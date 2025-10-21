Rajasthan: कैन लीक होने से नालियों में फैला पेट्रोल, पटाखों की चिंगारी से भड़की आग की लपटें, मच गई अफरा-तफरी

सूचना मिलने पर थाना प्रभारी अमरसिंह मौके पर पहुंचे और पुलिस कर्मियों के साथ अग्निशमन यंत्रों से आग पर काबू पाने में मदद की। लोगों ने बताया कि नगरपालिका की दमकल खराब होने से मौके पर नहीं पहुंची। ऐसे में मोहल्लेवासियों ने अपने स्तर पर पानी डालकर आग को सीढिय़ों में रखे पेट्रोल कैनों तक पहुंचने से पहले काबू कर लिया। थोड़ी सी देरी होती तो आग भंडारित कैनों तक पहुंच जाती और विस्फोट जैसी स्थिति बन सकती थी। पुलिस ने समय रहते स्थिति को नियंत्रित किया।