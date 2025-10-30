Rajasthan Crime: अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी से परेशान युवक ने खाया जहर, होटल मैनेजर और उसकी महिला मित्र पर केस दर्ज

होटल मैनेजर और उसकी महिला मित्र पर केस दर्ज (फोटो-फ्रीपिक)
हनुमानगढ़। ब्लैकमेलिंग और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी से परेशान होकर युवक ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद टाउन थाने में एक होटल मैनेजर और उसकी महिला मित्र के खिलाफ आत्महत्या दुष्प्रेरण सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया।
पुलिस के अनुसार, पंजाब के मुक्तसर निवासी राजविंद्र सिंह ने रिपोर्ट दी कि उसका साला सुरेंद्र निवासी भूनावाली ढाणी, हनुमानगढ़ सिक्योरिटी मैनेजर था। एक कंपनी के कई होटलों में उसकी ड्यूटी लगती थी। पिछले समय से वह सवाई माधोपुर के प्लेस सिक्स स्नैक्स फोर्ट बरवाना होटल में तैनात था। वहां उसकी एक महिला से जान-पहचान हुई। महिला का मित्र होटल में मैनेजर है।
आरोप है कि महिला और उसका मित्र सुरेंद्र के पास मौजूद एक आपत्तिजनक वीडियो क्लिप के आधार पर उसे दो वर्ष से धमकाकर रुपए ऐंठ रहे थे। परेशान करने पर सुरेंद्र दो वर्ष पहले नौकरी छोड़कर गांव लौट आया, लेकिन आरोपियों ने दबाव बनाना जारी रखा। इसी तनाव के चलते सुरेंद्र ने 28 अक्टूबर की शाम करीब चार बजे शेरगढ़ स्थित प्लाई फैक्ट्री के पास जहरीला पदार्थ खा लिया।
अस्पताल ले जाने पर उसकी मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि मोबाइल की जांच से पूरा खुलासा हो सकता है। जांच एएसआई अमीचंद को सौंपी गई है। पुलिस आरोपियों की पहचान और वीडियो क्लिप संबंधी तथ्यों की पड़ताल कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
हनुमानगढ़
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग