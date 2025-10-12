सऊदी अरब की एक्सपर्ट ग्रुप करेगी यूपी में बड़ा निवेश- मंत्री नन्दी बोले, ‘प्रतिभा, बाज़ार और अवसरों की कमी नहीं

मंत्री नन्दी बोले, “यूपी में बाजार और टैलेंट दोनों मौजूद (फोटो सोर्स : Social Media X)
उत्तर प्रदेश में वैश्विक निवेश की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ा है। सऊदी अरब की प्रतिष्ठित औद्योगिक कंपनी एक्सपर्ट ग्रुप ने राज्य में निवेश करने में गहरी रुचि दिखाई है। कंपनी के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने आज प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता ‘नन्दी’ से उनके सरकारी आवास 6, कालिदास मार्ग पर भेंट की और संभावित निवेश योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की। यह बैठक उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है, क्योंकि सऊदी अरब का यह अग्रणी औद्योगिक समूह न केवल विनिर्माण क्षेत्र में निवेश की योजना बना रहा है, बल्कि राज्य में एक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) स्थापित करने की दिशा में भी गंभीरता से विचार कर रहा है।
सऊदी अरब के जुबैल इंडस्ट्रियल सिटी में वर्ष 2008 में स्थापित एक्सपर्ट ग्रुप का प्रतिनिधिमंडल ज़फर सरेशवाला के नेतृत्व में लखनऊ पहुँचा। उनके साथ कंपनी के शीर्ष अधिकारी मोहम्मद अंशिफ (मुख्य रणनीति अधिकारी), के. एस. शेख (मुख्य परिचालन अधिकारी) और हैदर अब्बास सैयद (बिजनेस डायरेक्टर) भी उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर प्रदेश सरकार की निवेश नीतियों, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) नीति 2024 और औद्योगिक आधारभूत संरचना की सराहना की। उन्होंने राज्य में एक बड़े बैक-ऑफिस और विनिर्माण इकाई की स्थापना की इच्छा जताई। प्रस्तावित परियोजना में प्रारंभिक चरण में 500 से 1000 पेशेवरों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है।
मुलाकात के दौरान औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता ‘नन्दी’ ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश आज देश का सबसे तेजी से विकसित होता औद्योगिक राज्य है। यहां निवेशकों के लिए न केवल प्रतिभाशाली मानव संसाधन और विशाल बाजार मौजूद है, बल्कि एक स्थिर सरकार, बेहतर कानून-व्यवस्था और निवेश-अनुकूल नीतियां भी हैं। सरकार हर निवेशक का स्वागत करती है और उन्हें हर संभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है।
मंत्री नन्दी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश एक “ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी” बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। निवेश, नवाचार और औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने विभिन्न नीतिगत सुधार किए हैं, जैसे GCC नीति 2024, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति, डेटा सेंटर नीति और लॉजिस्टिक्स पार्क नीति, जिनसे राज्य में निवेशकों का विश्वास तेजी से बढ़ा है।
प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि वर्तमान में एक्सपर्ट ग्रुप का एक बड़ा बैक-ऑफिस मैंगलोर (कर्नाटक) में संचालित हो रहा है। कंपनी अब इस केंद्र को नोएडा में स्थानांतरित करने पर विचार कर रही है। नोएडा को इसलिए प्राथमिकता दी जा रही है क्योंकि यहां विश्वस्तरीय डिजिटल आधारभूत संरचना, प्रतिभाशाली कार्यबल और दिल्ली-एनसीआर का रणनीतिक लाभ उपलब्ध है। कंपनी के रणनीति प्रमुख मोहम्मद अंशिफ ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार की GCC नीति 2024 में प्रदान किए गए आकर्षक प्रोत्साहन और सिंगल-विंडो सिस्टम ने निवेश की दिशा में उनका विश्वास और मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि एक्सपर्ट ग्रुप भारत को अपनी एशिया रणनीति का केंद्र मानता है। उत्तर प्रदेश में निवेश करना न केवल आर्थिक दृष्टि से फायदेमंद है, बल्कि यह भारत-सऊदी साझेदारी को नई ऊंचाई पर ले जाएगा।
साल 2008 में स्थापित एक्सपर्ट ग्रुप सऊदी अरब के सबसे अग्रणी औद्योगिक समूहों में से एक है। इसके पास 20,000 से अधिक कर्मचारी और लगभग ₹6,600 करोड़ से अधिक का वार्षिक कारोबार है। यह समूह पेट्रोकेमिकल्स, तेल एवं गैस, उर्वरक, स्टील, सीमेंट, जल शोधन और ऊर्जा उत्पादन जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्यरत है।
कंपनी अब भारत में विशेष रूप से औद्योगिक सेवाओं, मॉड्यूलर विनिर्माण और लॉजिस्टिक्स हब की संभावनाओं की तलाश में है। उत्तर प्रदेश के उभरते औद्योगिक क्लस्टर्स यमुना एक्सप्रेस वे, लखनऊ-गोरखपुर कॉरिडोर, कानपुर इनवेस्टमेंट जोन और बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर को लेकर भी समूह ने रुचि व्यक्त की।
बैठक में मंत्री नन्दी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व में भारत-सऊदी संबंध एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब का निवेश उत्तर प्रदेश के लिए न केवल आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और रणनीतिक साझेदारी को भी सुदृढ़ करेगा। यह ‘विजन 2030’ और ‘मेक इन इंडिया’ दोनों के साझा लक्ष्यों को आगे बढ़ाएगा।
उत्तर प्रदेश आज भारत का सबसे आकर्षक निवेश गंतव्य बनकर उभर रहा है। राज्य ने बीते कुछ वर्षों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI), औद्योगिक क्लस्टर्स, स्टार्टअप और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। राज्य में पिछले वर्ष हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2024 के दौरान ₹40 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से बड़ी संख्या में परियोजनाएं अब कार्यान्वयन के चरण में हैं। मंत्री नंदी ने बताया कि सरकार का उद्देश्य निवेशकों को “ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस” के उच्चतम मानकों के साथ एक सुरक्षित और पारदर्शी वातावरण प्रदान करना है।
बैठक के अंत में एक्सपर्ट ग्रुप के प्रतिनिधियों ने उत्तर प्रदेश की नीतिगत स्पष्टता, उद्योग-अनुकूल दृष्टिकोण और प्रशासनिक दक्षता की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि राज्य की “इन्वेस्ट यूपी एजेंसी” ने निवेशकों को सशक्त सहयोग और तेज निर्णय की सुविधा दी है। ज़फर सरेशवाला ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हमें सिर्फ एक बड़ा बाजार ही नहीं, बल्कि सक्षम मानव संसाधन और अनुकूल प्रशासनिक वातावरण भी दिखता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यह राज्य वैश्विक निवेशकों के लिए नई संभावनाओं का केंद्र बन गया है। निवेश और विश्वास का संगम
सऊदी अरब की एक्सपर्ट ग्रुप का उत्तर प्रदेश में निवेश रुचि दिखाना, राज्य के औद्योगिक परिदृश्य के लिए एक सकारात्मक संकेत है। यह न केवल विदेशी निवेश का द्वार खोलेगा, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए नए रोजगार अवसर भी पैदा करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार का प्रयास है कि राज्य को “इंडिया का ग्रोथ इंजन” बनाया जाए, और इस दिशा में ऐसे अंतरराष्ट्रीय सहयोग आने वाले समय में विकास की रफ्तार को और गति देंगे।
