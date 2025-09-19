Rajasthan Crime: कंबल नहीं दिया तो लाठी से पीटकर भाई की हत्या, रातभर शव के पास सोता रहा

हनुमानगढ़। फेफाना थाना क्षेत्र के गांव रामसरा में शराब के नशे में अपने ही बड़े भाई की हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने हत्या के आरोपी कालूराम नायक पुत्र बुधराम नायक को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या की वजह कंबल का झगड़ा बताया जा रहा है।
पुलिस के अनुसार रामसरा निवासी कालूराम व उसका बड़ा भाई इंद्रपाल साथ ही रहते थे। उनके मां-बाप की पहले ही मौत हो चुकी है। जबकि मृतक इंद्रपाल की पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। इसलिए दोनों भाइयों के अलावा परिवार में अन्य कोई नहीं था।
मंगलवार देर रात्रि शराब के नशे में कंबल ओढ़ने को लेकर दोनों भाइयों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि छोटे भाई कालूराम ने तैश में आकर बड़े भाई इंद्रपाल (35) की लाठी से पीटकर हत्या कर दी। हैरान करने वाली बात यह रही कि हत्या करने के बाद आरोपी वहीं पास में सो गया।
वहीं बुधवार सुबह आरोपी ने खुद ही ग्रामीणों को अपने भाई की हत्या करने की बात बताई। ग्रामीणों ने घटना स्थल पर जाकर देखा तो इंद्रपाल मरा पड़ा था। इसके बाद ग्रामीणों ने फेफाना थाना पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने साक्ष्य जुटाकर हत्या के आरोपी कालूराम नायक को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच फेफाना थानाधिकारी नरेंद्र कुमार सहू कर रहे हैं। आरोपी को कोर्ट में पेश कर उसका रिमांड मंजूर कराया गया है।