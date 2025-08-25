चलती स्कॉर्पियो में स्टंट; ड्राइविंग सीट छोड़कर कार की छत पर चढ़ गया शख्स; देखें वायरल वीडियो

हापुड़ पुलिस के ऑफिशियल X अकाउंट पर पोस्ट किया गया,'' जनपद हापुड़ में चलती स्कॉर्पियो कार का स्टेरिंग छोड़कर बोनट पर चढ़कर स्टंटबाजी व रील बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसका #HapurPolice द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए स्कॉर्पियो कार चालक को मय कार सहित हिरासत में लेकर एमवी एक्ट के अन्तर्गत कार्रवाई कर उक्त कार का कुल 30,500/- रुपये का चालान व कार को सीज किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्रवाईकी जा रही है।''