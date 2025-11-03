‘पूरे देश में किसी ने मेरे जैसा रिकॉर्ड नहीं बनाया’, आजम खान ने क्यों बताया पुलिस को चुनाव आयोग से ज्यादा ताकतवर

आजम खान ने क्यों बताया पुलिस को चुनाव आयोग से ज्यादा ताकतवर Image Source - 'X' @AbdullahAzamMLA
Azam Khan Latest News: समाजवादी पार्टी (SP) के कद्दावर नेता आजम खान ने SIR के मुद्दे को लेकर बड़ा बयान दिया है। आजम खान ने कहा कि संवैधानिक दायित्वों का पालन तो होना ही चाहिए, लेकिन संविधान की गरिमा भी बनी रहनी जरूरी है।
आजम खान ने कहा, ''अगर संविधान के साथ छेड़छाड़ की गई, उसका अनादर किया गया और संवैधानिक प्रक्रियाओं का भी मजाक उड़ाया गया तो बिहार जैसी ही स्थिति पैदा होगी।'' उन्होंने कहा कि लोग कुछ भी कहें, लेकिन बिहार की जनता सच्चाई जानती है, और पूरा देश भी सच्चाई जानता है।
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आजम खान ने कहा कि बिहार में SIR की टाइमिंग ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी डेढ़ साल का समय उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए है, इसलिए कोई विरोध भी नहीं है। कहीं टाइमिंग का सवाल नहीं उठ रहा है, क्योंकि बिहार में चुनाव से ठीक पहले SIR कराया गया तो वहां सवाल उठा। सड़कों पर लोग उतर आए। मामले का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने भी लिया।
उन्होंने कहा, ''मेरी सदस्यता रद्द कर दी गई, केवल एक बार नहीं, बल्कि कई बार। यहां तक कि 2 बार बिना किसी वाजिब कारण के सदस्यता को रद्द किया गया। हालांकि, कभी कोई कार्रवाई चुनाव आयोग ने मेरे खिलाफ नहीं की। ना ही हमें कोई नोटिस जारी किया गया। मेरे 50 साल के राजनीतिक जीवन में कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरे किसी भी भाषण पर चुनाव आयोग ने कभी कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन पुलिस ने आपत्तियां जरूर उठाईं। जिसका मतलब है कि स्थानीय पुलिस और स्थानीय अधिकारी खुद चुनाव आयोग से ज्यादा ताकतवर हो गए हैं।''
समाजवादी पार्टी (SP) के कद्दावर नेता आजम खान ने कहा, '' पूरे देश में आज तक किसी ने मेरे जैसा रिकॉर्ड नहीं बनाया, एक ही क्षेत्र से 13-14 बार चुने जाने का। हालांकि कुछ लोग 7-8 बार जरूर जीते होंगे, लेकिन अपना क्षेत्र बदलकर।'' उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि उनका वोट शेयर कभी कम हुआ है। वोट शेयर हमेशा बढ़ा है।
आजम खान ने कहा कि आज भी अगर मैं हाईवे पर गाड़ी रोक देता हूं तो ट्रैफिक रुक जाता है। मैं बाजार जाता हूं तो वहां जाम लग जाता है। इतना प्यार क्यों? मैं ना ही अच्छा दिखता हूं और ना ही किसी राजनीतिक परिवार से हूं। उन्होंने कहा कि जरूर मैंने कुछ सही किया होगा। SP के नेता ने कहा कि मैंने कभी धर्म या जाति के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया। उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई मेरा दुश्मन है तो वह ज्यादा से ज्यादा मेरी जान ही ले सकता है। मेरे पास पैसे नहीं हैं।
रामपुर
उत्तर प्रदेश
