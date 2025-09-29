प्राइवेट स्कूलों के स्टूडेंट को भी मिलेंगी फ्री पुस्तकें और बैग, सरकार की बच्चों को बड़ी सौगात

School Bag- मध्यप्रदेश में स्कूली बच्चों को बड़ी सौगात मिली है। राज्य सरकार प्राइवेट स्कूलों के स्टूडेंट को फ्री पुस्तकें और बैग देगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के खिरकिया में ये ऐलान किया। स्कूली बच्चों को अगले सत्र से ये सुविधाएं मिलेंगी। सीएम ने कहा कि प्राइवेट स्कूल के शिक्षा के अधिकार अधिनियम आरटीई से लाभान्वित बच्चों को पुस्तकें और बैग दिए जाएंगे। उन्होंने शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत 8.45 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों की फीस प्रतिपूर्ति की राशि प्राइवेट स्कूलों को अंतरित की। सीएम मोहन यादव ने आरटीई को बच्चों की बेहतर शिक्षा और भविष्य की सुरक्षा करार दिया। इस मौके पर उन्होंने हरदा जिले में अनेक विकास कार्यों की सौगात भी दी।