Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

हाथरस

Case Update: 30 साल की महिला का 17 साल के लड़के साथ अफेयर; बच्ची ने आपत्तिजनक हालत में देखा और….

Case Update: 30 साल की महिला का 17 साल के लड़के साथ अफेयर था। 6 साल की बच्ची ने उन्हें आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। जानिए पूरा मामला।

हाथरस

Harshul Mehra

Sep 07, 2025

Hathras Murder Case Update
हाथरस में 6 साल की बच्ची की हत्या के मामले में अपडेट। फोटो सोर्स-Ai

Hathras Murder Case Update: उत्तर प्रदेश के हाथरस में कुछ दिनों पहले 6 साल की बच्ची की निर्मम हत्या कर दी गई। मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। वहीं एक नाबालिग को पुलिस ने हिरासत में लिया है।

बोरे में मिली थी 6 साल की बच्ची की लाश

हाथरस के सिकंदरा राऊ थाना इलाके के गांव में बुधवार (3 सितंबर) को 6 साल की बच्ची लापता हो गई थी। दोपहर करीब 1:30 बजे बच्ची का शव बोरे के अंदर एक कुएं में मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या की पुष्टि हुई।

ये भी पढ़ें

अब राशिद की खैर नहीं! 2 बच्चों के बाप ने 8 महीनों तक लगातार 11 साल की बच्ची से की दरिंदगी; वीडियो भी बनाया
बरेली
UP Crime

हाथरस, बच्ची की हत्या के मामले में अपडेट

बच्ची के पिता ने अपनी भाभी पर हत्या का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा, "दोपहर करीब 1 बजे हमें पास के एक कुएं में जूट के बोरे में बच्ची की लाश मिली। उसके गले में एक सफेद तौलिया बंधा हुआ था। मुझे शक है कि हत्या के पीछे मेरी भाभी का हाथ है।"

मामले में पुलिस ने क्या कहा?

मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार सिंह ने कहा, "लड़की ने गिरफ्तार महिला और एक नाबालिग को आपत्तिजनक स्थिति में देखा था। लड़की ने अपने पिता को ये बात बताने की धमकी दी। जिसके बाद आरोपियों ने बच्ची की गला घोंटकर हत्या कर दी। 30 साल की आरोपी महिला ने कबूल किया कि वह 17 वर्षीय लड़के के साथ करीब 3 महीने से रिश्ते में थी।'' पुलिस के मुताबिक, घटना वाले दिन महिला का पति और सास घर से बाहर थे जिसके बाद उसने लड़के को बुलाया।

आरोपियों से पूछताछ जारी

पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार महिला के हाथ पर काटने के निशान मिले। संभव है कि लड़की ने भागने की कोशिश में ऐसा किया हो। पुलिस ने कहा कि आरोपियों से पूछताछ जारी है।

ये भी पढ़ें

‘जिंदा रहना चाहती हो तो दो 500 करोड़’, महिला जज से मांगी गई रंगदारी; खूंखार डाकू…
प्रयागराज
UP Crime

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

07 Sept 2025 03:40 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Hathras / Case Update: 30 साल की महिला का 17 साल के लड़के साथ अफेयर; बच्ची ने आपत्तिजनक हालत में देखा और….

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट