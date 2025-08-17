Patrika LogoSwitch to English

हापुड़

दूसरे ब्‍वॉयफ्रेंड के लिए पुराने को मौत के घाट उतारा, 17 साल की प्रेमिका का खौफनाक सच आया सामने

उत्तराखंड की प्रेमिका ने अपने दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर पुराने की हत्या कर दी। पुलिस ने शव को हापुड़ बैराज से बरामद किया है।

हापुड़

Aman Pandey

Aug 17, 2025

प्यार के रिश्ते में बने प्रेम-त्रिकोण ने एक युवक की जान ले ली। एक नाबालिग किशोरी ने अपने नए प्रेमी के साथ मिलकर पुराने प्रेमी की गला दबाकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद शव को नहर में फेंक दिया गया। गंगनहर पुलिस ने शव को हापुड़ बैराज से बरामद कर लिया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो अन्य अब भी फरार हैं।

क्या है पूरा मामला?

गंगनहर कोतवाली में शनिवार को एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने पूरे मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि 10 अगस्त को मुक्तुलपुरी निवासी 17 वर्षीय किशोरी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। हालांकि वह अगले दिन लौट आई। इसी दौरान चंद्रपुरी राणा चौक निवासी एक व्यक्ति ने अपने 18 वर्षीय बेटे दीपक रावत की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। दीपक 10 अगस्त से ही लापता था।

पूछताछ में हुआ खुलासा

पुलिस जांच में पता चला कि दीपक का मुक्तुलपुरी की इसी नाबालिग लड़की से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। पूछताछ के दौरान किशोरी ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि वह दीपक को बहाने से गाजियाबाद ले गई थी। वहां उसने अपने दूसरे प्रेमी राजा शर्मा और उसके दो साथियों के साथ मिलकर दीपक की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद उन्होंने शव को नहर में फेंक दिया।

दो आरोपी फरार

गंगनहर पुलिस ने उत्तर प्रदेश के हापुड़ में बैराज से दीपक का शव बरामद कर लिया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए किशोरी को संरक्षण में लिया है। दो आरोपी अभी फरार हैं।

Published on:

17 Aug 2025 09:13 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Hapur / दूसरे ब्‍वॉयफ्रेंड के लिए पुराने को मौत के घाट उतारा, 17 साल की प्रेमिका का खौफनाक सच आया सामने

