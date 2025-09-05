Hathras News: 6 साल की बच्ची की निर्मम हत्या; बोरे में पड़ी मिली लाश, जानिए पूरा मामला

पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच से पता चला कि बच्ची की हत्या गला घोंटकर की गई। बच्ची के पिता ने अपनी भाभी पर हत्या का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा, "दोपहर करीब 1 बजे हमें पास के एक कुएं में जूट के बोरे में बच्ची की लाश मिली। उसके गले में एक सफेद तौलिया बंधा हुआ था। मुझे शक है कि हत्या के पीछे मेरी भाभी का हाथ है।"