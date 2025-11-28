ऑनलाइन गेमिंग का ‘खतरनाक ट्रैक बच्चे- युवा हो रहे बर्बाद, सेहत-जिंदगी तक दांव पर

ऑनलाइन गेम डेवलपर्स खेलने वालों को लेवल क्रॉस करने के टास्क और महंगे गिफ्ट का लालच देकर फंसाते हैं। जितने खिलाड़ी, उतने ही टास्क और बड़े दांव का भ्रम पैदा कर खेल के लाइफ साइकिल को लंबा किया जाता है, इसके जानलेवा परिणाम सामने आ रहे हैं:

-हजीरा निवासी नाबालिग ने मोबाइल फोन न मिलने पर गुस्सा होकर परिजनों से विवाद किया और आवेश में आकर खुदकुशी कर ली। परिजन ने बताया कि लड़का कई दिन से फोन की जिद कर रहा था।

-कंपू निवासी गिर्राज गुर्जर ने ऑनलाइन गेङ्क्षमग के जाल में फंसकर आत्महत्या कर ली। उसके सुसाइड नोट में लिखा था कि कुछ लोगों ने उसे कमाई का लालच देकर फंसाया, उसकी जमा पूंजी बर्बाद की, फिर नुकसान की भरपाई के बहाने मोटे ब्याज पर कर्जा दिया।