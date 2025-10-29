Patrika LogoSwitch to English

शादी पहले युवती से आखिरी बार मिलने गया था युवक, परिजनों ने पीट-पीटकर मार डाला, सदमे में युवती ने किया यह कांड

प्रेमिका से आखिरी बार मिलने गए प्रेमी को परिजनों और गांव वालों ने पीट-पीटकर मार डाला। बताया जा रहा कि प्रेमिका की शादी कहीं और तय हो गई थी इसीलिए उसने प्रेमी को आखिरी बार मिलने के लिए बुलाया था।

हमीरपुर

image

Avaneesh Kumar Mishra

Oct 29, 2025

यहीं युवक की हुई थी पिटाई, PC- X

हमीरपुर : उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के मौदहा क्षेत्र के परछछ गांव में बुधवार शाम एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। प्रेमिका से आखिरी बार मिलने पहुंचे दिव्यांग प्रेमी की ग्रामीणों ने लाठी-डंडों से बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी। वारदात के सदमे में प्रेमिका का मानसिक संतुलन बिगड़ गया और उसने आत्महत्या का प्रयास किया। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और जिला अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

मौदहा थाना प्रभारी उमेश सिंह के अनुसार, बांदा जिले के पैलानी थाना क्षेत्र के निवासी रवि (35 वर्ष), पुत्र कालेदीन, का परछछ गांव की एक युवती से कई वर्षों से प्रेम संबंध था। रवि दिव्यांग था, लेकिन दोनों के बीच गहरा लगाव था। युवती के परिजनों को यह रिश्ता कभी मंजूर नहीं हुआ। कुछ दिन पहले दोनों घर से भाग भी गए थे, लेकिन परिजनों ने युवती को वापस लाकर उसकी शादी 2 नवंबर को किसी अन्य जगह तय कर दी। शादी से ठीक पहले युवती ने रवि को आखिरी मुलाकात के लिए बुलाया, जो उसके लिए जिंदगी के लिए ही आखिरी मुलाकात साबित हो गई।

चाचा ने पकड़ा, भीड़ ने पीटकर मार डाला

बुधवार शाम रवि प्रेमिका से मिलने परछछ गांव पहुंचा। तभी युवती के चाचा पिंटू (35 वर्ष) ने दोनों को देख लिया और रवि को पकड़ लिया। बचाव में रवि ने चाकू से पिंटू पर हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। इस पर गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने रवि को लोहे की जंजीरों से बांध दिया और लाठी-डंडों से उसकी बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। गंभीर रूप से घायल रवि तड़पते हुए पानी मांगता रहा, लेकिन किसी ने दया नहीं दिखाई। कुछ ही मिनटों में उसकी सांसें थम गईं।

प्रेमिका ने की सुसाइड की कोशिश

वारदात के बाद प्रेमिका सदमे में आ गई। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और उसने फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की। ग्रामीणों ने उसे बचा लिया और सीएचसी भेजा गया। वहां से गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों के अनुसार, उसकी हालत अभी नाजुक बनी हुई है।

मौदहा थाना प्रभारी उमेश सिंह ने बताया, 'युवक प्रेमिका से मिलने आया था। इसी विवाद में ग्रामीणों ने उसकी पिटाई की, जो घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचा। वहां उसकी मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामले की जांच चल रही है। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Hindi News / Uttar Pradesh / Hamirpur / शादी पहले युवती से आखिरी बार मिलने गया था युवक, परिजनों ने पीट-पीटकर मार डाला, सदमे में युवती ने किया यह कांड

