प्यार के रिश्ते में बने प्रेम-त्रिकोण ने एक युवक की जान ले ली। एक नाबालिग किशोरी ने अपने नए प्रेमी के साथ मिलकर पुराने प्रेमी की गला दबाकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद शव को नहर में फेंक दिया गया। गंगनहर पुलिस ने शव को हापुड़ बैराज से बरामद कर लिया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो अन्य अब भी फरार हैं।
गंगनहर कोतवाली में शनिवार को एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने पूरे मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि 10 अगस्त को मुक्तुलपुरी निवासी 17 वर्षीय किशोरी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। हालांकि वह अगले दिन लौट आई। इसी दौरान चंद्रपुरी राणा चौक निवासी एक व्यक्ति ने अपने 18 वर्षीय बेटे दीपक रावत की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। दीपक 10 अगस्त से ही लापता था।
पुलिस जांच में पता चला कि दीपक का मुक्तुलपुरी की इसी नाबालिग लड़की से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। पूछताछ के दौरान किशोरी ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि वह दीपक को बहाने से गाजियाबाद ले गई थी। वहां उसने अपने दूसरे प्रेमी राजा शर्मा और उसके दो साथियों के साथ मिलकर दीपक की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद उन्होंने शव को नहर में फेंक दिया।
गंगनहर पुलिस ने उत्तर प्रदेश के हापुड़ में बैराज से दीपक का शव बरामद कर लिया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए किशोरी को संरक्षण में लिया है। दो आरोपी अभी फरार हैं।