सात फेरे सस्ते, जुदाई जेब पर भारी, क्योंकि तलाक शादी के खर्च से 7 से 10 गुना महंगा

ग्वालियर . गंजबासौदा निवासी गायत्री (परिवर्तित नाम) का विवाह 2015 में हुआ। पिता ने दहेज सहित शादी में 10 लाख रुपए खर्च किए। विवाह के छह साल बाद दोनों अलग हो गए। विदिशा के कुटुंब न्यायालय में तलाक का केस लड़ा। कुटुंब न्यायालय से पति के पक्ष में फैसला हुआ। पत्नी ने हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में अपील दायर की। कोर्ट ने बच्ची की खातिर समझौते की गुंजाइश को देखते हुए मामला काउंसिङ्क्षलग में भेजा। काउंसिङ्क्षलग में दोनों सहमति से तलाक के लिए तैयार हुए, लेकिन पत्नी ने तलाक की कीमत 50 लाख तय कर दी। इतनी बड़ी राशि सुन पति के पसीने छूट गए। बातचीत बिगड़ गई। यह अकेला ऐसा केस नहीं है, जिसमें पत्नी ने इतनी बड़ी राशि मांगी है। हर केस में ऐसी ही स्थिति बनी है। शादी में जो खर्च हुआ, उसका पत्नी 7 से 10 गुना ज्यादा कीमत मांग रही है। शादी से तलाक महंगा हो गया।