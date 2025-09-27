एमपी में गोबर से बनाया लाजवाब ऑर्गेनिक पेंट, सालों साल नहीं होता खराब

MP Paint- एमपी वाकई अजब गजब है। यहां के लोग नित नए कमाल दिखाते ही रहते हैं। अपना हुनर दिखाने में प्रदेश की महिलाएं तो और आगे हैं। ग्वालियर की कुछ ऐसी ही महिलाओं ने जबर्दस्त काम किया है। महिलाओं के इस समूह ने गोबर से पेंट बनाया है। यह ऑर्गेनिक पेंट है जोकि कई सालों साल तक खराब नहीं होता। बाजार में बिक रहे अनेक ब्रांडेड पेंट से इसकी तुलना की जा रही है। महिलाओं के बनाए इस लाजवाब उत्पाद को प्रदेश के सीएम मोहन यादव को भी भेंट किया गया।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शनिवार को ट्रांजिट विजट पर ग्वालियर आए। वे शाम को राजमाता विजयाराजे सिंधिया विमानतल महाराजपुरा पहुंचे। ग्वालियर एयर टर्मिनल में कलेक्टर रूचिका चौहान ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का स्वागत किया। इस मौके पर कलेक्टर ने उन्हें आजीविका मिशन की दीदियों द्वारा स्थानीय स्तर पर तैयार किए गए पेंट, पवित्र दीपक व शहद सहित अन्य उत्पादों की डलिया भेंट की।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को डलिया के माध्यम से जो पवित्र उत्पाद उपहारस्वरूप दिए गए उनमें ऑर्गेनिक पेंट विशेष था। यह पेंट ग्वालियर जिले के करहिया गांव के स्व-सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने गोबर व अन्य ऑर्गेनिक उत्पादों से तैयार किया है। यह पेंट न केवल पर्यावरण फ्रेंडली है बल्कि अधिक टिकाऊ भी है।
करहिया स्व-सहायता समूहों की दीदियों ने संभागीय ग्रामीण हाट बाजार में लगाए गए आजीविका फ्रेश मेला में भी इन उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई थी। ग्वालियर में फूलबाग के सामने लगे इस मेले में इन उत्पादों को लोगों ने खासा पसंद किया और खूब खरीददारी भी की।
स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने विशुद्ध प्राकृतिक पेंट बनाया है। यह ऑर्गेनिक पेंट पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी भेंट किया गया था। करहिया की ये महिलाएं पारंपरिक सामग्रियों से पर्यावरण-अनुकूल उत्पाद तैयार कर रही हैं।