10 अगस्त 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

ग्वालियर

सात फेरे सस्ते, जुदाई जेब पर भारी, क्योंकि तलाक शादी के खर्च से 7 से 10 गुना महंगा

आपसी सहमति से हुए तलाक में शादी के खर्च का कई गुना अधिक पैसा मांग रही पत्नियां

ग्वालियर

Rahul Thakur

Aug 10, 2025

आपसी सहमति से हुए तलाक में शादी के खर्च का कई गुना अधिक पैसा मांग रही पत्नियां

हाईकोर्ट व कुटुंब न्यायालय में काउंसिलिंग के लिए भेजे गए पति-पत्नी की कहानी

ग्वालियर . गंजबासौदा निवासी गायत्री (परिवर्तित नाम) का विवाह 2015 में हुआ। पिता ने दहेज सहित शादी में 10 लाख रुपए खर्च किए। विवाह के छह साल बाद दोनों अलग हो गए। विदिशा के कुटुंब न्यायालय में तलाक का केस लड़ा। कुटुंब न्यायालय से पति के पक्ष में फैसला हुआ। पत्नी ने हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में अपील दायर की। कोर्ट ने बच्ची की खातिर समझौते की गुंजाइश को देखते हुए मामला काउंसिङ्क्षलग में भेजा। काउंसिङ्क्षलग में दोनों सहमति से तलाक के लिए तैयार हुए, लेकिन पत्नी ने तलाक की कीमत 50 लाख तय कर दी। इतनी बड़ी राशि सुन पति के पसीने छूट गए। बातचीत बिगड़ गई। यह अकेला ऐसा केस नहीं है, जिसमें पत्नी ने इतनी बड़ी राशि मांगी है। हर केस में ऐसी ही स्थिति बनी है। शादी में जो खर्च हुआ, उसका पत्नी 7 से 10 गुना ज्यादा कीमत मांग रही है। शादी से तलाक महंगा हो गया।

चौकाने वाला ट्रेंड 2016 के बाद बढ़े ऐसे मामले

हाईकोर्ट व कुटुंब न्यायालय में काउंसिलिंग करने वाले अधिवक्ताओं से पत्रिका ने तलाक का ट्रेंड जाना तो एक चौंकाने वाला ट्रेंड सामने आया है, जहां पत्नी अपने पतियों से तलाक की कीमत के रूप में 10 से 50 लाख रुपये तक की मांग कर रही हैं। यह राशि अक्सर शादी में हुए खर्च से 7 से 10 गुना अधिक होती है। इस प्रकार के मामलों में वृद्धि 2016 के बाद से देखी गई है, जब पति-पत्नी के रिश्तों में खटास बढ़ने लगी और शादियां कम समय में टूटने लगीं।

पूरा ब्यौरा रख देती है पत्नी, इसी आधार पर कीमत

-काउंसिलिंग के दौरान दोनों के बीच जब सुलह कराई जाती है तो पति-पत्नी एक दूसरे का ब्यौरा काउंसलर के सामने रख देते हैं। यदि पत्नी की पति की पैतिृक संपत्ति, उससे होने वाली आय का हवाला देती है। इसी आधार पर तलाक की कीमत भी पत्नी तय कर देती है।
-पत्नी जो पैसा मांग रही है, उसका 25 फीसदी हिस्सा पति आसानी से देने के लिए तैयार होता है। दहेज में दिया पैसा व सामान देने पर ही पति अड़ा रहता है।
-काउंसलर पति को राशि बढ़ाने व पत्नी राशि कम करने के लिए राजी करते है। जिससे बीच का रास्ता निकल सके, लेकिन बीच के रास्ते तक पहुंचने से पहले एक दूसरे की तू तू मैं मैं हो जाती है।
-इस कारण मीडिएशन की सफलता की स्थिति देखी जाए तो 65 है।

एक्सपर्टएचके शुक्ला, काउंसलर हाईकोर्ट

लड़के लिए तलाक लेना काफी महंगा हो गया। पत्नियां नकदी के साथ-साथ संपत्ति में हिस्सा मांग रही है। भले ही पति की लाख रुपए देने की हैसियत नहीं है, पर तलाक की कीमत 10 से 50 लाख के बीच आंक दी है। ऊंची कीमत बताए जाने पर उनके परिवार वालों को समझाया जाता है तो थोड़ी बहुत राशि कम करती हैं। अधिकतर केसों में ऐसी स्थिति है। इसलिए मीडिएशन सफल नहीं हो रहे हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

10 Aug 2025 05:53 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / सात फेरे सस्ते, जुदाई जेब पर भारी, क्योंकि तलाक शादी के खर्च से 7 से 10 गुना महंगा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.