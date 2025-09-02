Patrika LogoSwitch to English

हनुमानगढ़

Hanumangarh: हेरोइन से हारी एक और जिंदगी, टंकी के नीचे मिली लाश, एक-एक कर युवा गवां रहे जान

युवक का शव टाउन में पारीक कॉलोनी के निकट पानी की टंकी के नीचे मिला। चिट्टे का इंजेक्शन लगाते समय ओवरडोज से उसकी मौत होना प्रतीत हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह और ज्यादा स्पष्ट हो सकेगी।

हनुमानगढ़

Sep 02, 2025

प्रतीकात्मक तस्वीर-फ्रीपिक

हनुमानगढ़। नशे ने एक और युवक की जिंदगी छीन ली। टाउन में सोमवार को चिट्टे की ओवरडोज से युवक की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। टाउन थाना प्रभारी सुभाषचंद्र कच्छावा ने बताया कि मृतक की पहचान विकास धानका के रूप में हुई।

युवक का शव टाउन में पारीक कॉलोनी के निकट पानी की टंकी के नीचे मिला। चिट्टे का इंजेक्शन लगाते समय ओवरडोज से उसकी मौत होना प्रतीत हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह और ज्यादा स्पष्ट हो सकेगी।

मेडिकेटेड नशे के शिकार हो रहे युवा

गौरतलब है कि जिले में चिट्टे हेरोइन व मेडिकेटेड नशे से युवाओं की मौत की घटनाएं निरंतर सामने आ रही हैं। चिट्टे व मेडिकेटेड नशे के जाल में फंसे युवाओं की मौत की घटनाएं सर्वाधिक हनुमानगढ़, संगरिया, पीलीबंगा, टिब्बी व रावतसर क्षेत्र में अधिक सामने आती रही हैं। हालांकि नोहर व भादरा में भी यह नशा खतरनाक स्तर तक फैल गया है।

खेतों में गिराया जाता है पाकिस्तान से नशा

हाल ही में पुलिस ने कई ऐसे तस्करों को पकड़ा है, जो पाकिस्तान से आ रही नशे की खेप को पूरे राजस्थान समेत पंजाब में भी फैलाते हैं। ज्यादातर इस तरह के मामले श्रीगंगानगर जिले के सीमा क्षेत्र से आते हैं। पाकिस्तान के नशा सप्लायर ड्रोन के जरिए श्रीगंगानगर जिले के खेतों में नशीली वस्तुएं गिराते हैं। फिर इसको पूरे देश में गिरोह से जुड़े लोग बिक्री के लिए तस्करी करते हैं।

02 Sept 2025 02:24 pm

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / Hanumangarh: हेरोइन से हारी एक और जिंदगी, टंकी के नीचे मिली लाश, एक-एक कर युवा गवां रहे जान

