‘नॉनस्टॉप बारिश’ पर लगेगा ब्रेक ! इस दिन होगी मानसून की विदाई

Monsoon Update: सितंबर में लगातार हो रही बारिश के चलते मौसम में लगातार अंतर देखने को मिल रहा है, लेकिन कई दिनों बाद बारिश पर ब्रेक के साथ मौसम खुलते ही दिन भर धूप और गर्मी से उमस बढ़ गई। सुबह से निकली धूप से शहर की सड़कों पर भरा पानी तक सूख गया है। इसके चलते दिन और रात के तापमान में 8.1 डिग्री का अंतर भी देखने को मिला। मौसम वैज्ञानिक ने बताया, दिन और रात के तापमान में अभी और अंतर आएगा।
अभी सिस्टम आगे बढ़ गया है। इसलिए अभी बारिश अभी कम ही होगी। कोई नया सिस्टम बनता है तो उसके असर से बदलाव हो सकता है। इससे कुछ दिन राहत मिलेगी। शहर में अधिकतम तापमान 34.0 और न्यूनतम 25.9 डिग्री दर्ज किया गया।
बारिश का आंकड़ा काफी तेजी से बढ़ा है। पिछले कई सालों बाद बारिश अभी तक 1390 एमएम तक हो गई है। सितंबर महीने में बारिश की संभावना बनी हुई है। अगर आने वाले दिनों में बारिश होती है तो यह आकड़ा 1500 एमएम तक पहुंच सकता है।
तेजी से हो रही बारिश में धीरे-धीरे ठहराव आ रहा है। साल 2025 में मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, 30 सितंबर को मानसून सीजन खत्म हो जाएगा और मानसून की विदाई हो जाएगी। इससे माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में प्रदेश से मानसून की विदाई हो सकती है। मानसून सीजन में प्रदेश में बारिश का कोटा 949.5 मिमी है, जबकि अब तक 936 मिमी बारिश हो चुकी है।