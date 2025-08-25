Patrika LogoSwitch to English

हापुड़

चलती स्कॉर्पियो में स्टंट; ड्राइविंग सीट छोड़कर कार की छत पर चढ़ गया शख्स; देखें वायरल वीडियो

Viral Video: चलती स्कॉर्पियो में स्टंट करते शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स ड्राइविंग सीट छोड़कर कार की छत पर चढ़ जाता है।

हापुड़

Harshul Mehra

Aug 25, 2025

Viral Video
चलती स्कॉर्पियो में स्टंट; ड्राइविंग सीट छोड़कर कार की छत पर चढ़ गया शख्स। फोटो सोर्स-X

Viral Video: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में शख्स ने हाईवे पर चलती SUV पर खतरनाक स्टंट किया। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। यह वीडियो कथित तौर पर बागपत (बाबू गढ़) थाना क्षेत्र में NH9 पर रिकॉर्ड किया गया था।

स्कॉर्पियो पर स्टंट का वीडियो वायरल

वीडियो में व्यक्ति स्कॉर्पियो को एक सड़क पर दोनों तरफ के दरवाजे खुले हुए चलाता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर शख्स पैसेंजर सीट से उतरकर बोनट पर खड़ा हो जाता है, स्टीयरिंग व्हील पर ध्यान नहीं देता। इस दौरान कार चलती रहती है।

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा वीडियो

वीडियो में देखा जा सकता है कि इसके बाद शख्स एक बार वह बोनट पर बैठ जाता है। फिर गाड़ी छत पर चढ़कर खड़ा हो जाता है। वीडियो देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि वीडियो स्कॉर्पियो के साथ चल रही किसी अन्य गाड़ी से रिकॉर्ड किया गया है।

शख्स पर लगाया गया 30 हजार से ज्यादा का जुर्माना

मामले को लेकर पुलिस ने बताया कि आरोपी पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत 30,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। रविवार को हापुड़ पुलिस ने पुष्टि की कि चालक को हिरासत में ले लिया गया है और कार जब्त कर ली गई है। शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और कुल 30,500 रुपये का चालान जारी किया गया है।

हापुड़ पुलिस ने X पर किया पोस्ट

हापुड़ पुलिस के ऑफिशियल X अकाउंट पर पोस्ट किया गया,'' जनपद हापुड़ में चलती स्कॉर्पियो कार का स्टेरिंग छोड़कर बोनट पर चढ़कर स्टंटबाजी व रील बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसका #HapurPolice द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए स्कॉर्पियो कार चालक को मय कार सहित हिरासत में लेकर एमवी एक्ट के अन्तर्गत कार्रवाई कर उक्त कार का कुल 30,500/- रुपये का चालान व कार को सीज किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्रवाईकी जा रही है।''

UP Crime

Published on:

25 Aug 2025 01:03 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Hapur / चलती स्कॉर्पियो में स्टंट; ड्राइविंग सीट छोड़कर कार की छत पर चढ़ गया शख्स; देखें वायरल वीडियो

