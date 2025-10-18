Patrika LogoSwitch to English

हनुमानगढ़

हनुमानगढ़: किराना स्टोर में भीषण आग, लाखों का नुकसान,तीन घंटे की मशक्कत से पाया काबू

दिवाली से पहले देर रात गांव शाहपीनी के वार्ड 9 में स्थित एक किराना स्टोर में अचानक आग लग गई। इससे लाखों रुपए का सामान और करीब दो लाख रुपए की नकदी जलकर राख हो गई।

2 min read

हनुमानगढ़

image

kamlesh sharma

Oct 18, 2025

फोटो पत्रिका

संगरिया(हनुमानगढ़)। दिवाली से पहले देर रात गांव शाहपीनी के वार्ड 9 में स्थित एक किराना स्टोर में अचानक आग लग गई। इससे लाखों रुपए का सामान और करीब दो लाख रुपए की नकदी जलकर राख हो गई। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन दुकान का सामान पूरी तरह राख हो गया।

ग्रामीण विकास गोयल, सतीश, गुरमीत सिंह और सरपंच रघुवीर सिंह भरनावां ने बताया कि आग राजेंद्र गोयल पुत्र रूपराम की किराना दुकान में लगी। यह दुकान उनके घर के हिस्से में ही बनी हुई थी। देर रात करीब एक बजे अचानक धुआं उठने लगा और ढाई बजे तक आग ने भीषण रूप ले लिया। जब दुकान के शटर से धुआं और लपटें बाहर आने लगीं तो परिवार की नींद खुली। बाहर निकलकर देखा तो दुकान में आग भभक रही थी।

ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और अपने स्तर पर पानी भरी बाल्टियों से आग बुझाने का प्रयास किया। सरपंच भरनावां ने तत्काल नगरपालिका संगरिया में दमकल भेजने के लिए संपर्क किया, लेकिन बताया गया कि यहां की दमकल खराब है। इसके बाद हनुमानगढ़ से दमकल बुलाई गई, जो करीब साढ़े तीन बजे मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों और ग्रामीणों के संयुक्त प्रयास से करीब तीन घंटे की मशक्कत से आग पर काबू पाया जा सका।

प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना जताई जा रही है। आगजनी में किराना सामान, डीप फ्रीजर, सोलर प्लेट, बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य घरेलू सामग्री के साथ-साथ गल्ले में रखी करीब दो लाख रुपए की नकदी जलकर नष्ट हो गई।

गनीमत रही कि परिवार समय रहते घर से बाहर निकल आया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। हालांकि पूरी दुकान जल जाने से परिवार पर आर्थिक संकट गहराने लगा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से आर्थिक सहायता की मांग की है ताकि पीड़ित परिवार को राहत मिल सके। वहीं लोगों ने खराब दमकल को दुरुस्त करवाने की मांग प्रशासन से की है ताकि सीमावर्ती क्षेत्र में आगजनी की घटना होने पर त्वरित गति से रोकथाम हो सके।

Oct 18, 2025

18 Oct 2025 09:28 pm

हनुमानगढ़: किराना स्टोर में भीषण आग, लाखों का नुकसान,तीन घंटे की मशक्कत से पाया काबू

