Ayodhya दीपोत्सव-2025 का आप भी बन सकते हैं हिस्सा, UPSTDC लाया विशेष एक दिवसीय यात्रा पैकेज

पर्यटन विभाग की हालिया पहल - नैमिषारण्य और अयोध्या के वीकेंड गाइडेड टूर- को मिले जबरदस्त प्रतिसाद के बाद अब दीपोत्सव के अवसर पर यह नया विशेष पैकेज लॉन्च किया गया है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री डॉ. जयवीर सिंह ने बताया कि यह यात्रा श्रद्धालुओं को भक्ति, भव्यता और सुविधा तीनों का समन्वय प्रदान करेगी। दीपोत्सव-2025 केवल एक वार्षिक उत्सव नहीं, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक आस्था और भारतीय परंपरा की गौरवशाली अभिव्यक्ति है। यूपीएसटीडीसी का यह पैकेज श्रद्धालुओं को अयोध्या के इस ऐतिहासिक क्षण का प्रत्यक्ष अनुभव करने का अवसर देगा,” - डॉ. जयवीर सिंह, पर्यटन मंत्री।