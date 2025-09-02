Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

झुंझुनू

झुंझनूं में खेत में मिला युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका; इलाके में मचा हड़कंप

Rajasthan News: झुंझनूं जिले के उदयपुरवाटी कस्बे में वार्ड 2 के कुआं बीरूवाला निवासी 24 वर्षीय दीपक सैनी, पुत्र जगदीश प्रसाद सैनी, का शव उनके घर के नजदीक एक खेत में मिला।

झुंझुनू

Nirmal Pareek

Sep 02, 2025

Jhunjhunu young man murder
फोटो- पत्रिका ग्रुप

Rajasthan News: झुंझनूं जिले के उदयपुरवाटी कस्बे में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। वार्ड 2 के कुआं बीरूवाला निवासी 24 वर्षीय दीपक सैनी, पुत्र जगदीश प्रसाद सैनी, का शव उनके घर के नजदीक एक खेत में मिला। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया। परिजनों ने दीपक की मौत को हत्या करार देते हुए उदयपुरवाटी पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया है।

परिजनों का कहना है कि दीपक की हत्या की गई है और वे इस मामले की गहन जांच की मांग कर रहे हैं। मृतक के चाचा किशन लाल सैनी ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि दीपक रविवार रात करीब 8 बजे घर के बाहर टहलने के लिए निकला था। रात 10 बजे तक जब वह घर नहीं लौटा, तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। आसपास के इलाकों में काफी देर तक खोजबीन की गई, लेकिन दीपक का कोई सुराग नहीं मिला।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: आर्य समाज में की शादी, दहेज के लिए किया मर्डर…कुएं में मिला था शव; युवक को अब मिली ये सजा
झुंझुनू
young man was sentenced

मां को खेत में दिखा बेटे का शव

अगले दिन, सोमवार सुबह दीपक की मां मीरा देवी पास की एक दुकान से दूध लेकर लौट रही थीं, तभी उन्होंने खेत में अपने बेटे का शव पड़ा देखा। मीरा देवी के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर एकत्र हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।

सूचना मिलते ही उदयपुरवाटी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है और मामला दर्ज कर लिया गया है।

हलवाई के पास मजदूरी करता था युवक

परिजनों का कहना है कि दीपक की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन वे उसकी मौत को सामान्य नहीं मान रहे। दीपक एक हलवाई के पास मजदूरी करता था और अपने परिवार का सहारा था। इस घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों में आक्रोश है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मामले की जांच की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

ये भी पढ़ें

जयपुर-कोटा में IT की बड़ी रेड, रियल एस्टेट और पान मसाला ग्रुप के 18 ठिकानों पर छापेमारी; टैक्स चोरी का आरोप
जयपुर
IT action in Jaipur-Kota

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Sept 2025 01:27 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / झुंझनूं में खेत में मिला युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका; इलाके में मचा हड़कंप

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट