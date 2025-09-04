Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

हरदा

75 साल पहले रोका गणेशजी का विसर्जन, आज वही मूर्ति बन गई भक्तों की जीवनधारा

Ganesh Visarjan: 75 साल पहले विसर्जन से बची गणेशजी की प्रतिमा आज भक्तों की अटूट आस्था का प्रतीक है। नीम के पेड़ तले शुरू हुई पूजा अब भव्य मंदिर का रूप ले चुकी है। (mp news)

हरदा

Akash Dewani

Sep 04, 2025

Shri Siddh Gananayak temple harda ganesh visarjan 2025 mp news
Shri Siddh Gananayak temple harda ganesh visarjan 2025 (Patrika.com)

mp news:हरदा के पंढरीनाथ मंदिर के सामने स्थित श्री सिद्ध गणनायक मंदिर (Shri Siddh Gananayak temple) प्राचीन होने के साथ भक्तों की आस्था का विशेष केंद्र है। करीब 75 साल पहले यहां मढिया में विराजित मूर्ति को विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा था, जिसे मंदिर से जुड़े समाजसेवी लेखराम पांडे ने रोका। उन्होंने भगवान गणेश की सेवा की पूरी जिम्मेदारी ली। 2005 में भतीजे दिलीप पांडे ने इसे मंदिर का स्वरूप देकर अपना विशेष योगदान दिया। गुजरते समय के साथ यहां आने वाले भक्तों की संख्या भी बढ़ने लगी।

ये है मूर्ति की कहानी

यहां गणेशोत्सव व अन्य मांगलिक व शुभ कार्यों की शुरुआत से पहले पूजन के लिए लोग आते हैं। मंदिर समिति से जुड़े दिलीप पांडे ने बताया कि मंदिर से पहले नीम के पेड के नीचे गणेश भगवान की मूर्ति एक मढिया में रखी थी। मंदिर के पास में उनकी दुकान की सारी व्यवस्था उनके काकाजी लेखराम पांडे संभालते थे। मढिया में रखी मूर्ति कुछ लोग विसर्जित करने नेमावर ले जाने लगे। तब उनके काकाजी ने वहीं स्थापित करने को कहा। वहां की सेवा व व्यवस्था में हर संभव सहयोग की बात कही। जिससे अन्य लोग राजी हो गए। (ganesh visarjan 2025)

ये भी पढ़ें

आने वाले 96 घंटे मानसून सक्रिय, 26 जिलों में ‘ताबड़तोड़ बारिश’ का अलर्ट
भोपाल
very heavy rain alert rainfall monsoon mp weather update today (Patrika.com)

छत बनाते समय पर्यावरण का रखा ध्यान

दिलीप पांडे ने बताया कि 2005 में मढिया को मंदिर का रूप देने का काम शुरू हुआ। मढिया पुराने नीम के पेड़ के नीचे बनी थी। पर्यावरण संरक्षण को देखते हुए मंदिर की छत बनाते समय पेड़ को भी सुरक्षित रखा गया। वे बताते हैं कि यहां विभिन्न शुभ कार्यों की शुरुआत से पहले लोग पूजन पाठ के लिए आते हैं। पंडित अर्पण मिश्रा मंदिर की पूरी व्यवस्था की देखभाल करते हैं। इसी प्रकार पंडित शुभम शर्मा मंदिर में नियमित पूजन पाठ आरती जैसे दायित्वों का निर्वहन करते हैं। खास बात यह है कि यहां अंचल की बड़ी बड़ी राजनीतिक हस्तियां भी किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले भगवान के दर्शन और पूजन के लिए आती हैं। (ganesh visarjan 2025)

ये भी पढ़ें

MP को मिलेगा नया ‘नगर निगम’, जोड़े जाएंगे सीमा से लगे 68 गांव
विदिशा
vidisha nagar palika upgrade to New nagar nigam mp news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

04 Sept 2025 11:05 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Harda / 75 साल पहले रोका गणेशजी का विसर्जन, आज वही मूर्ति बन गई भक्तों की जीवनधारा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट