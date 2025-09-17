जिला कारागार में बंदी की मौत: वकीलों का धरना प्रदर्शन, जेलर की गिरफ्तारी की मांग, पीड़िता की डिप्टी सीएम से बातचीत

District jail prisoner death हमीरपुर जिला कारागार में बंदी की मौत के बाद जेल प्रशासन के खिलाफ लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। अधिवक्ता संघ ने जेल के बाहर प्रदर्शन किया, जमकर नारेबाजी की और जेलर और डिप्टी जेलर की गिरफ्तारी की मांग की। इधर पीड़ित परिवार से डिप्टी सीएम बृजेश पाठक की बातचीत कराई गई। डिप्टी सीएम ने न्याय दिलाने का भरोसा दिया। इस मामले में छह नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जबकि कुछ अज्ञात भी है। जेल डीआईजी ने जिला कारागार में बंदी कैदियों से पूछताछ की। डीएम ने कहा कि न्यायिक जांच के लिए टीम गठित की गई है।
उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के जिला कारागार में 11 सितंबर को बंद किए गए अनिल कुमार निवासी सूरजपुर कोतवाली नगर की 14 सितंबर को मौत हो गई। इस संबंध में मृतक की पत्नी पूजा द्विवेदी ने नगर कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। जिसमें उन्होंने बताया है कि 12 सितंबर को जब वह अपने पति से मिलने गई थी तो उन्होंने बताया कि जेल प्रशासन ने उन्हें बहुत मारा है। 20 हजार रुपए की डिमांड भी की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि यदि 20 हजार नहीं दिए गए तो उसे मार दिया जाएगा। इस पर उन्होंने 6500 रुपए पति को दिया और कहा जल्द ही बाकी पैसा दे देंगे।
पूजा द्विवेदी ने बताया कि पति ने यह भी बताया कि मुझे जल्दी छुड़ा लो नहीं तो जेल प्रशासन मेरी हत्या कर देगा। 14 सितंबर को दोपहर 1.30 बजे से 2.00 बजे के बीच जेल प्रशासन से फोन आया कि अनिल कुमार की बीमारी से मौत हो गई है। उन्होंने जब शव को देखा तो अनिल कुमार के पूरे शरीर में चोट के निशान थे। उन्होंने आरोप लगाया की जेल प्रशासन की पिटाई से उनके पति की मौत हुई है। क्योंकि पति को किसी प्रकार की बीमारी नहीं थी।
जेल में बंद शिवम तिवारी के हवाले से पूजा द्विवेदी ने बताया कि 15 सितंबर को उन्हें जानकारी दी गई कि जिला कारागार में जेलर चंडिला, डिप्टी जेलर संगेश, पुलिसकर्मी अनिल यादव, लंबरदार दीपक, लंबरदार दिलीप, लंबरदार शफी मुहम्मद, कैथी, राइटर विनय सिंह ने जेल में बने पीसीओ के पीछे अनिल कुमार की पिटाई की की गई है और उसे तब तक मारा गया जब तक कि अनिल कुमार जमीन में नहीं गिर पड़ा।
पूजा द्विवेदी ने जेल प्रशासन पर बंदियों से धन उगाही का बड़ा आरोप लगाया है। इसमें जिला कारागार के उच्च अधिकारी भी शामिल है। पूजा द्विवेदी की तहरीर पर जेलर चंडिला, डिप्टी जेलर संगेश, अनिल यादव, दिलीप, शफी मुहम्मद, दीपक, विनय सिंह सहित अन्य अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
जिला अधिवक्ता संघ में जेलर और वार्डन की गिरफ्तारी को लेकर धरना प्रदर्शन किया। जेल के बाहर वकीलों ने जमकर नारेबाजी की। इधर जिलाधिकारी ने बताया कि घटनाक्रम की जांच के लिए न्यायिक जांच टीम गठित की गई है। पीड़ित परिवार की मांग को लिखित रूप से शासन तक भेजा जा रहा है। जेल डीआईजी राजेश कुमार श्रीवास्तव ने जिला कारागार में बंदी कैदियों से पूछताछ की और घटनाक्रम के विषय में जानकारी प्राप्त की।