एमपी में गोबर से बनाया लाजवाब ऑर्गेनिक पेंट, सालों साल नहीं होता खराब

MP Paint- एमपी वाकई अजब गजब है। यहां के लोग नित नए कमाल दिखाते ही रहते हैं। अपना हुनर दिखाने में प्रदेश की महिलाएं तो और आगे हैं। ग्वालियर की कुछ ऐसी ही महिलाओं ने जबर्दस्त काम किया है। महिलाओं के इस समूह ने गोबर से पेंट बनाया है। यह ऑर्गेनिक पेंट है जोकि कई सालों साल तक खराब नहीं होता। बाजार में बिक रहे अनेक ब्रांडेड पेंट से इसकी तुलना की जा रही है। महिलाओं के बनाए इस लाजवाब उत्पाद को प्रदेश के सीएम मोहन यादव को भी भेंट किया गया।