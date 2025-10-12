Cold Morning: हरदोई, लखीमपुर, लखनऊ समेत कई जिलों में ठंडक ने दी दस्तक- मानसून की विदाई के बाद बढ़ी सुबह-शाम की सिहरन

लखनऊ में मानसून की आधिकारिक विदाई के साथ ही मौसम में स्पष्ट बदलाव देखा जा रहा है। बीते सप्ताह तक उमस और गर्मी से परेशान लोग अब सुबह-शाम हल्की ठंडक महसूस कर रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में प्रदेश से नमी वाली हवाओं का रुख बदल गया है, जिससे वायुमंडल शुष्क होने लगा है। यही कारण है कि रातें ठंडी और दिन सुहाने होने लगे हैं। लखनऊ मौसम केंद्र वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि मानसून की वापसी के बाद उत्तर प्रदेश में तापमान धीरे-धीरे नीचे जा रहा है। आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की और गिरावट संभव है।