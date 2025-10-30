Rajasthan Crime: अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी से परेशान युवक ने खाया जहर, होटल मैनेजर और उसकी महिला मित्र पर केस दर्ज

आरोप है कि महिला और उसका मित्र सुरेंद्र के पास मौजूद एक आपत्तिजनक वीडियो क्लिप के आधार पर उसे दो वर्ष से धमकाकर रुपए ऐंठ रहे थे। परेशान करने पर सुरेंद्र दो वर्ष पहले नौकरी छोड़कर गांव लौट आया, लेकिन आरोपियों ने दबाव बनाना जारी रखा। इसी तनाव के चलते सुरेंद्र ने 28 अक्टूबर की शाम करीब चार बजे शेरगढ़ स्थित प्लाई फैक्ट्री के पास जहरीला पदार्थ खा लिया।