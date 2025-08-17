Aadhaar centres: राजस्थान के इस जिले में खुलेंगे 61 नए आधार केंद्र, लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

Aadhaar centres: हनुमानगढ़। जिले में जल्द 61 नए आधार केंद्र खुलेंगे। इसकी तैयारी में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग हनुमानगढ़ की टीम जुट गई है। बताया जा रहा है कि उक्त नए आधार केंद्र खोलने का प्रस्ताव तैयार करके विभाग ने सरकार को भिजवा दिए हैं। जल्द मंजूरी मिलते ही नए आधार केंद्र संचालित होने लगेंगे।
नए आधार केंद्र खुलने से नागरिकों को अपने नजदीक के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में ही सभी तरह की सुविधाएं मिलने लगेंगी। वर्तमान में कुछ तहसील व बड़े गांव ऐसे हैं, जहां पर आधार केंद्र संचालित नहीं हो रहे हैं। पूर्व में जो केंद्र चल रहे थे, उन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। ऐसे में लोगों को आधार अपडेट सहित अन्य कार्य के लिए तीस से चालीस किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है।
नए आधार केंद्र खुलने पर लोगों को काफी हद तक राहत मिल सकेगी। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग हनुमानगढ़ के संयुक्त निदेशक योगेंद्र कुमार मील के अनुसार नए आधार केंद्र खोलने की मांग हर तरफ से आ रही थी। इसके बाद हमने प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भिजवा दिए हैं।
हनुमानगढ़ जिले में सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से कुल 32 एनोरोलमेंट क्लाइंट मल्पीटपल प्लेटफार्म (ईसीएमपी) मशीनें लगाई गई हैं। इसमें हनुमानगढ़ में तीन, पीलीबंगा में 10, नोहर में 03, भादरा में 04, रावतसर में 01 तथा टिब्बी तहसील में 05 आधार सेंटर संचालित हो रहे हैं। इन केंद्रों पर आधार नामांकन, संशोधन की स्थाई मशीनें लगी हैं। इसके अलावा पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों के आधार नामांकन के लिए चाइल्ड एनोरोलमेंट लाइट क्लाइंट (सीईएलसी) सेंटर खोले गए हैं।
पल्लू कस्बे में आधार केंद्र संचालित नहीं होने से लोग परेशान हो रहे हैं। आधार कार्ड नहीं बनने के कारण बच्चों के विद्यालय में एडमिशन नहीं हो पा रहे। इधर से उधर भटकने के बाद भी लोगों को राहत नहीं मिल रही। तहसील क्षेत्र के 60 गांवों के लोगों को आधार कार्ड संबंधी सेवाओं के लिए भटकना पड़ रहा है। अब यदि नए आधार केंद्र खोलने को मंजूरी मिलती है तो इससे लोगों को काफी राहत मिल सकेगी।