25-25 हजार के दो इनामी बदमाश मुठभेड़ के बाद चढ़े पुलिस के हत्थे; तमंचे जिंदा कारतूस समेत ये चीजें बरामद

कोतवाली देहात पुलिस को सूचना मिली कि कुछ बदमाश सीतापुर रोड इलाके में लूट की घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी शुरू की। रंजीतपुरवा के पास पुलिस ने रात के समय एक पिकअप वाहन को रुकने का इशारा किया, लेकिन बदमाशों ने पिकअप को रोकने के बजाए पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की। जिसमें बदमाश मेवाराम और अभिषेक के पैर में गोली लगी। इसके बाद दोनों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया।साथ ही इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया।