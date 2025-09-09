बड़ी खबर: बंद हो चुके 500 और 1000 के करीब 80 लाख नोट बरामद; आरोपियों का RBI से कनेक्शन?

पुलिस सूत्रों की माने तो आरोपियों ने RBI से जुड़े होने का दावा किया है। आरोपियों के RBI से जुड़े उनके दावे की अभी जांच चल रही है। गृहमुक्तेश्वर इलाके के CO वरुण मिश्रा ने कहा, "आरोपी उन व्यापारियों से संपर्क करते थे जिनके पास अभी भी पुराने नोट हैं। गिरोह अक्सर अपने ग्राहकों को ठगता भी था। आरोपी कभी-कभी 1 लाख रुपये के पुराने नोटों के बदले 10 हजार रुपये के चलन में आने वाले नोट देते थे। दिए गए नोट बदल जाने पर आरोपी 20 हजार रुपये और देने का वादा करते थे।''