हरदोई

रात के अंधेरे में युवक से दरिंदगी, पहले पीटा…फिर कान काटे और आंखों में मिर्ची-चूना भरा, यातनाएं सुन सहम जाएंगे आप

Brutality in Hardoi: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। पुरानी रंजिश के चलते कुछ लोगों ने युवक को बांधकर बेरहमी से पीटा, चाकू से उसका कान काट दिया और आंख-कान में मिर्ची व चूना भर दिया।

3 min read

हरदोई

image

Ritesh Singh

Oct 07, 2025

UPCrime Hardoi Horror News: हरदोई के सढ़ियापुर गांव में रविवार देर रात कुछ लोगों ने पुरानी रंजिश के चलते एक युवक के साथ ऐसी हैवानियत की, जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि ‘पत्रिका' इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

पुरानी रंजिश बनी वजह

पीड़ित युवक अनुज शुक्ला, निवासी सढ़ियापुर गांव, ने पुलिस को बताया कि रविवार रात करीब 10 बजे वह अपने खेत से घर लौट रहा था। इसी दौरान गांव के ही शिवसागर उर्फ रामसुनील, अनिल कुमार, रिंकू और संजय ने उसे रास्ते में रोक लिया। अनुज का कहना है कि इन चारों से उसकी पहले से पुरानी रंजिश चली आ रही है। इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने पहले "चोर-चोर" का शोर मचाया, ताकि ग्रामीण जुट जाएं और वह बदनाम हो जाए। इसके बाद उन्होंने मिलकर अनुज को पकड़ लिया और लात-घूंसों और लाठियों से बेरहमी से पीटा।

कान काटा, आंखों में मिर्ची और चूना डाला

पीड़ित अनुज ने बताया कि जब वह दर्द से तड़प रहा था, तभी आरोपी शिवसागर ने चाकू से उसके पेट, जांघ और कान पर वार किया। इसके बाद आरोपियों ने उसका जनेऊ तोड़ दिया, कपड़े फाड़ दिए और अर्द्धनग्न कर दिया। सबसे अमानवीय यह था कि मारपीट के बाद आरोपियों ने उसकी आंखों और कान में पिसी मिर्ची और चूना भर दिया। इससे अनुज दर्द से तड़पने लगा और जोर-जोर से चिल्लाने लगा। ग्रामीणों के इकट्ठा होने पर आरोपी मौके से फरार हो गए।

एसपी से की शिकायत

घटना के बाद घायल अनुज शुक्ला ने सोमवार को ग्रामीणों के साथ पुलिस अधीक्षक (SP) कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। अनुज ने कहा कि “मेरी जान को खतरा है। आरोपी लगातार धमकी दे रहे हैं कि अगर रिपोर्ट लिखाई तो अंजाम बुरा होगा।” उसने बताया कि हमलावरों ने पहले भी झगड़ा किया था, लेकिन इस बार उन्होंने जान से मारने की नीयत से हमला किया।

दो आरोपी गिरफ्तार

एएसपी मार्तण्ड प्रकाश सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर चारों आरोपियों, शिवसागर, अनिल, रिंकू और संजय के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश की जा रही है। एएसपी ने कहा कि “यह मामला बेहद संवेदनशील है। पीड़ित को सुरक्षा दी गई है और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।”

गांव में तनाव, पुलिस बल तैनात

घटना के बाद सढ़ियापुर गांव में तनाव का माहौल है। कुछ ग्रामीणों ने पुलिस कार्रवाई की सराहना की है, जबकि कुछ ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि “ऐसे दरिंदों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। पुलिस ने एहतियातन गांव में अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी है ताकि कोई अप्रिय स्थिति न बने।

पुलिस ने वीडियो को लेकर की अपील

घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल बताया जा रहा है, जिसमें युवक की दर्दनाक हालत दिख रही है। हालांकि पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि अप्रमाणित वीडियो साझा न करें, क्योंकि इससे जांच प्रभावित हो सकती है। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि वीडियो की जांच साइबर सेल द्वारा कराई जाएगी और यदि यह सही पाया गया तो इसे चार्जशीट में शामिल किया जाएगा।

पीड़ित का इलाज जारी

पीड़ित अनुज शुक्ला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। डॉक्टरों ने बताया कि कान में गहरी चोट आई है और आंख में मिर्ची के कारण सूजन है। हरदोई समेत कई जिलों में पिछले कुछ महीनों में पुरानी रंजिश या आपसी विवादों में हिंसा के मामले बढ़े हैं। सामाजिक विशेषज्ञों का कहना है कि ग्रामीण स्तर पर झगड़ों को समय रहते शांत नहीं कराया जाता, जिससे ऐसी घटनाएं गंभीर रूप ले लेती हैं।

Updated on:

07 Oct 2025 10:38 am

Published on:

07 Oct 2025 09:03 am

हरदोई

रात के अंधेरे में युवक से दरिंदगी, पहले पीटा…फिर कान काटे और आंखों में मिर्ची-चूना भरा, यातनाएं सुन सहम जाएंगे आप

