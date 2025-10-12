सऊदी अरब की एक्सपर्ट ग्रुप करेगी यूपी में बड़ा निवेश- मंत्री नन्दी बोले, ‘प्रतिभा, बाज़ार और अवसरों की कमी नहीं

प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि वर्तमान में एक्सपर्ट ग्रुप का एक बड़ा बैक-ऑफिस मैंगलोर (कर्नाटक) में संचालित हो रहा है। कंपनी अब इस केंद्र को नोएडा में स्थानांतरित करने पर विचार कर रही है। नोएडा को इसलिए प्राथमिकता दी जा रही है क्योंकि यहां विश्वस्तरीय डिजिटल आधारभूत संरचना, प्रतिभाशाली कार्यबल और दिल्ली-एनसीआर का रणनीतिक लाभ उपलब्ध है। कंपनी के रणनीति प्रमुख मोहम्मद अंशिफ ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार की GCC नीति 2024 में प्रदान किए गए आकर्षक प्रोत्साहन और सिंगल-विंडो सिस्टम ने निवेश की दिशा में उनका विश्वास और मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि एक्सपर्ट ग्रुप भारत को अपनी एशिया रणनीति का केंद्र मानता है। उत्तर प्रदेश में निवेश करना न केवल आर्थिक दृष्टि से फायदेमंद है, बल्कि यह भारत-सऊदी साझेदारी को नई ऊंचाई पर ले जाएगा।