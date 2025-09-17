जिला कारागार में बंदी की मौत: वकीलों का धरना प्रदर्शन, जेलर की गिरफ्तारी की मांग, पीड़िता की डिप्टी सीएम से बातचीत

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के जिला कारागार में 11 सितंबर को बंद किए गए अनिल कुमार निवासी सूरजपुर कोतवाली नगर की 14 सितंबर को मौत हो गई। इस संबंध में मृतक की पत्नी पूजा द्विवेदी ने‌ नगर कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। जिसमें उन्होंने बताया है कि 12 सितंबर को जब वह अपने पति से मिलने गई थी तो उन्होंने बताया कि जेल प्रशासन ने उन्हें बहुत मारा है। 20 हजार रुपए की डिमांड भी की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि यदि 20 हजार नहीं दिए गए तो उसे मार दिया जाएगा। इस पर उन्होंने 6500 रुपए पति को दिया और कहा जल्द ही बाकी पैसा दे देंगे।