प्राइवेट स्कूलों के स्टूडेंट को भी मिलेंगी फ्री पुस्तकें और बैग, सरकार की बच्चों को बड़ी सौगात

MP government will provide books and bags to students of private schools
School Bag- मध्यप्रदेश में स्कूली बच्चों को बड़ी सौगात मिली है। राज्य सरकार प्राइवेट स्कूलों के स्टूडेंट को फ्री पुस्तकें और बैग देगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के खिरकिया में ये ऐलान किया। स्कूली बच्चों को अगले सत्र से ये सुविधाएं मिलेंगी। सीएम ने कहा कि प्राइवेट स्कूल के शिक्षा के अधिकार अधिनियम आरटीई से लाभान्वित बच्चों को पुस्तकें और बैग दिए जाएंगे। उन्होंने शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत 8.45 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों की फीस प्रतिपूर्ति की राशि प्राइवेट स्कूलों को अंतरित की। सीएम मोहन यादव ने आरटीई को बच्चों की बेहतर शिक्षा और भविष्य की सुरक्षा करार दिया। इस मौके पर उन्होंने हरदा जिले में अनेक विकास कार्यों की सौगात भी दी।
खिरकिया में सोमवार को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत राज्यस्तरीय कार्यक्रम हुआ। यहां सीएम मोहन यादव ने 20 हजार 652 प्राइवेट स्कूलों को 489 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक से अंतरित किए। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्यमंत्री दुर्गादास उइके, प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह और पूर्व मंत्री कमल पटेल भी उपस्थित थे।
सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेशभर में सांदीपनि विद्यालयों की स्थापना की है। विद्यार्थियों को स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक राज्य सरकार द्वारा हर संभव मदद दी जा रही है। सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को नि:शुल्क साइकिल, ड्रेस और किताबें मिल रही हैं। स्कूल में प्रथम आने वाले विद्यार्थियों को स्कूटी और 75 प्रतिशत अंक लाने वालों को लैपटॉप देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है।
डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के हर चौथे बच्चे को हमारी सरकार प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने की फीस दे रही है। उन्होंने बच्चों के स्वर्णिम भविष्य के लिए बड़ा ऐलान भी किया। सीएम मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट को पुस्तकें और बैग देने का संकल्प लिया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम से लाभान्वित प्राइवेट स्कूलों के विद्यार्थियों को अगले सत्र से ये सुविधाएं दी जाएंगी।
कार्यक्रम में दो स्कूलों को फीस प्रतिपूर्ति की राशि के सांकेतिक चेक भेंट किए गए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शांति निकेतन हायर सेकण्ड्री स्कूल छीपाबड को 62 निःशुल्क प्रवेशित स्टूडेंट के लिए 4 लाख एक हजार 593 रूपए का और सरस्वती शिशु विद्या मंदिर खिरकिया को 59 निःशुल्क प्रवेशित स्टूडेंट के लिए 3 लाख 61 हजार 979 रूपए का सांकेतिक चेक दिया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्यमंत्री दुर्गादास उईके ने कहा कि शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि यह देश और समाज की प्रगति का मार्ग है। सरकारी स्कूलों में अच्छे भवन बने हैं। बच्चों को पौष्टिक मध्यान्ह भोजन मिल रहा है और उन्हें हर क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है।
प्रदेश के स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि शिक्षा का अधिकार के माध्यम से प्राइवेट स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों में 70 प्रतिशत किसान परिवार से आते हैं। पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि हरदा जिला सिंचाई से लेकर पेयजल, सड़क एवं बिजली सहित हर क्षेत्र में अग्रणी है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम में 1851.04 लाख रूपए के 5 विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र धनवाडा में आवास गृहों तथा नवीन 33/11 केव्ही 5 एमव्हीए भवरास उप केन्द्र का लोकार्पण भी किया।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 72 किलोमीटर लम्बी आशापुर-हरदा सड़क निर्माण की घोषणा भी की।
हरदा
मध्य प्रदेश न्यूज़
