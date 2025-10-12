Patrika LogoSwitch to English

हरदोई

Cold Morning: हरदोई, लखीमपुर, लखनऊ समेत कई जिलों में ठंडक ने दी दस्तक- मानसून की विदाई के बाद बढ़ी सुबह-शाम की सिहरन

Winter Chill Begins in Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश में अब मौसम बदलने लगा है। हरदोई, लखीमपुर, लखनऊ समेत कई जिलों में मानसून की विदाई के बाद ठंडक ने दस्तक दे दी है। सुबह-शाम की हवा में सिहरन घुलने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार 17 अक्टूबर तक मौसम शुष्क रहेगा और रात के तापमान में गिरावट जारी रहेगी।

3 min read

हरदोई

image

Ritesh Singh

Oct 12, 2025

ठंडक ने दी दस्तक (फोटो सोर्स : AI)

ठंडक ने दी दस्तक (फोटो सोर्स : AI)

Cold Wave Started: उत्तर प्रदेश में अब मौसम बदलने लगा है। मानसून की विदाई के साथ ही राज्य के अधिकांश जिलों में सुबह और शाम की हवा में ठंडक घुलने लगी है। हरदोई, लखीमपुर, सीतापुर, बाराबंकी और राजधानी लखनऊ समेत कई इलाकों में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि 17 अक्टूबर तक प्रदेश का मौसम शुष्क रहेगा, और अगले कुछ दिनों में रात के तापमान में और गिरावट की संभावना है।

मानसून ने कहा अलविदा, सर्दी ने दी दस्तक

लखनऊ में मानसून की आधिकारिक विदाई के साथ ही मौसम में स्पष्ट बदलाव देखा जा रहा है। बीते सप्ताह तक उमस और गर्मी से परेशान लोग अब सुबह-शाम हल्की ठंडक महसूस कर रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में प्रदेश से नमी वाली हवाओं का रुख बदल गया है, जिससे वायुमंडल शुष्क होने लगा है। यही कारण है कि रातें ठंडी और दिन सुहाने होने लगे हैं। लखनऊ मौसम केंद्र वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि मानसून की वापसी के बाद उत्तर प्रदेश में तापमान धीरे-धीरे नीचे जा रहा है। आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की और गिरावट संभव है।

 तापमान में लगातार गिरावट

राजधानी लखनऊ में रविवार को अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, शनिवार की तुलना में तापमान में 1.2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग का कहना है कि यह ठंडक अभी शुरुआती है, लेकिन अगले एक सप्ताह में सर्दी का असर और तेज़ हो सकता है।

लखनऊ के अलावा अन्य जिलों में तापमान इस प्रकार रहा -

  • हरदोई: अधिकतम 30.8°, न्यूनतम 19.5°
  • लखीमपुर खीरी: अधिकतम 31.2°, न्यूनतम 18.8°
  • बाराबंकी: अधिकतम 30.5°, न्यूनतम 19.1°
  • सीतापुर: अधिकतम 31°, न्यूनतम 19°

इन आंकड़ों से साफ है कि उत्तर प्रदेश के तराई और मध्य क्षेत्रों में सर्दी की दस्तक साफ महसूस की जा रही है।

सुबह-शाम की हवा में सिहरन

लखनऊ और आसपास के जिलों में लोगों ने अब सुबह और देर शाम के समय गर्म कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं। सड़कों पर दोपहिया वाहन चालकों ने जैकेट और शॉल ओढ़े देखे जा सकते हैं। हवा की दिशा उत्तर-पश्चिमी हो गई है, जिससे ठंडी और सूखी हवाएं बह रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार, यह हवाएं अगले कुछ दिनों तक जारी रहेंगी और दिन में धूप हल्की गर्मी देगी, लेकिन सुबह-शाम सिहरन बढ़ेगी। मौसम विज्ञानी आर.के. तिवारी ने कहा कि उत्तर और पश्चिमी हवाओं के सक्रिय होने से तापमान गिरने लगा है। दिन में मौसम साफ रहेगा, पर रात में हल्की ठंड बढ़ती जाएगी।”

लोगों ने निकाले हल्के गर्म कपड़े

सर्द हवाओं की शुरुआत के साथ ही राजधानी में लोगों ने गर्म कपड़ों की तैयारी शुरू कर दी है। बाजारों में स्वेटर, हल्के जैकेट और चादरों की खरीदारी बढ़ी है। चाय और कॉफी की दुकानों पर भी भीड़ बढ़ी है। शहर के कई इलाकों में सुबह-सुबह मॉर्निंग वॉक करने वालों ने ठंडी हवा का लुत्फ उठाया। गोमतीनगर निवासी सीमा श्रीवास्तव ने बताया कि सुबह टहलने निकली तो ठंडी हवा चल रही थी। लंबे समय बाद इतनी राहत महसूस हुई। अब लगता है कि सर्दी करीब है।

किसानों के लिए राहत का मौसम

हरदोई, लखीमपुर और शाहजहांपुर के किसान भी इस मौसम से खुश हैं। मानसून की विदाई के बाद खेतों की नमी बरकरार है और अब रबी फसलों की तैयारी शुरू हो रही है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार, ऐसे मौसम में गेहूं, मटर और चने की बुवाई की तैयारी के लिए तापमान आदर्श माना जाता है। कृषि वैज्ञानिक  हरदोई  डॉ. एके वर्मा ने बताया कि रात का तापमान 18 से 20 डिग्री तक पहुंचने से रबी सीजन की फसलों की तैयारी आसान हो जाएगी।

17 अक्टूबर तक मौसम रहेगा शुष्क

मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि अगले चार-पांच दिन राज्य भर में शुष्क मौसम रहेगा। बारिश की कोई संभावना नहीं है। पश्चिमी विक्षोभ फिलहाल सक्रिय नहीं है, जिससे हवा साफ और आसमान खुला रहेगा। दिन में हल्की धूप और रात में ठंडी हवा का क्रम जारी रहेगा। सुबह के समय हल्का कोहरा या धुंध छा सकता है, लेकिन दृश्यता सामान्य रहेगी।

स्वास्थ्य विभाग ने दी सलाह

मौसम में अचानक बदलाव के चलते स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों को सावधानी बरतने की अपील की है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को सर्दी-जुकाम से बचाने के लिए सुबह के समय ठंडी हवा से बचने की सलाह दी गई है। मुख्य चिकित्साधिकारी (सीएमओ) लखनऊ ने कहा कि सुबह-सुबह या देर शाम बाहर निकलते समय हल्के गर्म कपड़े जरूर पहनें। मौसम में बदलाव के दौरान वायरल संक्रमण और एलर्जी का खतरा बढ़ जाता है। 

सर्दियों की ओर बढ़ता उत्तर प्रदेश

मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि यह अक्टूबर का उत्तरार्ध सर्दियों की शुरुआत का संकेत है। नवंबर के पहले सप्ताह तक न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तराई क्षेत्र में कोहरा और ओस की संभावना भी जताई गई है। मौसम विभाग ने यह भी बताया कि दिल्ली-एनसीआर से होकर आने वाली ठंडी हवाएं आने वाले हफ्ते में पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंचेगी, जिससे पूरे प्रदेश में ठंड और बढ़ जाएगी।

हरदोई

उत्तर प्रदेश

