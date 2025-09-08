‘नॉनस्टॉप बारिश’ पर लगेगा ब्रेक ! इस दिन होगी मानसून की विदाई

Monsoon Update: सितंबर में लगातार हो रही बारिश के चलते मौसम में लगातार अंतर देखने को मिल रहा है, लेकिन कई दिनों बाद बारिश पर ब्रेक के साथ मौसम खुलते ही दिन भर धूप और गर्मी से उमस बढ़ गई। सुबह से निकली धूप से शहर की सड़कों पर भरा पानी तक सूख गया है। इसके चलते दिन और रात के तापमान में 8.1 डिग्री का अंतर भी देखने को मिला। मौसम वैज्ञानिक ने बताया, दिन और रात के तापमान में अभी और अंतर आएगा।