कलेक्टर का आदेश, सड़क पर लेकर नहीं चल सकेंगे ‘अस्त्र-शस्त्र-धारदार हथियार’

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा-223 एवं अन्य दण्डात्मक प्रावधानों के तहत दण्डनीय होगा। जिला दण्डाधिकारी श्रीमती चौहान ने यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने के संबंध में स्पष्ट किया है कि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे वॉट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब इत्यादि के माध्यम से भ्रामक खबरें प्रसारित कर लोगों की धार्मिक भावनायें आहत करने के प्रयास की संभावना बनी है। इस कारण उत्पन्न परिस्थितियों में अस्त्र-शस्त्रों के दुरुपयोग की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता।