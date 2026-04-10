Rajasthan Farmers : राजस्थान के 3 जिलों के किसानों की खुली किस्मत, सोलर पम्प संयंत्र के लिए मिलेगा 60 फीसदी अनुदान

Rajasthan Farmers : राजस्थान के तीन जिलों के किसानों के लिए खुशखबर है। राजस्थान सरकार किसानों के खेतों में 5040 सोलर पम्प संयंत्र लगाने जा रही है। इससे किसानों को काफी फायदा होगा। जीहां, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ व बीकानेर जिलों में 180.60 करोड़ की लागत से किसानों के खेतों में 5040 सोलर पम्प संयंत्र लगाए जा रहे हैं। इसमें सरकार साठ प्रतिशत अनुदान दे रही है। सोलर पम्प लगने से किसानों को खेती व अन्य कामों में काफी मदद मिलेगी।