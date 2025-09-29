Rajasthan: 2 करोड़ की अवैध शराब के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, पंजाब से गुजरात हो रही थी सप्लाई

पकड़े गए तस्कर और बरामद शराब (फोटो-पत्रिका)
हनुमानगढ़। अवैध शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। रविवार को अवैध शराब लदे एक और कैंटरको पुलिस ने जब्त किया। उसको एसयूवी गाड़ी में एस्कॉर्ट करते एक व्यक्ति सहित कुल दो जनों को गिरफ्तार किया गया। जब्त शराब तथा वाहनों की कुल कीमत दो करोड़ रुपए आंकी गई है।
जिला पुलिस अधीक्षक हरीशंकर यादव ने बताया कि संगरिया पुलिस ने पंजाब से गुजरात ले जाई जा रही शराब लदे कैंटर तथा उसको एस्कॉर्ट करती फॉर्च्यूनर गाड़ी को जब्त किया। कैंटर से अंग्रेजी शराब की कुल 925 पेटी बरामद की गई जिनमें 11100 बोतलें थी।
कैंटर चालक व फॉर्च्यूनर चालक की पहचान देवीचन्द उर्फ देवेन्द्र पुत्र बिरधाराम बिश्नोई निवासी गांव डभाल सांचौर व हनुमान पुत्र रामलाल बिश्नोई निवासी वाडा भाडवी तहसील भीनमाल, जिला जालौर के रूप में हुई। आरोपियों ने शराब का लदान कहां से किया, तस्करी में अन्य कौन संलिप्त हैं आदि के संबंध में पड़ताल की जा रही है।
जिला पुलिस अवैध शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इस महीने में ही तीन बड़ी कार्रवाई में 2638 पेटी शराब जब्त की जा चुकी है। जबकि छह तस्करों को गिरफ्तार कर तीन ट्रक एवं एक फॉर्च्यूनर जब्त की गई।
इन सब की अनुमानित कीमत करीब साढ़े पांच करोड़ रुपए होती है। रविवार को कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम में सउनि रोहताश कुमार, हैड कांस्टेबल मेजर सिंह व बलवंत सिंह, कांस्टेबल रामावतार, जयनारायण व विजय कुमार शामिल रहे। विशेष भूमिका जिला विशेष टीम सेक्टर हनुमानगढ़ की रही।
