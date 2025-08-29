स्कूलों में सुरक्षा होगी पुख्ता, बच्चों की निगरानी के साथ होगी काउंसिलिंग

स्कूलों में आजकल जो घटनाएं हो रही हैं, उसका मुख्य कारण स्कूलों के पास पर्याप्त व योग्य स्टाफ का नहीं होना है। स्टाफ के पास बीएड- डीएड की डिग्री तो है, लेकिन शिक्षा का मौलिक ज्ञान नहीं है। जबकि नैतिक शिक्षा का होना काफी जरूरी है। बच्चे वर्तमान में सोशल मीडिया व दूसरे प्लेटफॉर्म की वजह से ङ्क्षहसक हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर हिंसक कंटेंट के चलते बच्चों की मानसिकता भी बदल रही है। स्कूल के शिक्षकों और स्टाफ को बच्चों की हर छोटी-बड़ी गतिविधियों पर नजर रखना चाहिए। वहीं, पैरेट््स भी दौड़-भाग की ङ्क्षजदगी के बीच बच्चों को समय देकर भावनाएं समझें।

राजकरण सिंह भदौरिया, अध्यक्ष प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ग्वालियर