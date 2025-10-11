Hanumangarh: कई इलाकों में कल से 10 दिन पानी सप्लाई रहेगी बाधित… समय रहते टंकी फुल करने की सलाह, मुख्य पाइपलाइन में होना है काम

सहायक अभियंता उपदेश अग्रवाल ने जानकारी दी कि 12 और 13 अक्टूबर को मुख्य पेयजल योजना की पाइपलाइन पर सफाई और मरम्मत का काम किया जाएगा। इन दोनों दिनों में जलापूर्ति आंशिक रूप से बाधित रहेगी। वहीं, अगले करीब 10 दिनों तक पानी की आपूर्ति पूर्ण रूप से सामान्य नहीं हो पाएगी। विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस अवधि में पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करें और भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था कर लें।