पति की मृत्यु होने पर विधवा को मिलेगी ‘पारिवारिक पेंशन’, हाइकोर्ट का बड़ा फैसला

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि मप्र सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 की धारा 47 के तहत सेवा के दौरान मृत्यु होने पर विधवा को पारिवारिक पेंशन का अधिकार है। उन्होंने पूर्ववर्ती मामलों के फैसलों का हवाला दिया। शासन की ओर से आपत्ति जताई और बताया कि मृतक ने 10 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की थी। अदालत ने यह कहते हुए सरकार की दलील खारिज कर दी कि नियम 43(2) केवल सेवानिवृत्ति पर लागू होता है, जबकि सेवा के दौरान मृत्यु में नियम 47 के अनुसार पारिवारिक पेंशन देनी अनिवार्य है।