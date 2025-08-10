सात फेरे सस्ते, जुदाई जेब पर भारी, क्योंकि तलाक शादी के खर्च से 7 से 10 गुना महंगा

हाईकोर्ट व कुटुंब न्यायालय में काउंसिलिंग के लिए भेजे गए पति-पत्नी की कहानी
ग्वालियर . गंजबासौदा निवासी गायत्री (परिवर्तित नाम) का विवाह 2015 में हुआ। पिता ने दहेज सहित शादी में 10 लाख रुपए खर्च किए। विवाह के छह साल बाद दोनों अलग हो गए। विदिशा के कुटुंब न्यायालय में तलाक का केस लड़ा। कुटुंब न्यायालय से पति के पक्ष में फैसला हुआ। पत्नी ने हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में अपील दायर की। कोर्ट ने बच्ची की खातिर समझौते की गुंजाइश को देखते हुए मामला काउंसिङ्क्षलग में भेजा। काउंसिङ्क्षलग में दोनों सहमति से तलाक के लिए तैयार हुए, लेकिन पत्नी ने तलाक की कीमत 50 लाख तय कर दी। इतनी बड़ी राशि सुन पति के पसीने छूट गए। बातचीत बिगड़ गई। यह अकेला ऐसा केस नहीं है, जिसमें पत्नी ने इतनी बड़ी राशि मांगी है। हर केस में ऐसी ही स्थिति बनी है। शादी में जो खर्च हुआ, उसका पत्नी 7 से 10 गुना ज्यादा कीमत मांग रही है। शादी से तलाक महंगा हो गया।
चौकाने वाला ट्रेंड 2016 के बाद बढ़े ऐसे मामले
हाईकोर्ट व कुटुंब न्यायालय में काउंसिलिंग करने वाले अधिवक्ताओं से पत्रिका ने तलाक का ट्रेंड जाना तो एक चौंकाने वाला ट्रेंड सामने आया है, जहां पत्नी अपने पतियों से तलाक की कीमत के रूप में 10 से 50 लाख रुपये तक की मांग कर रही हैं। यह राशि अक्सर शादी में हुए खर्च से 7 से 10 गुना अधिक होती है। इस प्रकार के मामलों में वृद्धि 2016 के बाद से देखी गई है, जब पति-पत्नी के रिश्तों में खटास बढ़ने लगी और शादियां कम समय में टूटने लगीं।
पूरा ब्यौरा रख देती है पत्नी, इसी आधार पर कीमत
-काउंसिलिंग के दौरान दोनों के बीच जब सुलह कराई जाती है तो पति-पत्नी एक दूसरे का ब्यौरा काउंसलर के सामने रख देते हैं। यदि पत्नी की पति की पैतिृक संपत्ति, उससे होने वाली आय का हवाला देती है। इसी आधार पर तलाक की कीमत भी पत्नी तय कर देती है।
-पत्नी जो पैसा मांग रही है, उसका 25 फीसदी हिस्सा पति आसानी से देने के लिए तैयार होता है। दहेज में दिया पैसा व सामान देने पर ही पति अड़ा रहता है।
-काउंसलर पति को राशि बढ़ाने व पत्नी राशि कम करने के लिए राजी करते है। जिससे बीच का रास्ता निकल सके, लेकिन बीच के रास्ते तक पहुंचने से पहले एक दूसरे की तू तू मैं मैं हो जाती है।
-इस कारण मीडिएशन की सफलता की स्थिति देखी जाए तो 65 है।
एक्सपर्टएचके शुक्ला, काउंसलर हाईकोर्ट
लड़के लिए तलाक लेना काफी महंगा हो गया। पत्नियां नकदी के साथ-साथ संपत्ति में हिस्सा मांग रही है। भले ही पति की लाख रुपए देने की हैसियत नहीं है, पर तलाक की कीमत 10 से 50 लाख के बीच आंक दी है। ऊंची कीमत बताए जाने पर उनके परिवार वालों को समझाया जाता है तो थोड़ी बहुत राशि कम करती हैं। अधिकतर केसों में ऐसी स्थिति है। इसलिए मीडिएशन सफल नहीं हो रहे हैं।