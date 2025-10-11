Hanumangarh: कई इलाकों में कल से 10 दिन पानी सप्लाई रहेगी बाधित… समय रहते टंकी फुल करने की सलाह, मुख्य पाइपलाइन में होना है काम

पानी की सप्लाई रहेगी बाधित (फोटो-पत्रिका)
हनुमानगढ़। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) की ओर से संगरिया क्षेत्र में आगामी 10 दिनों तक पेयजल आपूर्ति प्रभावित रहने की सूचना जारी की गई है। विभाग ने बताया कि इस अवधि में जलापूर्ति व्यवस्था पर मरम्मत, पाइपलाइन की सफाई और रखरखाव का कार्य किया जाएगा, जिसके कारण कई इलाकों में पानी का दबाव कम रहेगा या सप्लाई अस्थायी रूप से बाधित रहेगी।
सहायक अभियंता उपदेश अग्रवाल ने जानकारी दी कि 12 और 13 अक्टूबर को मुख्य पेयजल योजना की पाइपलाइन पर सफाई और मरम्मत का काम किया जाएगा। इन दोनों दिनों में जलापूर्ति आंशिक रूप से बाधित रहेगी। वहीं, अगले करीब 10 दिनों तक पानी की आपूर्ति पूर्ण रूप से सामान्य नहीं हो पाएगी। विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस अवधि में पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करें और भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था कर लें।
अग्रवाल ने बताया कि मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद आपूर्ति सामान्य रूप से बहाल कर दी जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पाइपलाइन की सफाई के दौरान पानी के रंग या गंध में अस्थायी परिवर्तन संभव है, लेकिन इससे पेयजल की गुणवत्ता पर कोई स्थायी असर नहीं पड़ेगा।
विभाग ने जल उपभोक्ताओं को सलाह दी है कि वे पानी की बर्बादी न करें और आवश्यकतानुसार टंकियों व अन्य बर्तनों में पानी सुरक्षित रखें। साथ ही, स्थानीय जल वितरण केंद्रों को भी निगरानी बढ़ाने और उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए गए हैं।
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि यह कार्य क्षेत्र की दीर्घकालिक जल आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक है। मरम्मत पूरी होते ही पेयजल आपूर्ति पूर्ववत सुचारु रूप से शुरू कर दी जाएगी।
