हापुड़

बड़ी खबर: बंद हो चुके 500 और 1000 के करीब 80 लाख नोट बरामद; आरोपियों का RBI से कनेक्शन?

Crime News: बंद हो चुके 500 और 1000 के करीब 80 लाख नोट पुलिस ने बरामद किए हैं। मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है।

हापुड़

Harshul Mehra

Sep 09, 2025

uttar pradesh crime
उत्तर प्रदेश के हापुड़ में बंद हो चुके 500 और 1000 के करीब 80 लाख के नोट बरामद। फोटो सोर्स-पत्रिका न्यूज

UP Crime: हापुड़ में कोतवाली पुलिस और जिला स्वाट टीम (Special Weapons and Tactics ) ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी मैसेजिंग App टेलीग्राम के जरिए बंद हो चुके 500 और 1000 के नोटों का कारोबार कर रहे थे।

हापुड़ से पुराने 500 और 1000 के नोट बरामद

पुलिस के मुताबिक, आरोपियों के पास 78.5 लाख रुपये के पुराने नोट, 5 मोबाइल फोन, एक पिस्तौल और कारतूस बरामद किए गए हैं। मामले को लेकर हापुड़ के SP कुंवर ज्ञानंजय सिंह का कहना है, ''आरोपियों ने एक नेटवर्क बनाया था और पुराने नोटों के बदले कमीशन या नई करेंसी का लालच देकर लोगों को ठग रहे थे। आरोपी लोगों को धोखा देकर पैसे हड़प लेते थे। इसके बाद इन नोटों को बेचकर भारी मुनाफा कमा रहे थे।"

मामले में पुलिस ने क्या कहा?

पुलिस सूत्रों की माने तो आरोपियों ने RBI से जुड़े होने का दावा किया है। आरोपियों के RBI से जुड़े उनके दावे की अभी जांच चल रही है। गृहमुक्तेश्वर इलाके के CO वरुण मिश्रा ने कहा, "आरोपी उन व्यापारियों से संपर्क करते थे जिनके पास अभी भी पुराने नोट हैं। गिरोह अक्सर अपने ग्राहकों को ठगता भी था। आरोपी कभी-कभी 1 लाख रुपये के पुराने नोटों के बदले 10 हजार रुपये के चलन में आने वाले नोट देते थे। दिए गए नोट बदल जाने पर आरोपी 20 हजार रुपये और देने का वादा करते थे।''

पुलिस ने मारा छापा, आरोपियों ने की भागने की कोशिश

पुलिस की माने तो इस गिरोह के बारे में इलाके के निवासियों से सूचना मिली थी कि यह गिरोह हापुड़ नगर कोतवाली के चितौली रोड पर एक कबाड़ फैक्ट्री के पास सक्रिय है। मौके पर छापा मारा गया और जब संदिग्धों ने भागने की कोशिश की, तो पुलिस ने उन्हें घेर लिया और पकड़ लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में नरेंद्र कुमार, शफीक अहमद, विकास उर्फ ​​विक्की और अमल शामिल है। आरोपी हापुड़ के ही रहने वाले हैं। वहीं, गिरफ्तार किए गए 2 अन्य आरोपी मुरादाबाद निवासी रामअवतार और बिजनौर निवासी हितेश उर्फ ​​शालू हैं।

