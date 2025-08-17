प्यार के रिश्ते में बने प्रेम-त्रिकोण ने एक युवक की जान ले ली। एक नाबालिग किशोरी ने अपने नए प्रेमी के साथ मिलकर पुराने प्रेमी की गला दबाकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद शव को नहर में फेंक दिया गया। गंगनहर पुलिस ने शव को हापुड़ बैराज से बरामद कर लिया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो अन्य अब भी फरार हैं।