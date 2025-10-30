Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हनुमानगढ़

Rajasthan Crime: अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी से परेशान युवक ने खाया जहर, होटल मैनेजर और उसकी महिला मित्र पर केस दर्ज

हनुमानगढ़ के रहने वाले एक पूर्व सिक्योरिटी मैनेजर ने अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी से परेशान होकर जहर खाकर आत्महत्या कर ली। पूरा मामला सवाईमाधोपुर जिले से जुड़ा है, जहां के एक होटल मैनेजर और उसकी महिला मित्र पर पुलिस ने केस दर्ज किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

हनुमानगढ़

image

Kamal Mishra

Oct 30, 2025

youth suicide

होटल मैनेजर और उसकी महिला मित्र पर केस दर्ज (फोटो-फ्रीपिक)

हनुमानगढ़। ब्लैकमेलिंग और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी से परेशान होकर युवक ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद टाउन थाने में एक होटल मैनेजर और उसकी महिला मित्र के खिलाफ आत्महत्या दुष्प्रेरण सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया।

पुलिस के अनुसार, पंजाब के मुक्तसर निवासी राजविंद्र सिंह ने रिपोर्ट दी कि उसका साला सुरेंद्र निवासी भूनावाली ढाणी, हनुमानगढ़ सिक्योरिटी मैनेजर था। एक कंपनी के कई होटलों में उसकी ड्यूटी लगती थी। पिछले समय से वह सवाई माधोपुर के प्लेस सिक्स स्नैक्स फोर्ट बरवाना होटल में तैनात था। वहां उसकी एक महिला से जान-पहचान हुई। महिला का मित्र होटल में मैनेजर है।

महिला के पास था अश्लील वीडियो का क्लिप

आरोप है कि महिला और उसका मित्र सुरेंद्र के पास मौजूद एक आपत्तिजनक वीडियो क्लिप के आधार पर उसे दो वर्ष से धमकाकर रुपए ऐंठ रहे थे। परेशान करने पर सुरेंद्र दो वर्ष पहले नौकरी छोड़कर गांव लौट आया, लेकिन आरोपियों ने दबाव बनाना जारी रखा। इसी तनाव के चलते सुरेंद्र ने 28 अक्टूबर की शाम करीब चार बजे शेरगढ़ स्थित प्लाई फैक्ट्री के पास जहरीला पदार्थ खा लिया।

परिजनों ने मोबाइल जांच की मांग की

अस्पताल ले जाने पर उसकी मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि मोबाइल की जांच से पूरा खुलासा हो सकता है। जांच एएसआई अमीचंद को सौंपी गई है। पुलिस आरोपियों की पहचान और वीडियो क्लिप संबंधी तथ्यों की पड़ताल कर रही है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: छुट्टी के बाद मासूम बच्ची को क्लासरूम में बंद कर घर चले गए सरकारी मास्टर, ग्रामीणों ने ताला तोड़कर निकाला बाहर
चूरू
Churu Sarkari school

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Oct 2025 10:32 pm

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / Rajasthan Crime: अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी से परेशान युवक ने खाया जहर, होटल मैनेजर और उसकी महिला मित्र पर केस दर्ज

बड़ी खबरें

View All

हनुमानगढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

गैंगस्टर रोहित गोदारा और वीरेन्द्र चारण गैंग के शार्प शूटर सहित सात दबोचे, तीन विदेशी पिस्टल बरामद

हनुमानगढ़

मेरे पिता नहीं हैं, क्या आप एक हजार रुपए उधार दे सकते हैं…व्हाट्सएप पर लड़की बन मांगी मदद, ऐसे मैसेज से आप भी रहें सावधान

हनुमानगढ़

भाखड़ा नहर को मरम्मत की दरकार, रीलाइनिंग की मांग को लेकर मुख्य अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन

भाखड़ा नहर को मरम्मत की दरकार, रीलाइनिंग की मांग को लेकर मुख्य अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन
हनुमानगढ़

Rajasthan: शादीशुदा बेटी ने पिता के घर में की चोरी, चचेरे भाई की शादी में शामिल होने आई थी पीहर

Theft
हनुमानगढ़

छठ घाटों पर उमड़े श्रद्धालु, उगते सूर्य को अघ्र्य देने के साथ छठ महोत्सव का समापन

छठ घाटों पर उमड़े श्रद्धालु, उगते सूर्य को अघ्र्य देने के साथ छठ महोत्सव का समापन
हनुमानगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.