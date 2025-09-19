Rajasthan Crime: कंबल नहीं दिया तो लाठी से पीटकर भाई की हत्या, रातभर शव के पास सोता रहा

वहीं बुधवार सुबह आरोपी ने खुद ही ग्रामीणों को अपने भाई की हत्या करने की बात बताई। ग्रामीणों ने घटना स्थल पर जाकर देखा तो इंद्रपाल मरा पड़ा था। इसके बाद ग्रामीणों ने फेफाना थाना पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने साक्ष्य जुटाकर हत्या के आरोपी कालूराम नायक को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच फेफाना थानाधिकारी नरेंद्र कुमार सहू कर रहे हैं। आरोपी को कोर्ट में पेश कर उसका रिमांड मंजूर कराया गया है।