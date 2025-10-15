आदेश जारी …अब Online अटेंडेंस नहीं लगाई तो कटेगी ‘नवंबर की सैलरी’

साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी अक्टूबर माह में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपस्थिति दर्ज नहीं करता है, तो उसका नवंबर 2025 का वेतन भुगतान नहीं किया जाएगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी और कर्मचारी की होगी। सीएमओ ने कहा कि यह व्यवस्था पारदर्शिता बढ़ाने और कार्य अनुशासन बनाए रखने के लिए लागू की जा रही है। उन्होंने सभी शाखा प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि आदेश का सती से पालन कराएं।