Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

हमीरपुर

जिला कारागार में बंदी की मौत: वकीलों का धरना प्रदर्शन, जेलर की गिरफ्तारी की मांग, पीड़िता की डिप्टी सीएम से बातचीत

District jail prisoner death हमीरपुर के जिला कारागार में बंदी की मौत का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। वकीलों ने जेलर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन दिया। जेल डीआईजी ने भी जिला कारागार में बंदी कैदियों से पूछताछ की।

हमीरपुर

Narendra Awasthi

Sep 17, 2025

जिला कारागार के सामने प्रदर्शन करते वकील (फोटो सोर्स- 'X' हमीरपुर वीडियो ग्रैब)
फोटो सोर्स- 'X' हमीरपुर वीडियो ग्रैब

District jail prisoner death हमीरपुर जिला कारागार में बंदी की मौत के बाद जेल प्रशासन के खिलाफ लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। अधिवक्ता संघ ने जेल के बाहर प्रदर्शन किया, जमकर नारेबाजी की और जेलर और डिप्टी जेलर की गिरफ्तारी की मांग की। इधर पीड़ित परिवार से डिप्टी सीएम बृजेश पाठक की बातचीत कराई गई। डिप्टी सीएम ने न्याय दिलाने का भरोसा दिया। इस मामले में छह नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जबकि कुछ अज्ञात भी है। जेल डीआईजी ने जिला कारागार में बंदी कैदियों से पूछताछ की। डीएम ने कहा कि न्यायिक जांच के लिए टीम गठित की गई है।

पूजा द्विवेदी की तहरीर पर मुकदमा

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के जिला कारागार में 11 सितंबर को बंद किए गए अनिल कुमार निवासी सूरजपुर कोतवाली नगर की 14 सितंबर को मौत हो गई। इस संबंध में मृतक की पत्नी पूजा द्विवेदी ने‌ नगर कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। जिसमें उन्होंने बताया है कि 12 सितंबर को जब वह अपने पति से मिलने गई थी तो उन्होंने बताया कि जेल प्रशासन ने उन्हें बहुत मारा है। 20 हजार रुपए की डिमांड भी की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि यदि 20 हजार नहीं दिए गए तो उसे मार दिया जाएगा। इस पर उन्होंने 6500 रुपए पति को दिया और कहा जल्द ही बाकी पैसा दे देंगे।

ये भी पढ़ें

सात आईपीएस का स्थानांतरण, अतुल कुमार श्रीवास्तव कानपुर भेजे गए
लखनऊ
आईपीएस अधिकारियों का तबादला (फोटो सोर्स- 'X' Lucknow)

पूरे शरीर पर चोट के निशान

पूजा द्विवेदी ने बताया कि पति ने यह भी बताया कि मुझे जल्दी छुड़ा लो नहीं तो जेल प्रशासन मेरी हत्या कर देगा। 14 सितंबर को दोपहर 1.30 बजे से 2.00 बजे के बीच जेल प्रशासन से फोन आया कि अनिल कुमार की बीमारी से मौत हो गई है। उन्होंने जब शव को देखा तो अनिल कुमार के पूरे शरीर में चोट के निशान थे। उन्होंने आरोप लगाया की जेल प्रशासन की पिटाई से उनके पति की मौत हुई है। क्योंकि पति को किसी प्रकार की बीमारी नहीं थी।

इनके खिलाफ दर्ज किया गया मुकदमा

जेल में बंद शिवम तिवारी के हवाले से पूजा द्विवेदी ने बताया कि 15 सितंबर को उन्हें जानकारी दी गई कि जिला कारागार में जेलर चंडिला, डिप्टी जेलर संगेश, पुलिसकर्मी अनिल यादव, लंबरदार दीपक, लंबरदार दिलीप, लंबरदार शफी मुहम्मद, कैथी, राइटर विनय सिंह ने जेल में बने पीसीओ के पीछे अनिल कुमार की पिटाई की की गई है और उसे तब तक मारा गया जब तक कि अनिल कुमार जमीन में नहीं गिर पड़ा।

जेल कर्मियों पर गंभीर आरोप

पूजा द्विवेदी ने जेल प्रशासन पर बंदियों से धन उगाही का बड़ा आरोप लगाया है। इसमें जिला कारागार के उच्च अधिकारी भी शामिल है। पूजा द्विवेदी की तहरीर पर जेलर चंडिला, डिप्टी जेलर संगेश, अनिल यादव, दिलीप, शफी मुहम्मद, दीपक, विनय सिंह सहित अन्य अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ‌

गिरफ्तारी की मांग

जिला अधिवक्ता संघ में जेलर और वार्डन की गिरफ्तारी को लेकर धरना प्रदर्शन किया। जेल के बाहर वकीलों ने जमकर नारेबाजी की। इधर जिलाधिकारी ने बताया कि घटनाक्रम की जांच के लिए न्यायिक जांच टीम गठित की गई है। पीड़ित परिवार की मांग को लिखित रूप से शासन तक भेजा जा रहा है। जेल डीआईजी राजेश कुमार श्रीवास्तव ने जिला कारागार में बंदी कैदियों से पूछताछ की और घटनाक्रम के विषय में जानकारी प्राप्त की।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

17 Sept 2025 06:31 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Hamirpur / जिला कारागार में बंदी की मौत: वकीलों का धरना प्रदर्शन, जेलर की गिरफ्तारी की मांग, पीड़िता की डिप्टी सीएम से बातचीत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.