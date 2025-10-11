Ayodhya दीपोत्सव-2025 का आप भी बन सकते हैं हिस्सा, UPSTDC लाया विशेष एक दिवसीय यात्रा पैकेज

UPSTDC Launches Special One-Day Tour for Ayodhya Deepotsav 2025 (फोटो सोर्स : UP Tourism Whatsapp )
Ayodhya Deepotsav 2025: भगवान श्री राम की पावन नगरी अयोध्या एक बार फिर दीपों की अनगिनत रौशनी से जगमगाने को तैयार है। इस वर्ष दीपोत्सव-2025 के अवसर पर सरयू तट पर 26 लाख दीपों का एक साथ प्रज्ज्वलन होने जा रहा है,जो विश्व स्तर पर एक नया रिकॉर्ड बना सकता है। इस भव्य आयोजन का प्रत्यक्ष साक्षी बनने का अवसर अब हर आम नागरिक को भी मिलने वाला है। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (UPSTDC) ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए लखनऊ से अयोध्या तक विशेष एक दिवसीय गाइडेड टूर पैकेज की घोषणा की है।
पर्यटन विभाग की हालिया पहल - नैमिषारण्य और अयोध्या के वीकेंड गाइडेड टूर- को मिले जबरदस्त प्रतिसाद के बाद अब दीपोत्सव के अवसर पर यह नया विशेष पैकेज लॉन्च किया गया है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री डॉ. जयवीर सिंह ने बताया कि यह यात्रा श्रद्धालुओं को भक्ति, भव्यता और सुविधा तीनों का समन्वय प्रदान करेगी। दीपोत्सव-2025 केवल एक वार्षिक उत्सव नहीं, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक आस्था और भारतीय परंपरा की गौरवशाली अभिव्यक्ति है। यूपीएसटीडीसी का यह पैकेज श्रद्धालुओं को अयोध्या के इस ऐतिहासिक क्षण का प्रत्यक्ष अनुभव करने का अवसर देगा,” - डॉ. जयवीर सिंह, पर्यटन मंत्री।
हाल ही में यूपीएसटीडीसी ने नैमिषारण्य और अयोध्या के लिए वीकेंड गाइडेड टूर शुरू किए थे, जो श्रद्धालुओं के बीच अत्यधिक लोकप्रिय साबित हुए। इन यात्राओं में हर सप्ताह औसतन 22 से 25 लोग शामिल हुए, जिनमें परिवार, वरिष्ठ नागरिक और युवा शामिल थे। दुर्गा पूजा के दौरान बंगाली समुदाय ने भी अयोध्या यात्राओं के कई स्लॉट बुक कराए। दीपोत्सव पैकेज उसी श्रृंखला का विस्तार है, जिससे पर्यटकों को भक्ति और सुविधा दोनों का अनुभव मिले।
डॉ. जयवीर सिंह ने कहा कि अयोध्या दीपोत्सव उत्तर प्रदेश के गौरव का प्रतीक है। यह आयोजन न केवल धार्मिक भावना को प्रबल करता है, बल्कि राज्य के आस्था पर्यटन को भी वैश्विक पहचान देता है। यूपीएसटीडीसी द्वारा तैयार यह यात्रा श्रद्धालुओं के लिए आस्था और सुविधा का सशक्त माध्यम बनेगी। उन्होंने बताया कि समूह यात्रा से यात्रियों को न केवल सुरक्षा मिलेगी, बल्कि सामाजिक मेलजोल का अवसर भी मिलेगा।
पर्यटन विभाग की विशेष सचिव ईशा प्रिया ने कहा कि यूपीएसटीडीसी के गाइडेड टूर अब परिवारों, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सबसे भरोसेमंद यात्रा विकल्प बन चुके हैं। दीपोत्सव पैकेज का उद्देश्य है कि हर यात्री सुरक्षित, आरामदायक और धार्मिक रूप से समृद्ध अनुभव लेकर लौटे। अयोध्या की संस्कृति, आस्था और परंपरा को निकट से महसूस करने का यह अनोखा अवसर है।
पूर्व यात्रियों ने यूपी टूरिज्म की व्यवस्था की तारीफ करते हुए कहा कि यात्रा बेहद सुखद और यादगार रही। लखनऊ निवासी प्रकाश मित्रा ने कहा कि हमने अयोध्या की आध्यात्मिकता के बारे में बहुत सुना था, लेकिन यूपीएसटीडीसी के साथ यात्रा कर वह अनुभव प्रत्यक्ष मिला। सब कुछ सुव्यवस्थित और सुरक्षित था।
यूपीएसटीडीसी ने नैमिषारण्य यात्रा करने वालों के लिए रेलवे स्टेशन से सीधे पिक-अप सेवा शुरू की है। अयोध्या यात्रा की शुरुआत होटल गोमती, लखनऊ से ही होगी।
अयोध्या दीपोत्सव-2025 न केवल भारत की धार्मिक धरोहर को प्रदर्शित करेगा, बल्कि सांस्कृतिक पर्यटन के नए मानक भी स्थापित करेगा। ड्रोन शो, लेजर लाइट्स और लाखों दीपों से जगमगाती सरयू नगरी इस वर्ष भी विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेगी। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग का यह प्रयास दर्शाता है कि आस्था और आधुनिकता का संगम कैसे एक राज्य की पहचान को विश्व पटल पर स्थापित कर सकता है।
