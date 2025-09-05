Hathras News: 6 साल की बच्ची की निर्मम हत्या; बोरे में पड़ी मिली लाश, जानिए पूरा मामला

Hathras News: हाथरस पुलिस ने 6 साल की बच्ची की हत्या की जांच शुरू कर दी है। बच्ची बुधवार को मऊ गांव में अपने घर के बाहर चचेरे भाइयों के साथ खेलते समय लापता हो गई थी।
सुबह करीब 10 बजे लापता हुई बच्ची की तलाश उसके परिवार और गांव वालों ने शुरू की। कुछ घंटों बाद उन्हें 9 फुट गहरे सूखे कुएं में एक बोरे में उसका शव मिला। बच्ची के हाथ-पैर और मुंह बंधा हुआ था।
पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच से पता चला कि बच्ची की हत्या गला घोंटकर की गई। बच्ची के पिता ने अपनी भाभी पर हत्या का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा, "दोपहर करीब 1 बजे हमें पास के एक कुएं में जूट के बोरे में बच्ची की लाश मिली। उसके गले में एक सफेद तौलिया बंधा हुआ था। मुझे शक है कि हत्या के पीछे मेरी भाभी का हाथ है।"
SP चिरंजीव नाथ सिन्हा और ASP अशोक कुमार सिंह समेत अन्य पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मामले को लेकर SHO विजय सिंह ने कहा, "BNS की धारा 103-1 (हत्या) और 238 (साक्ष्य मिटाने) के तहत मामला दर्ज किया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।"