Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हनुमानगढ़

हनुमानगढ़ में बिस्तर पर आग लगने से वृद्ध की दर्दनाक मौत, पी रहा था बीड़ी

संगरिया थाना क्षेत्र के गांव नाथवाना में रविवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा हो गया। वार्ड नंबर 13 निवासी श्योपतराम (85) पुत्र खेताराम बावरी की बिस्तर पर आग लगने से जलकर मौत हो गई।

less than 1 minute read

हनुमानगढ़

image

kamlesh sharma

Oct 19, 2025

फोटो पत्रिका नेटवर्क

हनुमानगढ़। संगरिया थाना क्षेत्र के गांव नाथवाना में रविवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा हो गया। वार्ड नंबर 13 निवासी श्योपतराम (85) पुत्र खेताराम बावरी की बिस्तर पर आग लगने से जलकर मौत हो गई। खबर फैलते ही ग्रामीण सन्न रह गए। सूचना पाकर मौके पर थाना प्रभारी अमर सिंह के साथ पुलिस जाबता पहुंचा। घटना स्थल का मुआयना किया और परिजनों से पूछताछ कर मामले को जाना। मृतक के पुत्र ने इस आशय की मर्ग दर्ज करवाई है।

मृतक के पुत्र रामप्रताप ने पुलिस थाना में रिपोर्ट दी कि उसके पिता लंबे समय से शराब के आदी थे। वह शराब पीकर बहुत ज्यादा परेशान करता था और खुद भी परेशान रहते थे। रविवार दोपहर करीब 12 बजे श्योपत राम शराब पीकर बिस्तर पर बैठे बीड़ी पी रहे थे।

इसी दौरान बीड़ी से बिस्तर और कपड़ों में आग लग गई। जिससे वे आग की लपटों में घिर गए। परिवारजनों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हादसे में श्योपतराम की मौके पर ही मौत हो गई।

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को संगरिया अस्पताल के मोर्चरी रूम में रखवाया। पुत्र की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर जांच हवलदार केलाशचंद को सौंपी गई है। पुलिस ने बाद पोस्टमॉर्ट्म शव परिजनों को सौंप दिया।

ये भी पढ़ें

दीपावली की खुशियां मातम में बदलीं, पार्वती नदी में डूबने से 2 चचेरे भाइयों की मौत
धौलपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Oct 2025 05:41 pm

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / हनुमानगढ़ में बिस्तर पर आग लगने से वृद्ध की दर्दनाक मौत, पी रहा था बीड़ी

बड़ी खबरें

View All

हनुमानगढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

हनुमानगढ़: किराना स्टोर में भीषण आग, लाखों का नुकसान,तीन घंटे की मशक्कत से पाया काबू

हनुमानगढ़

हनुमानगढ़ जिले में भादरा तहसील के नायब तहसीलदार ने की आत्महत्या

हनुमानगढ़ जिले में भादरा तहसील के नायब तहसीलदार ने की आत्महत्या
हनुमानगढ़

राजस्थान में धनतेरस के दिन हैरान कर देने वाला मामला, फंदे से लटका मिला नायब तहसीलदार का शव

Rajasthan Police
हनुमानगढ़

भादरा में किसानों पर लाठीचार्ज की न्यायिक जांच की मांग

भादरा में किसानों पर लाठीचार्ज की न्यायिक जांच की मांग
हनुमानगढ़

भाखड़ा रेग्यूलेशन कमेटी की बैठक में 24 मार्च तक का रेग्यूलेशन मंजूर, सादुलशहर विधायक ने उठाया नहरी पानी चोरी का मुद्दा

भाखड़ा रेग्यूलेशन कमेटी की बैठक में 24 मार्च तक का रेग्यूलेशन मंजूर, सादुलशहर विधायक ने उठाया नहरी पानी चोरी का मुद्दा
हनुमानगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.