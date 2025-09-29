Rajasthan: बीच रास्ते भजनलाल सरकार के मंत्री को ग्रामीणों ने रोका, सामने रख दी ऐसी मांग

राजस्थान के जालोर के मोदरा क्षेत्र से गुजर रहे गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत को ग्रामीणों ने बीच राह रोककर वर्षों से बदहाल सड़क का दर्द बयां किया। ग्रामीणों ने कहा रानीवाड़ा काबा पेट्रोल पंप से मोदरा स्टेशन तक जाने वाली सड़क की हालत बद से बदतर हो चुकी है। जगह-जगह गहरे गड्ढे और उखड़ा हुआ डामर आमजन की परेशानी बढ़ा रहा है।