Case Update: 30 साल की महिला का 17 साल के लड़के साथ अफेयर; बच्ची ने आपत्तिजनक हालत में देखा और….

मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार सिंह ने कहा, "लड़की ने गिरफ्तार महिला और एक नाबालिग को आपत्तिजनक स्थिति में देखा था। लड़की ने अपने पिता को ये बात बताने की धमकी दी। जिसके बाद आरोपियों ने बच्ची की गला घोंटकर हत्या कर दी। 30 साल की आरोपी महिला ने कबूल किया कि वह 17 वर्षीय लड़के के साथ करीब 3 महीने से रिश्ते में थी।'' पुलिस के मुताबिक, घटना वाले दिन महिला का पति और सास घर से बाहर थे जिसके बाद उसने लड़के को बुलाया।