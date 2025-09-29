Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हनुमानगढ़

Rajasthan: 2 करोड़ की अवैध शराब के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, पंजाब से गुजरात हो रही थी सप्लाई

जिला पुलिस अधीक्षक हरीशंकर यादव ने बताया कि संगरिया पुलिस ने पंजाब से गुजरात ले जाई जा रही शराब लदे कैंटर तथा उसको एस्कॉर्ट करती एसयूवी गाड़ी को जब्त किया।

less than 1 minute read

हनुमानगढ़

image

Kamal Mishra

Sep 29, 2025

Hanumangarh Police

पकड़े गए तस्कर और बरामद शराब (फोटो-पत्रिका)

हनुमानगढ़। अवैध शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। रविवार को अवैध शराब लदे एक और कैंटरको पुलिस ने जब्त किया। उसको एसयूवी गाड़ी में एस्कॉर्ट करते एक व्यक्ति सहित कुल दो जनों को गिरफ्तार किया गया। जब्त शराब तथा वाहनों की कुल कीमत दो करोड़ रुपए आंकी गई है।

जिला पुलिस अधीक्षक हरीशंकर यादव ने बताया कि संगरिया पुलिस ने पंजाब से गुजरात ले जाई जा रही शराब लदे कैंटर तथा उसको एस्कॉर्ट करती फॉर्च्यूनर गाड़ी को जब्त किया। कैंटर से अंग्रेजी शराब की कुल 925 पेटी बरामद की गई जिनमें 11100 बोतलें थी।

आरोपियों की हुई पहचान

कैंटर चालक व फॉर्च्यूनर चालक की पहचान देवीचन्द उर्फ देवेन्द्र पुत्र बिरधाराम बिश्नोई निवासी गांव डभाल सांचौर व हनुमान पुत्र रामलाल बिश्नोई निवासी वाडा भाडवी तहसील भीनमाल, जिला जालौर के रूप में हुई। आरोपियों ने शराब का लदान कहां से किया, तस्करी में अन्य कौन संलिप्त हैं आदि के संबंध में पड़ताल की जा रही है।

लगातार कार्रवाई जारी

जिला पुलिस अवैध शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इस महीने में ही तीन बड़ी कार्रवाई में 2638 पेटी शराब जब्त की जा चुकी है। जबकि छह तस्करों को गिरफ्तार कर तीन ट्रक एवं एक फॉर्च्यूनर जब्त की गई।

5 करोड़ से अधिक की पकड़ी गई शराब

इन सब की अनुमानित कीमत करीब साढ़े पांच करोड़ रुपए होती है। रविवार को कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम में सउनि रोहताश कुमार, हैड कांस्टेबल मेजर सिंह व बलवंत सिंह, कांस्टेबल रामावतार, जयनारायण व विजय कुमार शामिल रहे। विशेष भूमिका जिला विशेष टीम सेक्टर हनुमानगढ़ की रही।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: बीच रास्ते भजनलाल सरकार के मंत्री को ग्रामीणों ने रोका, सामने रख दी ऐसी मांग
जालोर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Sept 2025 06:35 pm

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / Rajasthan: 2 करोड़ की अवैध शराब के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, पंजाब से गुजरात हो रही थी सप्लाई

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

हनुमानगढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: ट्रेन आई तो बच्ची घबराकर रेलवे ट्रैक पर दौड़ी, 59 साल के तुलसीराम बने देवदूत; ऐसे बचाई जान

train
हनुमानगढ़

Rajasthan: पुलिस ने चोरी व गुम हुए 100 मोबाइल फोन किए बरामद, पीड़ितों ने इस पोर्टल पर की थी शिकायत

Hanumangarh SP
हनुमानगढ़

हनुमानगढ़ में भीषण सड़क हादसा, 2 कारों की आमने-सामने की भिड़ंत, 1 महिला की मौत, 9 घायल

road accident in Hanumangarh
हनुमानगढ़

राजस्थान में यहां 5 करोड़ 81 लाख की लागत से होगा पुल का निर्माण, 10 महीने में करना होगा तैयार, 3 अक्टूबर तक होंगे ऑनलाइन आवेदन

हनुमानगढ़

Rajasthan: कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की छापेमारी से फैक्ट्री में मचा हड़कंप, बीज के 1 लाख 70 हजार बैग सीज

Agriculture Minister Kirodi Lal Meena
हनुमानगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.