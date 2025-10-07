रात के अंधेरे में युवक से दरिंदगी, पहले पीटा…फिर कान काटे और आंखों में मिर्ची-चूना भरा, यातनाएं सुन सहम जाएंगे आप

पीड़ित युवक अनुज शुक्ला, निवासी सढ़ियापुर गांव, ने पुलिस को बताया कि रविवार रात करीब 10 बजे वह अपने खेत से घर लौट रहा था। इसी दौरान गांव के ही शिवसागर उर्फ रामसुनील, अनिल कुमार, रिंकू और संजय ने उसे रास्ते में रोक लिया। अनुज का कहना है कि इन चारों से उसकी पहले से पुरानी रंजिश चली आ रही है। इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने पहले "चोर-चोर" का शोर मचाया, ताकि ग्रामीण जुट जाएं और वह बदनाम हो जाए। इसके बाद उन्होंने मिलकर अनुज को पकड़ लिया और लात-घूंसों और लाठियों से बेरहमी से पीटा।