लोहे की रॉड मारकर फोड़ दिया पत्नी का सिर; खून से लथपथ लाश के साथ बेटे को किया बंद, दिल दहला देने वाला मामला

Crime News: लोहे की रॉड मारकर पत्नी का पति ने सिर फोड़ दिया। इसके बाद उसने खून से लथपथ लाश के साथ बेटे को कमरे में बंद कर दिया।

हमीरपुर

Harshul Mehra

Nov 03, 2025

Crime News: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। घरेलू झगड़े के बाद शख्स ने खौफनाक कदम उठाया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।

हमीरपुर में पति ने की पत्नी की हत्या

पुलिस ने बताया कि एक आदमी ने कथित तौर पर घरेलू झगड़े के बाद अपनी पत्नी को लोहे की रॉड से मार डाला। इसके बाद उसने अपने 3 साल के बच्चे को उसी कमरे में लाश के साथ बंद कर दिया और मौके से फरार हो गया।

4 साल पहले हुई थी लव मैरिज

पुलिस ने बताया कि घटना मौदहा पुलिस स्टेशन इलाके के एक गांव में हुई। जहां आरोपी मुईनुद्दीन ने अपनी पत्नी रोशनी की हत्या कर दी। मुईनुद्दीन एक सरकारी राशन डीलर है। 4 साल पहले उसने रोशनी (24) से लव मैरिज की थी।

घरेलू झगड़े के बाद उठाया पति ने खौफनाक कदम

मामले को लेकर ASP मनोज कुमार गुप्ता ने बताया, ''शनिवार रात को पति-पत्नी के बीच जोरदार बहस हुई। बहस के दौरान मुईनुद्दीन ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।”

बच्चे को लाश के साथ बंद कर आरोपी फरार

रविवार सुबह, पति-पत्नी के परिवार वालों ने बंद कमरे से 3 साल के बच्चे के रोने की आवाज सुनी। जब उन्होंने दरवाजा तोड़ा, तो उन्होंने बच्चे को अपनी मां की खून से लथपथ लाश के पास बैठे हुए पाया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस का कहना है कि आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। साथ ही जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

Hindi News / Uttar Pradesh / Hamirpur / लोहे की रॉड मारकर फोड़ दिया पत्नी का सिर; खून से लथपथ लाश के साथ बेटे को किया बंद, दिल दहला देने वाला मामला

