75 साल पहले रोका गणेशजी का विसर्जन, आज वही मूर्ति बन गई भक्तों की जीवनधारा

दिलीप पांडे ने बताया कि 2005 में मढिया को मंदिर का रूप देने का काम शुरू हुआ। मढिया पुराने नीम के पेड़ के नीचे बनी थी। पर्यावरण संरक्षण को देखते हुए मंदिर की छत बनाते समय पेड़ को भी सुरक्षित रखा गया। वे बताते हैं कि यहां विभिन्न शुभ कार्यों की शुरुआत से पहले लोग पूजन पाठ के लिए आते हैं। पंडित अर्पण मिश्रा मंदिर की पूरी व्यवस्था की देखभाल करते हैं। इसी प्रकार पंडित शुभम शर्मा मंदिर में नियमित पूजन पाठ आरती जैसे दायित्वों का निर्वहन करते हैं। खास बात यह है कि यहां अंचल की बड़ी बड़ी राजनीतिक हस्तियां भी किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले भगवान के दर्शन और पूजन के लिए आती हैं। (ganesh visarjan 2025)