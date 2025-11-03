Patrika LogoSwitch to English

‘पूरे देश में किसी ने मेरे जैसा रिकॉर्ड नहीं बनाया’, आजम खान ने क्यों बताया पुलिस को चुनाव आयोग से ज्यादा ताकतवर

Azam Khan Latest News: आजम खान ने एक रिकॉर्ड का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पूरे देश में उनके जैसा रिकॉर्ड किसी ने नहीं बनाया है। जानिए, आजम खान ने क्यों पुलिस को चुनाव आयोग से ज्यादा ताकतवर बताया?

2 min read
Google source verification

रामपुर

image

Harshul Mehra

Nov 03, 2025

azam khan said objection is not to sir but to its timing know which record he referring to

आजम खान ने क्यों बताया पुलिस को चुनाव आयोग से ज्यादा ताकतवर Image Source - 'X' @AbdullahAzamMLA

Azam Khan Latest News: समाजवादी पार्टी (SP) के कद्दावर नेता आजम खान ने SIR के मुद्दे को लेकर बड़ा बयान दिया है। आजम खान ने कहा कि संवैधानिक दायित्वों का पालन तो होना ही चाहिए, लेकिन संविधान की गरिमा भी बनी रहनी जरूरी है।

'बिहार की जनता सच्चाई जानती है'

आजम खान ने कहा, ''अगर संविधान के साथ छेड़छाड़ की गई, उसका अनादर किया गया और संवैधानिक प्रक्रियाओं का भी मजाक उड़ाया गया तो बिहार जैसी ही स्थिति पैदा होगी।'' उन्होंने कहा कि लोग कुछ भी कहें, लेकिन बिहार की जनता सच्चाई जानती है, और पूरा देश भी सच्चाई जानता है।

बिहार में SIR की टाइमिंग ठीक नहीं: आजम खान

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आजम खान ने कहा कि बिहार में SIR की टाइमिंग ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी डेढ़ साल का समय उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए है, इसलिए कोई विरोध भी नहीं है। कहीं टाइमिंग का सवाल नहीं उठ रहा है, क्योंकि बिहार में चुनाव से ठीक पहले SIR कराया गया तो वहां सवाल उठा। सड़कों पर लोग उतर आए। मामले का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने भी लिया।

'मेरे किसी भाषण पर चुनाव आयोग ने नहीं जताई आपत्ति'

उन्होंने कहा, ''मेरी सदस्यता रद्द कर दी गई, केवल एक बार नहीं, बल्कि कई बार। यहां तक कि 2 बार बिना किसी वाजिब कारण के सदस्यता को रद्द किया गया। हालांकि, कभी कोई कार्रवाई चुनाव आयोग ने मेरे खिलाफ नहीं की। ना ही हमें कोई नोटिस जारी किया गया। मेरे 50 साल के राजनीतिक जीवन में कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरे किसी भी भाषण पर चुनाव आयोग ने कभी कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन पुलिस ने आपत्तियां जरूर उठाईं। जिसका मतलब है कि स्थानीय पुलिस और स्थानीय अधिकारी खुद चुनाव आयोग से ज्यादा ताकतवर हो गए हैं।''

आजम खान का रिकॉर्ड

समाजवादी पार्टी (SP) के कद्दावर नेता आजम खान ने कहा, '' पूरे देश में आज तक किसी ने मेरे जैसा रिकॉर्ड नहीं बनाया, एक ही क्षेत्र से 13-14 बार चुने जाने का। हालांकि कुछ लोग 7-8 बार जरूर जीते होंगे, लेकिन अपना क्षेत्र बदलकर।'' उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि उनका वोट शेयर कभी कम हुआ है। वोट शेयर हमेशा बढ़ा है।

'धर्म या जाति के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया'

आजम खान ने कहा कि आज भी अगर मैं हाईवे पर गाड़ी रोक देता हूं तो ट्रैफिक रुक जाता है। मैं बाजार जाता हूं तो वहां जाम लग जाता है। इतना प्यार क्यों? मैं ना ही अच्छा दिखता हूं और ना ही किसी राजनीतिक परिवार से हूं। उन्होंने कहा कि जरूर मैंने कुछ सही किया होगा। SP के नेता ने कहा कि मैंने कभी धर्म या जाति के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया। उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई मेरा दुश्मन है तो वह ज्यादा से ज्यादा मेरी जान ही ले सकता है। मेरे पास पैसे नहीं हैं।

अगर सपा की सरकार आई, तो क्या वर्तमान CM योगी पर भी एक्शन होगा? आजम खान बोले- मेरा मजहब…
रामपुर
If samajwadi party comes to power will action be taken against cm yogi adityanath know what azam khan said

