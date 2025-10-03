स्लीपर कोच में नहीं मिलेंगे TTE ? सीट के लिए खुद लड़ना होगा

फोटो सोर्स: पत्रिका
MP News: दीपावली की रौनक के बीच रेलवे यात्रियों के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। त्योहार की भीड़ में स्लीपर कोच में टीटीई नहीं मिलेंगे। यानी आरक्षित सीट पर बैठने के लिए यात्री को खुद ही चौकसी करनी पड़ सकती है। त्योहार में यात्रियों की संख्या बढ़ने से ट्रेनों में भारी भीड़ होती है।
ऐसे में टीटीई का न होना यात्रियों के लिए एक बड़ी समस्या बन सकता है। इसका एक कारण यह भी है कि झांसी मंडल में टीटीई की काफी कमी है। सामान्य दिनों में ही जहां एक ट्रेन में तीन टीटीई तैनात रहना चाहिए। वहां दो ही टीटीई ट्रेनों में मुश्किल से चल रहे हैं। इसके अलावा दीपावली पर कुछ स्पेशल ट्रेनें भी चलनी हैं। इन ट्रेनों में भी टीटीई की ड्यूटी लगाई जा रही है।
-झांसी मंडल में अभी 950 टीटीई में से 750 काम कर रहे हैं।
-किसी ट्रेन में एक या दो टीटीई तैनात हैं। किसी ट्रेन में तीन टीटीई भी जा रहे हैं।
-टीटीई पहले एसी कोच को प्राथमिकता देकर स्लीपर कोच को छोड़ देते हैं।
-ट्रेनों की स्थिति को देखते हुए 1750 टीटीई होने चाहिए।
ग्वालियर स्टेशन से हर दिन 216 ट्रेनें आती जाती हैं। ऐसे में 55 ट्रेनों में ग्वालियर के टीटीई चलते हैं। जिसमें लंबी दूरी की ट्रेनों के साथ आसपास की ट्रेनें भी शमिल हैं। दीपावली पर इन सभी ट्रेनों में यात्रियों को परेशानी आने वाली है।
दीपावली पर लगभग 55 से 60 ट्रेनें झांसी मंडल से निकलेंगी। इन ट्रेनों में झांसी मंडल का ही टीटीई स्टाफ ड्यूटी पर तैनात रहेगा। इन स्पेशल ट्रेनों में बिहार की छठ पूजा के साथ दूसरे रूट की ट्रेनें भी शामिल की गई हैं। इन ट्रेनों में एक से दो टीटीई और लगेंगे। इससे आने वाले दिनों में परेशानी और नियमित ट्रेनों में आने वाली है।
टीटीई की कमी काफी समय से चली आ रही है। वहीं दीपावली पर स्पेशल ट्रेनों के लिए भी टीटीई की ड्यूटी लगाई जाना है। इससे दीपावली पर ट्रेनों में स्लीपर कोच में टीटीई की कमी देखने को मिल सकती है। अमन वर्मा, सीनियर डीसीएम झांसी रेल मंडल
दीपावली पर टीटीई अपने घरों पर जाने की तैयारी में लग गए हैं। यहां तैनात 135 टीटीई में से लगभग 70 के आसपास टीटीई के आवेदन इन दिनों आ गए हैं। इन टीटीई को दीपावली पर एक दो दिन की छुट्टी चाहिए।
