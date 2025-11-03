‘पूरे देश में किसी ने मेरे जैसा रिकॉर्ड नहीं बनाया’, आजम खान ने क्यों बताया पुलिस को चुनाव आयोग से ज्यादा ताकतवर

आजम खान ने कहा कि आज भी अगर मैं हाईवे पर गाड़ी रोक देता हूं तो ट्रैफिक रुक जाता है। मैं बाजार जाता हूं तो वहां जाम लग जाता है। इतना प्यार क्यों? मैं ना ही अच्छा दिखता हूं और ना ही किसी राजनीतिक परिवार से हूं। उन्होंने कहा कि जरूर मैंने कुछ सही किया होगा। SP के नेता ने कहा कि मैंने कभी धर्म या जाति के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया। उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई मेरा दुश्मन है तो वह ज्यादा से ज्यादा मेरी जान ही ले सकता है। मेरे पास पैसे नहीं हैं।