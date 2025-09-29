Rajasthan: ट्रेन आई तो बच्ची घबराकर रेलवे ट्रैक पर दौड़ी, 59 साल के तुलसीराम बने देवदूत; ऐसे बचाई जान

नोहर (हनुमानगढ़)। नवजात बच्चों को लावारिस छोड़ने की खबरों के बीच एक सुखद खबर रविवार को सामने आई। जब इंसानियत ने बच्ची का हाथ थामकर उसे मौत के मुंह में जाने से बचा लिया। दरअसल, कॉलेज रेलवे फाटक के नजदीक स्थित झुग्गी झोपड़ी के दो-तीन बच्चे रेलवे लाइन के पास खेल रहे थे।