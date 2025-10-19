हनुमानगढ़ में बिस्तर पर आग लगने से वृद्ध की दर्दनाक मौत, पी रहा था बीड़ी

फोटो पत्रिका नेटवर्क
हनुमानगढ़। संगरिया थाना क्षेत्र के गांव नाथवाना में रविवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा हो गया। वार्ड नंबर 13 निवासी श्योपतराम (85) पुत्र खेताराम बावरी की बिस्तर पर आग लगने से जलकर मौत हो गई। खबर फैलते ही ग्रामीण सन्न रह गए। सूचना पाकर मौके पर थाना प्रभारी अमर सिंह के साथ पुलिस जाबता पहुंचा। घटना स्थल का मुआयना किया और परिजनों से पूछताछ कर मामले को जाना। मृतक के पुत्र ने इस आशय की मर्ग दर्ज करवाई है।
मृतक के पुत्र रामप्रताप ने पुलिस थाना में रिपोर्ट दी कि उसके पिता लंबे समय से शराब के आदी थे। वह शराब पीकर बहुत ज्यादा परेशान करता था और खुद भी परेशान रहते थे। रविवार दोपहर करीब 12 बजे श्योपत राम शराब पीकर बिस्तर पर बैठे बीड़ी पी रहे थे।
इसी दौरान बीड़ी से बिस्तर और कपड़ों में आग लग गई। जिससे वे आग की लपटों में घिर गए। परिवारजनों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हादसे में श्योपतराम की मौके पर ही मौत हो गई।
सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को संगरिया अस्पताल के मोर्चरी रूम में रखवाया। पुत्र की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर जांच हवलदार केलाशचंद को सौंपी गई है। पुलिस ने बाद पोस्टमॉर्ट्म शव परिजनों को सौंप दिया।
