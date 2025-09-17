हमीरपुर जिला कारागार में बंदी की मौत: जेलर, डिप्टी जेलर सहित 7 पर मुकदमा, बंदियों ने बताया आंखों देखी

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के जिला कारागार में बंदी 33 वर्षीय अनिल कुमार निवासी सूरजपुर सदर कोतवाली की 14 सितंबर को मौत हो गई थी। जो 11 सितंबर को 10 साल पुराने मुकदमे में अदालत में हाजिर हुआ था। जहां से उसे जेल भेज दिया गया। अनिल के खिलाफ मारपीट और एससी एसटी एक्ट का मुकदमा दर्ज था। इधर जेल प्रशासन ने 14 सितंबर की दोपहर को घर वालों को जानकारी दी कि अनिल की बीमारी के कारण मौत हो गई है। परिजनों को बीमारी से मौत की बात समझ में नहीं आई और उन्होंने इसका विरोध दर्ज कराया। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।