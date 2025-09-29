Rajasthan: बीच रास्ते भजनलाल सरकार के मंत्री को ग्रामीणों ने रोका, सामने रख दी ऐसी मांग

मंत्री को समस्या बताते ग्रामीण। फोटो- पत्रिका
राजस्थान के जालोर के मोदरा क्षेत्र से गुजर रहे गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत को ग्रामीणों ने बीच राह रोककर वर्षों से बदहाल सड़क का दर्द बयां किया। ग्रामीणों ने कहा रानीवाड़ा काबा पेट्रोल पंप से मोदरा स्टेशन तक जाने वाली सड़क की हालत बद से बदतर हो चुकी है। जगह-जगह गहरे गड्ढे और उखड़ा हुआ डामर आमजन की परेशानी बढ़ा रहा है।
ग्रामीणों ने कई बार संबंधित विभाग और जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों ने बीच रास्ते में मंत्री को रोककर सड़क की जर्जर हालत से अवगत कराया। ग्रामीणों ने कहा कि हमें मजबूरी में चंदे से सड़क सही करवानी पड़ रही है।
इस पर मंत्री जोराराम कुमावत ने आश्वासन दिया कि वे आगे उच्चाधिकारियों से बात करेंगे और शीघ्र स्थायी समाधान करवाने का प्रयास करेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की दुर्दशा लंबे समय से बनी हुई है, बरसात के मौसम में स्थिति और भी खराब हो जाती है।
