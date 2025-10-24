Patrika LogoSwitch to English

25-25 हजार के दो इनामी बदमाश मुठभेड़ के बाद चढ़े पुलिस के हत्थे; तमंचे जिंदा कारतूस समेत ये चीजें बरामद

Crime News: मुठभेड़ के बाद 2 बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। पुलिस जांच में पता चला कि दोनों बदमाश हाल ही में एक सैल्समैन के साथ हुई लूट की घटना में शामिल थे। मामले की जांच की जा रही है।

2 min read

हरदोई

image

Harshul Mehra

Oct 24, 2025

crime scene

प्रतीकात्मक तस्वीर, सोर्स पत्रिका

Crime News: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। जिसमें 2 बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गए। मुठभेड़ कोतवाली देहात इलाके के सीतापुर रोड पर रंजीतपुरवा के पास हुई।

मुठभेड़ के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार

मुठभेड़ के बाद पुलिस ने मेवाराम और अभिषेक दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाश घायल हो गए थे। दोनों के पैर में गोली लगी है। 25-25 हजार रुपए का इनाम दोनों बदमाशों पर घोषित था। मौके से 1 पिकअप वाहन, 14 हजार रुपए की नकदी, 2 अवैध तमंचे, 2 जिंदा कारतूस और 4 खोखा कारतूस पुलिस ने बरामद किए हैं।

बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग

कोतवाली देहात पुलिस को सूचना मिली कि कुछ बदमाश सीतापुर रोड इलाके में लूट की घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी शुरू की। रंजीतपुरवा के पास पुलिस ने रात के समय एक पिकअप वाहन को रुकने का इशारा किया, लेकिन बदमाशों ने पिकअप को रोकने के बजाए पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की। जिसमें बदमाश मेवाराम और अभिषेक के पैर में गोली लगी। इसके बाद दोनों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया।साथ ही इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया।

लूट और अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं आरोपी

पुलिस जांच में पता चला कि दोनों बदमाश हाल ही में एक सैल्समैन के साथ हुई लूट की घटना में शामिल थे। मेवाराम और अभिषेक लंबे समय से लूट और अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे। बरामद पिकअप वाहन को बदमाशों ने लूट की घटनाओं को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया था मुठभेड़ के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई की तारीफ की है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत नजदीकी थाने में दें।

Published on:

24 Oct 2025 01:06 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Hardoi / 25-25 हजार के दो इनामी बदमाश मुठभेड़ के बाद चढ़े पुलिस के हत्थे; तमंचे जिंदा कारतूस समेत ये चीजें बरामद

