सरकारी कॉलेज के प्रोफेसर को BJP ने बना दिया महामंत्री, मचा ऐसा बवाल की पद से हटाना पड़ा

इस मामले में एनएसयूआई ने विरोध प्रदर्शन कर प्राचार्य को ज्ञापन दिया। कॉलेज बंद करने की चेतावनी दी। शनिवार को विधायक प्रतिनिधि अनिल विश्नोई, एनएसयूआई के प्रदेश सचिव मनोज विश्नोई आदि ने दो घंटे प्राचार्य कक्ष में विरोध जताया। बैठक में लिए साल 2018 के निर्णय बारीकी से देखे। प्राचार्य को बताए, तब उन्होंने प्रशासनिक अधिकारी से चर्चा कर राजपूत के निष्कासन का आदेश जारी किया। इस दौरान पूर्व जिलाध्यक्ष योगानंद राजपूत, कृष्णा विश्नोई, नमन मालवीय, आयुष दुबे, आयुष गहलोद, राज मातवा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। (mp news)