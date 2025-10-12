Patrika LogoSwitch to English

हरदा

सरकारी कॉलेज के प्रोफेसर को BJP ने बना दिया महामंत्री, मचा ऐसा बवाल की पद से हटाना पड़ा

MP News: पीएश्री कॉलेज में हिंदी अतिथि विद्वान बसंत सिंह राजपूत को भाजपा जिला महामंत्री बनाए जाने के बाद प्राचार्य ने हटाया, एनएसयूआई ने दो घंटे तक हंगामा किया।

2 min read

हरदा

image

Akash Dewani

Oct 12, 2025

PM Shri college guest lecturer appointed bjp zila mahamantri (फोटो- सोशल मीडिया)

PM Shri college guest lecturer appointed bjp zila mahamantri mp news

guest lecturer appointed bjp zila mahamantri:मध्य प्रदेश के हरदा में स्थित पीएश्री कॉलेज (PM Shri college) में करीब 10 साल से भी अधिक समय से सेवारत हिंदी विषय के अतिथि विद्वान बसंतसिंह राजपूत (guest lecturer basantsingh rajput) को भाजपा में जिला महामंत्री नियुक्त किए जाने के बाद कॉलेज की प्राचार्य डॉ. संगीता बिले ने प्रशासनिक अधिकारी व्हीके बिछोतिया आदि से विचार विमर्श करने के बाद शनिवार को निष्कासित कर दिया। (mp news)

हिंदी अतिथि विद्वान् भाजपा ने बनाया महामंत्री

लंबे समय से अभाविप और भाजपा के शिक्षक प्रकोष्ठ से जुड़े बसंत को महामंत्री बनाने के बाद से ही विधायक प्रतिनिधि व एनएसयूआई कॉलेज में ज्ञापन, पोस्टर आदि लगाकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। शनिवार को भी 2 घंटे गहमागहमी चली। इसके बाद आदेश जारी हुए। जिले के लीड स्वामी विवेकानंद, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में हिंदी के अतिथि विद्वान के रुप में स्ववित्तीय पाठयक्रम के लिए बसंतसिंह राजपूत रखे गए थे। (mp news)

एनएसयूआई ने किया विरोध

अभाविप से जुड़े होने और कॉलेज को बिना सूचना दिए भाजपा के विभिन्न राजनीतिक मंचों और कार्यक्रमों में शामिल होने के प्रमाण देकर एनएसयूआई (NSUI) उन्हें हटाने के लिए विरोध प्रदर्शन करती रही। इधर कांग्रेस विधायक आरके दोगने ने विधानसभा में अतिथि विद्वान के राजनीतिक दल से जुड़े होने और सरकारी कॉलेज में पढ़ाने को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री से सवाल पूछा, जिसमें उन्होंने इसे नियम विरुद्ध बताया, लेकिन प्राचार्य ने कार्रवाई नहीं की। (mp news)

प्रशासन ने पद से हटाया

इस मामले में एनएसयूआई ने विरोध प्रदर्शन कर प्राचार्य को ज्ञापन दिया। कॉलेज बंद करने की चेतावनी दी। शनिवार को विधायक प्रतिनिधि अनिल विश्नोई, एनएसयूआई के प्रदेश सचिव मनोज विश्नोई आदि ने दो घंटे प्राचार्य कक्ष में विरोध जताया। बैठक में लिए साल 2018 के निर्णय बारीकी से देखे। प्राचार्य को बताए, तब उन्होंने प्रशासनिक अधिकारी से चर्चा कर राजपूत के निष्कासन का आदेश जारी किया। इस दौरान पूर्व जिलाध्यक्ष योगानंद राजपूत, कृष्णा विश्नोई, नमन मालवीय, आयुष दुबे, आयुष गहलोद, राज मातवा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। (mp news)

बन गया नया मास्टर प्लान….एमपी के इस शहर की बदल जाएगी सूरत, नोटिफिकेशन जारी
मंदसौर
mandsaur master plan approved notification issued mp news

हरदा

मध्य प्रदेश न्यूज़

दोबारा लागू हुई भावांतर योजना का विरोध शुरू, किसानों ने निकाली ट्रेक्टर रैली

farmers protest Bhavantar Yojana msp compensation mp news
हरदा

नगरपालिका के '550 कर्मचारियों' का अटका वेतन, अब करेंगे हड़ताल

फोटो सोर्स: पत्रिका
हरदा

प्राइवेट स्कूलों के स्टूडेंट को भी मिलेंगी फ्री पुस्तकें और बैग, सरकार की बच्चों को बड़ी सौगात

MP government will provide books and bags to students of private schools
हरदा

सेक्युलर भारत की अनोखी मिसाल, 50 साल से रावण का पुतला बना रहा ये मुस्लिम परिवार

Sheikh muslim family ravan effigy dussehra Vijayadashami mp news
हरदा

सड़क पर छोड़े मवेशी तो होगी FIR, मिनटों में होगी मालिक की पहचान

cattle owner identification ear tag harda road mp news
हरदा
