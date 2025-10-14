Patrika LogoSwitch to English

हनुमानगढ़

Hanumangarh News: डीएपी खाद की किल्लत से किसान परेशान, 2300 थैलों के लिए उमड़ी भीड़, लगानी पड़ी पुलिस

DAP shortage: राजस्थान के कई जिलों में खाद की किल्लत से किसान परेशान हैं। ज्यादातर जगहों पर खाद वितरण में समस्या आ रही है। मंगलवार को संगरिया में पुलिस लगाकर खाद वितरण किया गया।

2 min read

हनुमानगढ़

image

Kamal Mishra

Oct 14, 2025

sangariya khad vitran

नई धान मंडी में डीएपी के लिए लगी लंबी कतार में इंतजार करते किसान। (फोटो-पत्रिका)

हनुमानगढ़। जिले में खेतों में रबी सीजन की तैयारी जोरों पर है, लेकिन डीएपी खाद की किल्लत किसानों की सबसे बड़ी चिंता बन गई है। मंगलवार को संगरिया नई धान मंडी स्थित व्यापार मंडल कार्यालय के बाहर सुबह से ही किसानों की लंबी कतार लग गई। 2300 थैलों की सीमित खेप के लिए किसान घंटों इंतजार करते दिखे। किसानों की भीड़ को देखते हुए मौके पर तहसीलदार मोनिका बंसल के निर्देशन में पुलिस व प्रशासनिक टीम तैनात की गई।

एसआई प्रमोद सिंह की निगरानी में पुलिस जाब्ता लगातार व्यवस्था संभाले रहा, जबकि सहायक कृषि अधिकारी मोहन सिंह मान, गुरलालसिंह, कृषि पर्यवेक्षक अश्विनी, जयसिंह, शोभना, सिमरनजीत, सपना और पटवारी परमजीत कौर किसानों के जमाबंदी और आधार कार्ड देखकर टोकन जारी करते रहे।

किसानों में नाराजगी

कई किसानों ने डीएपी की कमी पर नाराजगी जताई। किसानों ने कहा "डीएपी के बिना गेहूं की बुआई संभव नहीं। सरकार को पहले से इंतजाम करने चाहिए थे।" "हर साल यही स्थिति होती है। खाद लेने के लिए लाइन में लगना पड़ता है, लेकिन जरूरत पूरी नहीं होती।"

एक किसान, एक टोकन की नीति

प्रशासन ने स्पष्ट किया कि डीएपी वितरण में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एक किसान को केवल एक टोकन जारी किया जा रहा है। प्रत्येक टोकन पर किसान को तीन थैला डीएपी (प्रत्येक 50 किलो) निजी अधिकृत विक्रेताओं से 1350 रुपए प्रति थैला की दर पर मिलेगा। दोपहर एक बजे तक 56 किसानों को टोकन जारी किए जा चुके थे। शाम को बची हुई मात्रा अगले दिन बांटी जाएगी।

डीएपी की आपूर्ति में देरी से बढ़ी चिंता

कृषि विभाग के अनुसार, वर्तमान में डीएपी की मांग के मुकाबले आपूर्ति काफी कम है। बारिश के बाद खेतों में नमी बनी हुई है और किसान गेहूं व सरसों की तैयारी में जुटे हैं। लेकिन डीएपी की कमी से बुवाई प्रभावित होने का खतरा बढ़ गया है। उधर, व्यापारियों का कहना है कि कंपनियों से खेप देरी से आ रही है, जिससे वितरण में बाधा पड़ रही है।

प्रशासन की अपील : धैर्य रखें, जल्द पहुंचेगी नई खेप

तहसीलदार मोनिका बंसल ने बताया कि "विभागीय स्तर पर डीएपी की नई खेप की मांग भेजी गई है। जल्द ही पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराई जाएगी। किसानों से अनुरोध है कि घबराएं नहीं, हर पात्र किसान को खाद मिलेगी।" भीड़ के बावजूद प्रशासन की सतर्कता से व्यवस्था बनी रही। पुलिस लगातार किसानों को समझाती और सहयोग के लिए प्रेरित करती रही। देर शाम तक टोकन वितरण का कार्य शांतिपूर्वक संपन्न हुआ।

