ऑनर किलिंग: तमंचे से उड़ा दिया लड़की का भेजा; हत्या को बताया आत्महत्या, ऐसे हुआ मामले का खुलासा

मृतका का नाम मानवी मिश्रा (24) बताया जा रहा है। आरोपियों की पहचान छोटी बिटिया (55) और आशुतोष मिश्रा उर्फ ​​वीरू (27) के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि शुरुआत में लड़की की आत्महत्या को लेकर शक हुआ, क्योंकि गोली पीड़िता के सिर में बाईं ओर लगी थी, लेकिन देसी तमंचा उसके दाहिने हाथ में था। जांच के दौरान पुलिस ने यह भी बताया कि परिवार उसकी शादी के खिलाफ था।