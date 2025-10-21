Rajasthan: कैन लीक होने से नालियों में फैला पेट्रोल, पटाखों की चिंगारी से भड़की आग की लपटें, मच गई अफरा-तफरी

संगरिया के वार्ड 18 में पेट्रोल लीकेज से भभकी आग। फोटो: पत्रिका
Hanumangarh News: हनुमानगढ़ जिले में संगरिया के वार्ड 18 में दीपावली की शाम उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब पेट्रोल से भरी प्लास्टिक की कैन लीक होने से नालियों में आग भड़क उठी। लेकिन लोगों की सतर्कता और पुलिस की तुरंत कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया। यह हादसा पुलिस थाना परिसर से कुछ ही दूरी पर हुआ।
थाना प्रभारी अमरसिंह के अनुसार जामा मस्जिद के पास बंद हो चुके एक पेट्रोल पंप के संचालक पवन कुमार बंसल ने वार्ड 18 में एडवोकेट मोतीलाल कंदोई के घर से कुछ पहले एक मकान किराए पर लिया हुआ है। जानकारी के अनुसार इस मकान की सीढिय़ों के नीचे हरियाणा से अवैध रूप से लाया पेट्रोल कई प्लास्टिक कैन में भरकर रखा हुआ था।
सोमवार शाम करीब पौने आठ बजे एक कैन लीक होने लगा। रिसाव हुआ और पेट्रोल नाली में बह गया। दीपावली पर बच्चों द्वारा फोड़े जा रहे पटाखों की चिंगारी से नाली में आग लग गई। देखते ही देखते गली में आग फैल गई। लोग घरों से बाहर निकल आए और बाल्टी, पाइप की मदद से आग बुझाने की कोशिश करने लगे।
सूचना मिलने पर थाना प्रभारी अमरसिंह मौके पर पहुंचे और पुलिस कर्मियों के साथ अग्निशमन यंत्रों से आग पर काबू पाने में मदद की। लोगों ने बताया कि नगरपालिका की दमकल खराब होने से मौके पर नहीं पहुंची। ऐसे में मोहल्लेवासियों ने अपने स्तर पर पानी डालकर आग को सीढिय़ों में रखे पेट्रोल कैनों तक पहुंचने से पहले काबू कर लिया। थोड़ी सी देरी होती तो आग भंडारित कैनों तक पहुंच जाती और विस्फोट जैसी स्थिति बन सकती थी। पुलिस ने समय रहते स्थिति को नियंत्रित किया।
पुलिस ने मौके से पेट्रोल से भरे कई प्लास्टिक कैन जब्त किए हैं। प्राथमिक जांच में पता चला है कि पवन कुमार बंसल हरियाणा से पेट्रोल लाकर यहां अवैध रूप से बेचने और भंडारण का काम कर रहा था। थाना प्रभारी ने बताया कि यह अवैध और खतरनाक काम है। दीपावली की रात यह लापरवाही पूरे मोहल्ले को जलाकर राख कर सकती थी। मामले में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा।
घटना के बाद वार्ड 18 में दहशत का माहौल रहा। मोहल्लेवासी प्रशासन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि किराए के मकानों में इस तरह का ज्वलनशील पदार्थ रखना किसी बड़ी दुर्घटना को न्योता देने जैसा है। पुलिस को पहले ही कार्रवाई करनी चाहिए थी। कुछ निवासियों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से उस मकान में कैन लाने-ले जाने की गतिविधि दिख रही थी, लेकिन किसी ने इसकी सूचना नहीं दी। दीपावली की चहल-पहल में यह चूक एक बड़ा खतरा बन गई।
आग लगने के बाद कुछ ही मिनटों में लपटें करीब 40 से 50 फीट तक फैल गई थीं। समय पर काबू पाने से किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ। मोहल्ले के बुजुर्गों ने बताया कि अगर लोग थोड़ी देर से प्रतिक्रिया करते या पुलिस देरी से पहुंचती तो बड़ा हादसा हो जाता।
पुलिस अब पूरे इलाके में ज्वलनशील पदार्थों के अवैध भंडारण पर निगरानी बढ़ाने की योजना बना रही है। स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध भंडारण या ईंधन की अवैध बिक्री की जानकारी तुरंत पुलिस को दें।
