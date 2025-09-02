Hanumangarh: हेरोइन से हारी एक और जिंदगी, टंकी के नीचे मिली लाश, एक-एक कर युवा गवां रहे जान

हाल ही में पुलिस ने कई ऐसे तस्करों को पकड़ा है, जो पाकिस्तान से आ रही नशे की खेप को पूरे राजस्थान समेत पंजाब में भी फैलाते हैं। ज्यादातर इस तरह के मामले श्रीगंगानगर जिले के सीमा क्षेत्र से आते हैं। पाकिस्तान के नशा सप्लायर ड्रोन के जरिए श्रीगंगानगर जिले के खेतों में नशीली वस्तुएं गिराते हैं। फिर इसको पूरे देश में गिरोह से जुड़े लोग बिक्री के लिए तस्करी करते हैं।