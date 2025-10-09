66 वार्डों में चौंकाने वाली कमियां, 3 हजार मतदाताओं के 2 जगह है ‘Voter Card’

MP News: दो साल बाद नगर निगम की मतदाता सूची में किए जा रहे सुधार कार्य के दौरान चौंकाने वाली कमियां सामने आई हैं। निगम सीमा के 66 वार्डों की इन सूचियों में 'सिमिलर डेटा एंट्री' वाले कुल 6,100 मतदाता मिले हैं। इनमें से 3,600 मतदाता ऐसे हैं जिनका वोट शहर में दो अलग-अलग जगहों पर दर्ज है। वहीं, 2,500 मतदाताओं के तो ईपिक (इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड) नंबर एक जैसे हैं, लेकिन उनके कार्ड पर लगे फोटो अलग-अलग हैं। सत्यापन के बाद इनका एक जगह से नाम काटा जाएगा।