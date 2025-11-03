लोहे की रॉड मारकर फोड़ दिया पत्नी का सिर; खून से लथपथ लाश के साथ बेटे को किया बंद, दिल दहला देने वाला मामला

रविवार सुबह, पति-पत्नी के परिवार वालों ने बंद कमरे से 3 साल के बच्चे के रोने की आवाज सुनी। जब उन्होंने दरवाजा तोड़ा, तो उन्होंने बच्चे को अपनी मां की खून से लथपथ लाश के पास बैठे हुए पाया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस का कहना है कि आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। साथ ही जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।