्व पर गरबा पंडालों में सबसे ज्यादा रौनक देखी जा रही है। युवक युवतियां देर रात तक गरबा खेल रहे हैं। खास बात यह है कि एमपी में इनमें मुस्लिमों के प्रवेश पर पाबंदी लगी है। गरबा पंडालों में हर हाल में केवल सनातनियों को ही एंट्री देने की अनुमति है। हालांकि यह अलिखित आदेश है पर इसका सख्ती से पालन किया जा रहा है। इसके बावजूद कई जगहों पर मुस्लिम युवक हिंदू बनकर गरबा पंडालों में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे युवकों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर केस दर्ज कराए जा रहे हैं।

ग्वालियर में ऐसी ही एक घटना हुई जब राष्ट्रीय सनातन सेना ने गरबा पंडाल में मुस्लिम युवकों को पकड़ा। बताया जा रहा है कि तीन युवकों ने हिंदू बनकर पंडाल में प्रवेश कर लिया था। शक होने पर सनातन सेना के पदाधिकारियों ने तीनों से पूछताछ की तो पता चला कि वे असल में मुस्लिम हैं।

गैर हिन्दुओं के प्रवेश पर रोक के बावजूद गरबा पंडाल में घुसने पर तीनों मुस्लिम युवकों को पुलिस के हवाले कर दिया गया।
राष्ट्रीय सनातन सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनंत शर्मा ने बताया कि समद, अशरफ और मुबारक नामक मुस्लिम युवक हिंदू बनकर गरबा पंडाल में आ गए थे। नाम बदलकर गरबा में शामिल होने का उनका क्या उद्देश्य था, इसकी जांच की जानी चाहिए।

पकड़ लिया गया तो हंगामा करने लगे

इस मुद्दे पर कार्यक्रम स्थल पर माहौल भी गरमा गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची जहां राष्ट्रीय सनातन सेना के पदाधिकारियों ने तीनों मुस्लिम युवकों को सौंप कर उनपर केस दर्ज करने को कहा। राष्ट्रीय सनातन सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनंत शर्मा ने इसके लिए इंदरगंज थाना पुलिस को लिखित आवेदन भी दिया। समद, अशरफ और मुबारक हिंदू बनकर गरबा में शामिल हुए थे लेकिन जब इन्हें पकड़ लिया गया तो हंगामा करने लगे।

Updated on:

29 Sept 2025 09:24 pm

Published on:

29 Sept 2025 09:23 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / एमपी में गरबों में हिंदू बनकर घुस रहे मुस्लिम युवक, पकड़ कर FIR करा रहे लोग

