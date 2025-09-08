Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

ग्वालियर

‘नॉनस्टॉप बारिश’ पर लगेगा ब्रेक ! इस दिन होगी मानसून की विदाई

Monsoon Update: बारिश का आखिरी चरण शुरू हो गया है। सितंबर मानसून सीजन का अंतिम माह होगा.....

ग्वालियर

Astha Awasthi

Sep 08, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका
फोटो सोर्स: पत्रिका

Monsoon Update: सितंबर में लगातार हो रही बारिश के चलते मौसम में लगातार अंतर देखने को मिल रहा है, लेकिन कई दिनों बाद बारिश पर ब्रेक के साथ मौसम खुलते ही दिन भर धूप और गर्मी से उमस बढ़ गई। सुबह से निकली धूप से शहर की सड़कों पर भरा पानी तक सूख गया है। इसके चलते दिन और रात के तापमान में 8.1 डिग्री का अंतर भी देखने को मिला। मौसम वैज्ञानिक ने बताया, दिन और रात के तापमान में अभी और अंतर आएगा।

अभी सिस्टम आगे बढ़ गया है। इसलिए अभी बारिश अभी कम ही होगी। कोई नया सिस्टम बनता है तो उसके असर से बदलाव हो सकता है। इससे कुछ दिन राहत मिलेगी। शहर में अधिकतम तापमान 34.0 और न्यूनतम 25.9 डिग्री दर्ज किया गया।

ये भी पढ़ें

‘आयकर रिफंड’ जल्दी चाहिए तो तुरंत करें ये 1 काम, जानें कब मिलेगा पैसा
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

1390 एमएम हो चुकी है बारिश

बारिश का आंकड़ा काफी तेजी से बढ़ा है। पिछले कई सालों बाद बारिश अभी तक 1390 एमएम तक हो गई है। सितंबर महीने में बारिश की संभावना बनी हुई है। अगर आने वाले दिनों में बारिश होती है तो यह आकड़ा 1500 एमएम तक पहुंच सकता है।

इस दिन होगी विदाई

तेजी से हो रही बारिश में धीरे-धीरे ठहराव आ रहा है। साल 2025 में मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, 30 सितंबर को मानसून सीजन खत्म हो जाएगा और मानसून की विदाई हो जाएगी। इससे माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में प्रदेश से मानसून की विदाई हो सकती है। मानसून सीजन में प्रदेश में बारिश का कोटा 949.5 मिमी है, जबकि अब तक 936 मिमी बारिश हो चुकी है।

ये भी पढ़ें

1700 से ज्यादा लोंगों के अटके ‘बंटवारा-नामांतरण’, काम बंद
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

08 Sept 2025 10:29 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / ‘नॉनस्टॉप बारिश’ पर लगेगा ब्रेक ! इस दिन होगी मानसून की विदाई

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट