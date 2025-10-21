Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हनुमानगढ़

Rajasthan: कैन लीक होने से नालियों में फैला पेट्रोल, पटाखों की चिंगारी से भड़की आग की लपटें, मच गई अफरा-तफरी

Fire in Sangaria: हनुमानगढ़ जिले में संगरिया में दीपावली की शाम उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब पेट्रोल से भरी कैन लीक होने से नालियों में आग भड़क उठी।

3 min read

हनुमानगढ़

image

Anil Prajapat

Oct 21, 2025

fire

संगरिया के वार्ड 18 में पेट्रोल लीकेज से भभकी आग। फोटो: पत्रिका

Hanumangarh News: हनुमानगढ़ जिले में संगरिया के वार्ड 18 में दीपावली की शाम उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब पेट्रोल से भरी प्लास्टिक की कैन लीक होने से नालियों में आग भड़क उठी। लेकिन लोगों की सतर्कता और पुलिस की तुरंत कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया। यह हादसा पुलिस थाना परिसर से कुछ ही दूरी पर हुआ।

थाना प्रभारी अमरसिंह के अनुसार जामा मस्जिद के पास बंद हो चुके एक पेट्रोल पंप के संचालक पवन कुमार बंसल ने वार्ड 18 में एडवोकेट मोतीलाल कंदोई के घर से कुछ पहले एक मकान किराए पर लिया हुआ है। जानकारी के अनुसार इस मकान की सीढिय़ों के नीचे हरियाणा से अवैध रूप से लाया पेट्रोल कई प्लास्टिक कैन में भरकर रखा हुआ था।

सोमवार शाम करीब पौने आठ बजे एक कैन लीक होने लगा। रिसाव हुआ और पेट्रोल नाली में बह गया। दीपावली पर बच्चों द्वारा फोड़े जा रहे पटाखों की चिंगारी से नाली में आग लग गई। देखते ही देखते गली में आग फैल गई। लोग घरों से बाहर निकल आए और बाल्टी, पाइप की मदद से आग बुझाने की कोशिश करने लगे।

नगरपालिका दमकल रही नाकाम

सूचना मिलने पर थाना प्रभारी अमरसिंह मौके पर पहुंचे और पुलिस कर्मियों के साथ अग्निशमन यंत्रों से आग पर काबू पाने में मदद की। लोगों ने बताया कि नगरपालिका की दमकल खराब होने से मौके पर नहीं पहुंची। ऐसे में मोहल्लेवासियों ने अपने स्तर पर पानी डालकर आग को सीढिय़ों में रखे पेट्रोल कैनों तक पहुंचने से पहले काबू कर लिया। थोड़ी सी देरी होती तो आग भंडारित कैनों तक पहुंच जाती और विस्फोट जैसी स्थिति बन सकती थी। पुलिस ने समय रहते स्थिति को नियंत्रित किया।

अवैध भंडारण का खुलासा

पुलिस ने मौके से पेट्रोल से भरे कई प्लास्टिक कैन जब्त किए हैं। प्राथमिक जांच में पता चला है कि पवन कुमार बंसल हरियाणा से पेट्रोल लाकर यहां अवैध रूप से बेचने और भंडारण का काम कर रहा था। थाना प्रभारी ने बताया कि यह अवैध और खतरनाक काम है। दीपावली की रात यह लापरवाही पूरे मोहल्ले को जलाकर राख कर सकती थी। मामले में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा।

लोगों में दहशत और नाराजगी

घटना के बाद वार्ड 18 में दहशत का माहौल रहा। मोहल्लेवासी प्रशासन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि किराए के मकानों में इस तरह का ज्वलनशील पदार्थ रखना किसी बड़ी दुर्घटना को न्योता देने जैसा है। पुलिस को पहले ही कार्रवाई करनी चाहिए थी। कुछ निवासियों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से उस मकान में कैन लाने-ले जाने की गतिविधि दिख रही थी, लेकिन किसी ने इसकी सूचना नहीं दी। दीपावली की चहल-पहल में यह चूक एक बड़ा खतरा बन गई।

हो सकता था बड़ा हादसा

आग लगने के बाद कुछ ही मिनटों में लपटें करीब 40 से 50 फीट तक फैल गई थीं। समय पर काबू पाने से किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ। मोहल्ले के बुजुर्गों ने बताया कि अगर लोग थोड़ी देर से प्रतिक्रिया करते या पुलिस देरी से पहुंचती तो बड़ा हादसा हो जाता।

आग से सबक

पुलिस अब पूरे इलाके में ज्वलनशील पदार्थों के अवैध भंडारण पर निगरानी बढ़ाने की योजना बना रही है। स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध भंडारण या ईंधन की अवैध बिक्री की जानकारी तुरंत पुलिस को दें।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में बनेंगी इलेक्ट्रिक बसें, 1200 करोड़ से लगेगा प्लांट; खुलेंगे रोजगार के नए द्वार
जयपुर
Electric-Bus-Plant

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

21 Oct 2025 07:33 am

Published on:

21 Oct 2025 07:31 am

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / Rajasthan: कैन लीक होने से नालियों में फैला पेट्रोल, पटाखों की चिंगारी से भड़की आग की लपटें, मच गई अफरा-तफरी

बड़ी खबरें

View All

हनुमानगढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

हनुमानगढ़ में ‘लक्ष्मी कृपा’ अटकने से किन्नू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में, किसानों में मायूसी

Hanumangarh Kinnow Excellence Center Project
हनुमानगढ़

श्रीगंगानगर के ब्रह्माणी मंदिर में बड़ी चोरी, दिवाली की रात चोर ले उड़े 10 किलो चांदी के आभूषण और मूर्तियां

Jaisalmer News
हनुमानगढ़

हनुमानगढ़ सहित प्रदेश की 19 जिला परिषदों में इंतजार की घड़ी खत्म, जल्द मिलेंगे लोकपाल

हनुमानगढ़ सहित प्रदेश की 19 जिला परिषदों में इंतजार की घड़ी खत्म, जल्द मिलेंगे लोकपाल
हनुमानगढ़

हनुमानगढ़ में बिस्तर पर आग लगने से वृद्ध की दर्दनाक मौत, पी रहा था बीड़ी

हनुमानगढ़

हनुमानगढ़: किराना स्टोर में भीषण आग, लाखों का नुकसान,तीन घंटे की मशक्कत से पाया काबू

हनुमानगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.