झुंझनूं में खेत में मिला युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका; इलाके में मचा हड़कंप

Rajasthan News: झुंझनूं जिले के उदयपुरवाटी कस्बे में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। वार्ड 2 के कुआं बीरूवाला निवासी 24 वर्षीय दीपक सैनी, पुत्र जगदीश प्रसाद सैनी, का शव उनके घर के नजदीक एक खेत में मिला। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया। परिजनों ने दीपक की मौत को हत्या करार देते हुए उदयपुरवाटी पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया है।
परिजनों का कहना है कि दीपक की हत्या की गई है और वे इस मामले की गहन जांच की मांग कर रहे हैं। मृतक के चाचा किशन लाल सैनी ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि दीपक रविवार रात करीब 8 बजे घर के बाहर टहलने के लिए निकला था। रात 10 बजे तक जब वह घर नहीं लौटा, तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। आसपास के इलाकों में काफी देर तक खोजबीन की गई, लेकिन दीपक का कोई सुराग नहीं मिला।
अगले दिन, सोमवार सुबह दीपक की मां मीरा देवी पास की एक दुकान से दूध लेकर लौट रही थीं, तभी उन्होंने खेत में अपने बेटे का शव पड़ा देखा। मीरा देवी के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर एकत्र हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।
सूचना मिलते ही उदयपुरवाटी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है और मामला दर्ज कर लिया गया है।
परिजनों का कहना है कि दीपक की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन वे उसकी मौत को सामान्य नहीं मान रहे। दीपक एक हलवाई के पास मजदूरी करता था और अपने परिवार का सहारा था। इस घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों में आक्रोश है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मामले की जांच की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।