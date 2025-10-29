शादी पहले युवती से आखिरी बार मिलने गया था युवक, परिजनों ने पीट-पीटकर मार डाला, सदमे में युवती ने किया यह कांड

मौदहा थाना प्रभारी उमेश सिंह के अनुसार, बांदा जिले के पैलानी थाना क्षेत्र के निवासी रवि (35 वर्ष), पुत्र कालेदीन, का परछछ गांव की एक युवती से कई वर्षों से प्रेम संबंध था। रवि दिव्यांग था, लेकिन दोनों के बीच गहरा लगाव था। युवती के परिजनों को यह रिश्ता कभी मंजूर नहीं हुआ। कुछ दिन पहले दोनों घर से भाग भी गए थे, लेकिन परिजनों ने युवती को वापस लाकर उसकी शादी 2 नवंबर को किसी अन्य जगह तय कर दी। शादी से ठीक पहले युवती ने रवि को आखिरी मुलाकात के लिए बुलाया, जो उसके लिए जिंदगी के लिए ही आखिरी मुलाकात साबित हो गई।