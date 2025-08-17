Aadhaar centres: राजस्थान के इस जिले में खुलेंगे 61 नए आधार केंद्र, लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

हनुमानगढ़ जिले में सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से कुल 32 एनोरोलमेंट क्लाइंट मल्पीटपल प्लेटफार्म (ईसीएमपी) मशीनें लगाई गई हैं। इसमें हनुमानगढ़ में तीन, पीलीबंगा में 10, नोहर में 03, भादरा में 04, रावतसर में 01 तथा टिब्बी तहसील में 05 आधार सेंटर संचालित हो रहे हैं। इन केंद्रों पर आधार नामांकन, संशोधन की स्थाई मशीनें लगी हैं। इसके अलावा पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों के आधार नामांकन के लिए चाइल्ड एनोरोलमेंट लाइट क्लाइंट (सीईएलसी) सेंटर खोले गए हैं।