स्लीपर कोच में नहीं मिलेंगे TTE ? सीट के लिए खुद लड़ना होगा

ऐसे में टीटीई का न होना यात्रियों के लिए एक बड़ी समस्या बन सकता है। इसका एक कारण यह भी है कि झांसी मंडल में टीटीई की काफी कमी है। सामान्य दिनों में ही जहां एक ट्रेन में तीन टीटीई तैनात रहना चाहिए। वहां दो ही टीटीई ट्रेनों में मुश्किल से चल रहे हैं। इसके अलावा दीपावली पर कुछ स्पेशल ट्रेनें भी चलनी हैं। इन ट्रेनों में भी टीटीई की ड्यूटी लगाई जा रही है।